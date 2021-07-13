Советский гибридный минивэн: ну мы хотя бы попробовали!

Прототип ЭТ-800 не пошел в серию. Просто потому, что 50 лет назад технологии сильно отставали от идей.

Материалы по теме Вся правда о фантазиях: авангардные проекты автопрома СССР

Семиместный автомобиль-гибрид ЭТ‑800 со стеклопластиковым кузовом, представленный в начале семидесятых годов калининградским ВНИИ ЭТ, был оснащен 20‑сильным бензиновым мотором, задачей которого было вращать генератор постоянного тока. В свою очередь, генератор подзаряжал аккумуляторные батареи — на ходу.

Машина должна была перевозить до 500 кг груза, развивая скорость до 80 км/ч. Ожидаемый запас хода — 300 км. Однако при существующем на тот момент уровне технологий конструкция не получила дальнейшего развития.

Материалы по теме Советский гибридный автобус: заглянули в его родословную

Существовали ли в СССР гибридные автомобили? Знатоки вспомнят автобус ЗИС‑154 и БелАЗ — и будут правы. А в 1972‑м на выставке «Электро‑72» показали изящный и даже авангардный по дизайну минивэн ЭТ‑800 Электра. Сообщали, что семиместная машина может развить 80 км/ч. Но подробной информации о ней и по сей день мало.





Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему сняли с производства полноприводный универсал Москвич-411?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Самые редкие автомобили СССР — в этой публикации.

Фото: ВНИИЭТ