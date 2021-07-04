Очень редкий автобус — для железной дороги — журнал За рулем

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Очень редкий автобус — для железной дороги

Отечественный рельсобус можно встретить на неэлектрифицированных железных дорогах, а с 2017 года он экспонируется в музее РЖД в Санкт-Петербурге.

Автобус, ездящий по рельсам? Да, такой транспорт необходим для неэлектрифицированных железных дорог с малой загрузкой.

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Четверть века назад особым конструкторским бюро «Метровагонмаш» был разработан рельсовый автобус РА‑1, в сентябре 1997 года выпустили первый опытный образец, а в 2004–2005 годах рельсовые автобусы пошли в серию.

Рельсобус модели 730 образца 1997 года проходил испытания на перегоне «Дубна — Большая Волга», а позднее — на Калининградской и Северной железных дорогах. Скорость — до 100 км/ч, максимальная вместимость — 140 человек. В декабре 2017 года первый рельсобус прикатил в питерский музей железных дорог России.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что авиапассажиров возили по аэродромам автопоезда АППА на базе седельного тягача ЗИЛ?

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Фото: Wikipedia/Fanzuga

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