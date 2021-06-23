Ждем в России: 5 новых моделей Toyota

У марки в России небогатый модельный ряд. Но его можно разнообразить за счет машин, которые есть на других рынках.

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Два росийских бестселлера у Тойоты — бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4. Первый обновился совсем недавно, второй еще свеж. Есть и третья любимая модель — Land Cruiser. Оба, «двухсотый» и Prado, уже немолоды, но популярны. Замена самого большого внедорожника на подходе.

Land Cruiser 300

Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-класса, Jeep Wrangler — все легенды бездорожья не так давно сменили поколение. Европейцы вдобавок изменились концептуально, но популярности не растеряли. И только припозднившася Toyota сменила серию 200 на 300 только... через 14 лет выпуска.

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Из сохранившегося — рама, полный привод с Торсеном, жесткий задний мост, размеры тормозов, почти не изменившиеся габариты и масса, древняя графика медиасистемы. Недолго прожила «пневма»: ее не будет вообще.

Но много в конструкции и нового. Моторы V8 уступили место «шестеркам»: бензиновым 3,5-литровым турбомотором мощностью 415 сил и дизелем объемом 3,3 л. Его не планируют дефорсировать в угоду налогам, и в нем останется 299 сил.

Появилась третья блокировка — переднего межколесного дифференциала. Экран на панели вырос до 12,3 дюйма, но интерьер остался «аналоговым», с кучей физических кнопок. Как опцию можно заказать проекционный дисплей.

Цены пока не объявлены, но внедорожник точно не будет стоить дешевле 6–6,5 млн рублей. Это строго по прайсу, а ведь еще и дилеры накрутят.

Corolla Cross

Под лозунгом «Больше кроссоверов!» сейчас работают все автоконцерны. Toyota за последний год выдала две принципиально новые модели. Первая — Corolla Cross.

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О размере кроссовера можно догадаться из названия: на ступеньку ниже RAV4. У нас сейчас на ней стоит C-HR, но при отсутствии локальной сборки он обходится дороже «рафа», что делает его неконкурентоспособным.

Год назад Corolla Cross дебютировала в версии для Таиланда. Паркетник длиной 4460 мм оснастили атмосферником 1.8 мощностью 140 сил, вариатором и передним приводом (в качестве альтернативы есть 122-сильный гибрид). Интерьер копирует легковую Короллу. На днях марка объявила о выходе модели на американский рынок. Там у нее будет 171-сильный двигатель 2.0 и полный привод.

Если бы кроссовер Corolla Cross локализовали в Санкт-Петербурге, стартовая цена не превышала бы 1,8 млн рублей. Но пока таких планов нет.

Yaris Cross

Чуть раньше Короллы Кросс, в апреле 2020-го, рассекретили кроссовер В-класса Yaris Cross (длина 4180 мм, для сравнения у Дастера — 4315 мм). Если Corolla Cross заточена под Азию и Америку, Yaris Cross — чисто европейская машина. Выглядит как приподнятый хэтчбек с развитым обвесом и клиренсом в 170 мм (у обычной Весты больше).

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Силовой агрегат — навороченный. «Турботройка» 1.5 отвечает за вращение передних колес, отдельный электромотор, когда требуется, подкручивает задние. Но суммарно они выдают всего-навсего 116 сил. У Тойоты есть и варианты попроще, с моноприводом и мощностью около сотни «лошадей».

Автомобиль привлекательный и выглядит небедным: с яркими колерами в гамме, двухцветным кузовом, большим медиадисплеем, двухзонным «климатом».

Но в России в В-классе сильны только модели с высокой локализацией. А остальным уготована незавидная участь Peugeot 2008. Он с еще более заманчивой внешностью, чем Тойота. Но при цене около 2 млн рублей охотников его купить немного. К тому же за сопоставимые деньги у японцев на нашем рынке уже есть C-HR. Хотя можно попробовать заменить его на Yaris Cross: вдруг свежая кровь чуть оживит продажи?

GR 86

Toyota продавала у нас два купе — GT 86 и Supra. Причем их жизненные циклы не пересекались, да и машины это были из разных классов. Поэтому вполне обоснованны надежды на появление в России новинки — двухдверки GR 86.

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Как и у предшественницы с литерами GT, у нее есть «близнец» Subaru BRZ. Всех отличий — передний бампер, фары да шильдики с эмблемами.

На купе длиной 4265 мм ставят оппозитник 2.4 от Subaru. Его 235 сил и 250 Нм уходят на задние колеса через 6-ступенчатую коробку передач — механику или автомат. С «ручкой» разгон до сотни занимает 6,3 с. Со сменой поколения масса выросла до 1270 кг, что всё равно немного. Зато кузов стал жестче на кручение на 50%.

Появись Toyota GR 86 в России, цена будет нешуточной. Меньше чем на 2,5 млн рублей рассчитывать не стоит.

Camry AWD

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Полтора года назад в США появилась Toyota Camry с полным приводом. Им поделился RAV4: от него взяли муфту, дифференциал и компоненты подвески. Силовой агрегат у обеих моделей тоже общий — атмосферный мотор 2.5 и 8-ступенчатый автомат. На тот момент у нас продавалась еще дореформенная Camry с 6-скоростным автоматом. Теперь и в России на седан ставят двигатель и коробку от «рафика». А вот трансмиссия AWD так и не появилась.

Вспоминается Nissan Teana, которая несколько лет предлагалась с силовым агрегатом и полным приводом от Икс-Трейла. Теперь за разумные деньги большой седан со всеми ведущими колесами в России не купишь: остались только модели из премиума.

В Штатах доплата за версию AWD в переводе на наши — всего 100 тысяч рублей. Это означает, что такая Camry у нас стоила бы от 2,25 млн рублей. Заманчиво!

Ждем?

Маркетологи Тойоты держат всю информацию о не вышедших (пока!) на наш рынок автомобилях за зубами — такова корпоративная политика. Но при этом наверняка хотят привезти в Россию ту или иную новую модель, расширив тем самым скудный модельный ряд. И, скорее всего, выбирают вот из этих машин. Уж больно они хорошо нам подходят!





Фото: Toyota