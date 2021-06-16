Видеопроектор в фарах и два миллиона за цвет - у машины, которой уже 100 лет!

Конечно же, это новый Maybach. Он стоит почти 30 млн рублей. За эти деньги можно купить 60 Грант, а на оставшиеся обслуживать их пожизненно у официалов.

В этом году исполняется сто лет с момента выпуска первой модели Maybach — это был роскошнейший по тем временам лимузин 22/70 HP W3. И к вековому юбилею немцы подготовили свое новое творение — Mercedes-Maybach S-класса (заводской индекс Z223). Сейчас это самый дорогой (стартовая цена 20 400 000 рублей) и престижный седан из Штутгарта.

1. Digital Light

Матричные светодиодные фары Digital Light умеют подсвечивать повороты и затенять встречные и попутные автомобили, пешеходов и велосипедистов. В каждой фаре установлен световой модуль из трех светодиодов, чей свет преломляется и направляется посредством 1,3 млн микроскопических зеркал. Это решение обеспечивает фарам завидную яркость и рекордную дальность в 650 м. Но не только!

Подобно видеопроектору, Digital Light умеют выводить на проезжую часть некоторые символы и вспомогательную разметку (например, «рисуют» световую линию, указывающую на пешехода). Правда, в России из-за особенностей законодательства эта функция пока недоступна.

Важным техническим новшеством стала топографическая компенсация: фары корректируют пучок, используя данные навигации. Так, при спуске не светят в пол, а поднимают «взгляд». При подъеме — наоборот.

Фары Digital Light в РФ «рисовать» не умеют — эта функция не прописана на нашем законодательстве.

2. Полноуправляемое шасси

Подруливающая задняя ось в представительских седанах стала нормой: Audi и BMW применяют такие уже не первый год. Теперь полноуправляемое шасси появилось и у Майбаха.

Система уникальна тем, что обеспечивает самый большой угол поворота — до 10°. Такая величина позволяет сократить диаметр разворота на два метра относительно версий без этой системы (у них — 13,4 м). Таким образом, в стесненных условиях на полноуправляемом 5,5-метровом Майбахе маневрировать проще, чем на куда более компактной Тойоте Камри.

На малых скоростях задние колеса поворачиваются в противофазе с передними — это повышает маневренность на парковках и в узких проездах. От 60 км/ч и выше все колеса поворачиваются в одну сторону — для повышения устойчивости на виражах.

В алгоритм управления подруливающими колесами задней оси заложен режим езды с цепями противоскольжения. Если водитель его активирует, угол поворота задних колес уменьшается.

Обычная задняя ось и поворотная — разница налицо.

3. Задние сиденья с расширенными функциями

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Главное в Майбахе, безусловно, второй ряд. Раздельные мультиконтурные сиденья, как и раньше, можно разложить, превратив их в некое подобие шезлонга. Но теперь у подпора для ног увеличен ход регулировки (на 50 мм) и появилась функция икроножного массажа. На спинке и подушке кресел тоже есть зоны «мануальной терапии». Производители обещают, что массаж стимулирует кровообращение и помогает восстановить силы после тяжелого дня или между важными встречами. Кто бы сомневался!

Прежнее поколение щеголяло обогревом сидений и дверных подлокотников. Теперь VIP-пассажирам будет еще теплее — мерседесовцы внедрили «отопление» зоны шеи и плеч. Никто из конкурентов такого шика не предлагает. К слову, основными соперниками Майбаха за кошельки толстосумов будут Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost, Aurus Senat.

Наклон спинок меняется в диапазоне от 19 до 43,5 градусов — это самый большой угол наклона среди лимузинов.

4. Полная электрификация

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Подходишь к машине — навороченнейшая система бесключевого доступа Keyless-Go распознает ключ и встроенные заподлицо ручки дверей автоматически выдвигаются (при начале движения или блокировке замков они втягиваются обратно).

На этом перформанс не заканчивается: стоит ручку потянуть на себя (или нажать кнопку, находясь в салоне), и дверь начинает открываться самостоятельно. Она тоже снабжена электроприводом — впервые на автомобилях немецкой марки. Из конкурентов такая фишка есть только у Rolls Royce. Дверь снабжена датчиком усилия, и, если на пути встретит сопротивление, остановится. Чтобы она «поехала» дальше в ту или другую сторону, ее достаточно слегка подтолкнуть.

Еще одним приятным новшеством стала телескопическая «рука», которая автоматически протянет ремень безопасности, как только вы сядете на одно из задних сидений и закроете дверь. Не удивлюсь, если в будущем Майбахи еще и пристегивать пассажиров научатся.

5. Двигатель V12 + полный привод

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Шестилитровый битурбомотор с дюжиной цилиндров предлагался и на прежнем Майбахе. Он немолод (дебютировал в 2002 году на рестайлинговом Мерседесе серии W220) и консервативен по конструкции (одна только схема с тремя клапанами на цилиндр чего стоит). Но характеристики впечатляют: 612 л.с., 1000 Нм.

И если прежний Maybach был заднеприводным, то теперь конструкторы смогли «поженить» V12 с полноприводной трансмиссией (усилили межосевой дифференциал) и продвинутым 9-ступенчатым автоматом (прежде был 7-ступенчатый). Свежий S680 эффективней реализует супертягу — благодаря полному приводу колеса почти не пробуксовывают.

Думаете, все нацелено на то, чтобы выиграть на разгоне до «сотни» 0,2 с (теперь 4,5 с)? Как бы не так! Основная цель — сделать езду более плавной, ради пущего комфорта для важного пассажиру.

Версия с V12 оценивается заметно дороже модификации S580 с V8: 28,44 млн и 20,4 млн рублей соответственно. Но в эту разницу входит не только доплата за престижный шильдик и дополнительных «лошадок». S680 гораздо богаче оснащен. Так, он щеголяет престижной двухцветной окраской кузова (кстати, как опция она стоит чуть больше 2 млн рублей), встроенными в задние ремни надувные подушки безопасности, элитной аудиосистемой Burmester High-End и других шикарными опциями.

В отличие от более простой версии с мотором V8, 12-цилиндровый Maybach рекомендуется заправлять бензином АИ-98. Не разорительно?

Исключительно ради интереса залез в фирменный конфигуратор и увидел предложение по кредитованию. А рядом сумму ежемесячного платежа.... 338 293 рубля. Как считаете, будут брать?