Загадка: почему прекратили выпуск полноприводных Москвичей-411? — журнал За рулем

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Загадка: почему прекратили выпуск полноприводных Москвичей-411?

Этот Москвич стоит сегодня тысяч 350 рублей.

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Полноприводный универсал, причем с понижающей передачей в трансмиссии, - это интересно даже сегодня. А уж в 1958 году — и подавно. Московский завод малолитражных автомобилей (впоследствии — АЗЛК), выпускавший с 1957 года полноприводный Москвич‑410, запустил тогда в производство и универсал Москвич‑411 — с верхнеклапанным 45‑сильным мотором объемом 1,4 литра.

«При любых полевых работах — осенью, весной, летом — автомобиль будет обслуживать директоров МТС, бригадиров и механиков по ремонту, работников почты», - гласило предисловие заводской инструкции к полноприводному Москвичу‑411,

Клиренс в 220 мм, прочные рессоры, хорошая печка — в общем, вполне приличная машина для колхозника (тогда это не звучало оскорблением). За три года было сделано полторы тысячи таких универсалов,

Почему так мало?

Основной причиной закрытия проекта Москвич-411 стал успешный (примерно 50% общего объема выпуска) экспорт Москвичей‑407. Ради поставок за границу на заводе, как могли, наращивали производство, при том что спрос на полноприводные машины подобного класса в Европе тогда практически отсутствовал. Хотя дороги были куда хуже, чем сейчас.

Многие полноприводные Москвичи-универсалы в свое время оказались в частных руках, благодаря чему и дожили до наших дней. Сегодня цена сохранившейся «под реставрацию» машины доходит до 350 тысяч рублей.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что легендарная Победа имела полноприводную модификацию?

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Фото: из архива автора

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