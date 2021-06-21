Инспектор ГИБДД просит выйти из машины. Я могу отказаться?

По Административному регламенту, к таким причинам относятся:
- проведение личного досмотра или осмотра транспортного средства или груза;
- задержание транспортного средства;
- отстранение водителя от управления транспортным средством;
- административное задержание водителя.
Просьба — как приказ
Также инспектор может попросить вас выйти из машины, чтобы:
- сверить номера агрегатов с записями в документах;
- чтобы устранить неисправность транспортного средства или нарушение правил перевозки груза;
- для помощи другим участникам дорожного движения или участия в процессуальных действиях (например, если вас попросили стать понятым).
- часто сотрудники ДПС просят водителя выйти из машины, когда подозревают, что тот пьян, и хотят это проверить на свежем воздухе.
В любом случае вам обязаны объяснить, чем вызвана просьба покинуть автомобиль.
Впрочем, эта просьба может быть приравнена к приказу. И за отказ вам могут вменить неповиновение законному требованию сотрудника полиции. А за это предусмотрено серьезное наказание — от штрафа в размере 2000 или 4000 рублей до административного ареста до 15 суток либо обязательных работ от 40 до 120 часов.
И как мне себя вести?
Вежливо поинтересуйтесь, в чем причина, а также попросите объяснить, требование это или просьба. В просьбе можете отказать, но стоит ли?
Если просьба формальна, проще выйти. И точно не стоит вступать в перепалку. Если что-то вас смущает, имеете полное право, не спрашивая разрешения у инспектора, снять происходящее на камеру смартфона или видеорегистратор. Запись станет доказательством, как все было на самом деле, если захотите подать жалобу на инспектора.
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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС