В ДТП есть пострадавшие — что делать? 3 главных шага — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В ДТП есть пострадавшие — что делать? 3 главных шага

Обозначьте место ДТП, вызовите скорую и помогите тому, кто пострадал.

Материалы по теме
Как выбрать недорогую аптечку — 3 главных принципа

Важнейшие условия безопасности на дороге — это соблюдение ПДД, внимательность и осторожность.

Но что делать, если всего этого не хватило для того, чтобы уберечь чье-то здоровье в ДТП? Жизнь непредсказуема, а дорога как максимально честное отражение этой жизни непредсказуема в несколько крат больше.

И все же к неожиданностям можно подготовиться. Для того чтобы облегчить участь пострадавшего в аварии, давно существуют четкие инструкции, которые мы для вашего удобства поделили на три больших шага.

Шаг 1. Обозначьте место ДТП

  • включите аварийную сигнализацию на вашем автомобиле
  • поставьте аварийный треугольник; расстояние до места аварии — 15 метров в городе и 30 метров на трассе
  • оцените обстановку и уровень личной безопасности на предмет вероятности взрыва или возгорания.

Шаг 2. Наберите 112 и расскажите

  • суть ДТП — наезд на пешехода, столкновение машин и проч.
  • количество пострадавших
  • их пол и примерный возраст
  • состояние в общих чертах — есть/нет кровотечение, в сознании/без сознания и т.п.
  • местоположение — ближайший адрес, километр трассы, ориентиры на трассе
  • свой номер телефона, чтобы скорая могла уточнить местоположение.

Шаг 3. Помогите пострадавшему

Материалы по теме
25% водителей не знают, как оказать первую помощь

  • оцените состояние пострадавшего — находится ли он в сознании или нет
  • если он без сознания, постарайтесь привести его в чувство
  • доставайте пострадавшего из машины, только есть есть крайняя необходимость (например, угроза пожара/взрыва),и действуйте крайне осторожно
  • постарайтесь восстановить дыхание и кровообращение пострадавшего
  • оцените, нуждается ли пострадавший в первой помощи — наложении повязки или остановке кровотечения.

Для двух последних пунктов вам потребуются навыки оказания первой помощи — их следует знать каждому. Поговорим о них в отдельной публикации.

В любом случае хорошим подспорьем в помощи пострадавшему будет фирменная аптечка «За рулем», которую можно купить в каждом Ашане или у других продавцов. Кстати, полезно посмотреть наше видео «Выбираем правильную аптечку», которое поможет вам сориентироваться при выборе.

Фото: Depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
4811
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...