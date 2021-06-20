Загадка: почему прекратили выпуск полноприводных Москвичей-411?

Этот Москвич стоит сегодня тысяч 350 рублей.

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Полноприводный универсал, причем с понижающей передачей в трансмиссии, - это интересно даже сегодня. А уж в 1958 году — и подавно. Московский завод малолитражных автомобилей (впоследствии — АЗЛК), выпускавший с 1957 года полноприводный Москвич‑410, запустил тогда в производство и универсал Москвич‑411 — с верхнеклапанным 45‑сильным мотором объемом 1,4 литра.

«При любых полевых работах — осенью, весной, летом — автомобиль будет обслуживать директоров МТС, бригадиров и механиков по ремонту, работников почты», - гласило предисловие заводской инструкции к полноприводному Москвичу‑411,

Клиренс в 220 мм, прочные рессоры, хорошая печка — в общем, вполне приличная машина для колхозника (тогда это не звучало оскорблением). За три года было сделано полторы тысячи таких универсалов,

Почему так мало?

Основной причиной закрытия проекта Москвич-411 стал успешный (примерно 50% общего объема выпуска) экспорт Москвичей‑407. Ради поставок за границу на заводе, как могли, наращивали производство, при том что спрос на полноприводные машины подобного класса в Европе тогда практически отсутствовал. Хотя дороги были куда хуже, чем сейчас.

Многие полноприводные Москвичи-универсалы в свое время оказались в частных руках, благодаря чему и дожили до наших дней. Сегодня цена сохранившейся «под реставрацию» машины доходит до 350 тысяч рублей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что легендарная Победа имела полноприводную модификацию?

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Полная история унгкального полноприводного Москвича — тут.

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Фото: из архива автора