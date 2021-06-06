Первый в мире микроавтобус на водороде сделали в СССР — да/нет? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Первый в мире микроавтобус на водороде сделали в СССР — да/нет?

Несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпийскую деревню в Москве в 1980 году.

РАФ‑22031 называют первым в мире водородным микроавтобусом. Еще в 1976 году НАМИ разработал систему питания, при которой на холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал на водороде. По мере возрастания нагрузки добавлялся бензин АИ‑93, а при максимальной мощности водород уже не подавался.

Материалы по теме
Машины Олимпиады-80: уникальные и забытые проекты

Несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпийскую деревню в Москве в 1980 году.

Одну из главных олимпийских нагрузок нес завод РАФ. В Риге разработали почти полтора десятка специальных олимпийских версий РАФ-2203. По Олимпийской деревне курсировали рижские автопоезда РАФ-3407-9225-9226 (тягач и два прицепа). А электробус РАФ-2910 с дополнительной пассажирской дверью слева сделали для сопровождения марафонского бега и соревнований по спортивной ходьбе — чтобы не травить спортсменов выхлопами.

Позднее, в 1982 году, НПО «Квант» и Рижская автомобильная фабрика создали еще один водородный автомобиль — уже на топливных элементах. К сожалению, ситуация в стране фактически похоронила интересные разработки.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая опция впервые в СССР появилась на полноприводной ГАЗ-М72?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Материалы по теме
Институт питания: отечественные автомобили на альтернативном топливе

Фото: НАМИ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
14142
Оцените материал
3:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...