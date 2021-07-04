Отечественный рельсобус можно встретить на неэлектрифицированных железных дорогах, а с 2017 года он экспонируется в музее РЖД в Санкт-Петербурге.

Автобус, ездящий по рельсам? Да, такой транспорт необходим для неэлектрифицированных железных дорог с малой загрузкой.

Материалы по теме Забытый проект СССР: особенный автобус

Четверть века назад особым конструкторским бюро «Метровагонмаш» был разработан рельсовый автобус РА‑1, в сентябре 1997 года выпустили первый опытный образец, а в 2004–2005 годах рельсовые автобусы пошли в серию.

Рельсобус модели 730 образца 1997 года проходил испытания на перегоне «Дубна — Большая Волга», а позднее — на Калининградской и Северной железных дорогах. Скорость — до 100 км/ч, максимальная вместимость — 140 человек. В декабре 2017 года первый рельсобус прикатил в питерский музей железных дорог России.

Материалы по теме Бесит же! 16 странных решений автопрома

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что авиапассажиров возили по аэродромам автопоезда АППА на базе седельного тягача ЗИЛ?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Самые популярные советские автобусы — тут.

Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Яндекс.Дзен.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Фото: Wikipedia/Fanzuga