Зачем сосед льет керосин в радиатор? Эксперт все объяснил

Совет из интернета
В Сети полно советов по очистке системы охлаждения автомобиля. Один из самых экстремальных способов — керосином. Экстремальный он потому, что керосин легко воспламеняется. Чтобы сделать процесс безопаснее, предлагают использовать его не в чистом виде, а развести в пропорции приблизительно 1/1 дистиллированной водой и залить в радиатор. Если машина не очень старая, то на 5 литров воды рекомендуют добавить 100–500 мл керосина.
После этого надо проехать на машине километров десять. Потом в гараже жидкость слить и систему тщательно промыть дистиллированной водой, пока в слитой воде не будет оставаться видимых посторонних включений. В конце залить новый антифриз и... радоваться жизни.
Мнение эксперта
Комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:
Керосин растворит поверхностный слой шлангов, и они слетят с патрубков при повышении давления. А еще их будет раздувать. В итоге придется полностью заменить все резиновые детали системы охлаждения.
Мало того, автор «идеи» настолько неграмотен, что предлагает использовать керосин пополам с водой. Так вот, керосин с водой не смешивается! Где-то будет чистый керосин, а где-то вода.
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Эту рекомендацию из интернета признаем откровенно вредной. И советуем пользоваться специальными средствами для промывки системы охлаждения — из магазина.
- А как нужно промывать радиатор? Подробная инструкция — тут.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»