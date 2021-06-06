Несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпийскую деревню в Москве в 1980 году.

РАФ‑22031 называют первым в мире водородным микроавтобусом. Еще в 1976 году НАМИ разработал систему питания, при которой на холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал на водороде. По мере возрастания нагрузки добавлялся бензин АИ‑93, а при максимальной мощности водород уже не подавался.

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Несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпийскую деревню в Москве в 1980 году.

Одну из главных олимпийских нагрузок нес завод РАФ. В Риге разработали почти полтора десятка специальных олимпийских версий РАФ-2203. По Олимпийской деревне курсировали рижские автопоезда РАФ-3407-9225-9226 (тягач и два прицепа). А электробус РАФ-2910 с дополнительной пассажирской дверью слева сделали для сопровождения марафонского бега и соревнований по спортивной ходьбе — чтобы не травить спортсменов выхлопами.

Позднее, в 1982 году, НПО «Квант» и Рижская автомобильная фабрика создали еще один водородный автомобиль — уже на топливных элементах. К сожалению, ситуация в стране фактически похоронила интересные разработки.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая опция впервые в СССР появилась на полноприводной ГАЗ-М72?

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Фото: НАМИ