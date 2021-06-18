Важнейшие условия безопасности на дороге — это соблюдение ПДД, внимательность и осторожность.
Но что делать, если всего этого не хватило для того, чтобы уберечь чье-то здоровье в ДТП? Жизнь непредсказуема, а дорога как максимально честное отражение этой жизни непредсказуема в несколько крат больше.
И все же к неожиданностям можно подготовиться. Для того чтобы облегчить участь пострадавшего в аварии, давно существуют четкие инструкции, которые мы для вашего удобства поделили на три больших шага.
Шаг 1. Обозначьте место ДТП
- включите аварийную сигнализацию на вашем автомобиле
- поставьте аварийный треугольник; расстояние до места аварии — 15 метров в городе и 30 метров на трассе
- оцените обстановку и уровень личной безопасности на предмет вероятности взрыва или возгорания.
Шаг 2. Наберите 112 и расскажите
- суть ДТП — наезд на пешехода, столкновение машин и проч.
- количество пострадавших
- их пол и примерный возраст
- состояние в общих чертах — есть/нет кровотечение, в сознании/без сознания и т.п.
- местоположение — ближайший адрес, километр трассы, ориентиры на трассе
- свой номер телефона, чтобы скорая могла уточнить местоположение.
Шаг 3. Помогите пострадавшему
- оцените состояние пострадавшего — находится ли он в сознании или нет
- если он без сознания, постарайтесь привести его в чувство
- доставайте пострадавшего из машины, только есть есть крайняя необходимость (например, угроза пожара/взрыва),и действуйте крайне осторожно
- постарайтесь восстановить дыхание и кровообращение пострадавшего
- оцените, нуждается ли пострадавший в первой помощи — наложении повязки или остановке кровотечения.
Для двух последних пунктов вам потребуются навыки оказания первой помощи — их следует знать каждому. Поговорим о них в отдельной публикации.
В любом случае хорошим подспорьем в помощи пострадавшему будет фирменная аптечка «За рулем», которую можно купить в каждом Ашане или у других продавцов. Кстати, полезно посмотреть наше видео «Выбираем правильную аптечку», которое поможет вам сориентироваться при выборе.
Фото: Depositphotos.com