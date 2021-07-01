Зачем сосед льет керосин в радиатор? Эксперт все объяснил — журнал За рулем

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Зачем сосед льет керосин в радиатор? Эксперт все объяснил

Со временем патрубки, по которым циркулирует антифриз, засоряются, и система охлаждения автомобиля начинает работать менее эффективно. Опытные автомобилисты советуют чистить ее с помощью... керосина, разбавленного водой.

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Совет из интернета

В Сети полно советов по очистке системы охлаждения автомобиля. Один из самых экстремальных способов — керосином. Экстремальный он потому, что керосин легко воспламеняется. Чтобы сделать процесс безопаснее, предлагают использовать его не в чистом виде, а развести в пропорции приблизительно 1/1 дистиллированной водой и залить в радиатор. Если машина не очень старая, то на 5 литров воды рекомендуют добавить 100–500 мл керосина.

После этого надо проехать на машине километров десять. Потом в гараже жидкость слить и систему тщательно промыть дистиллированной водой, пока в слитой воде не будет оставаться видимых посторонних включений. В конце залить новый антифриз и... радоваться жизни.

Мнение эксперта

Комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

Не делайте так ни в коем случае! Керосин относится к крайне агрессивным нефтепродуктам, разрушающим резину. Многочисленные шланги системы охлаждения двигателя, а также резиновые уплотнения, включая сальник насоса охлаждающей жидкости, выполнены из обычной, а не масло- и бензостойкой резины.

Керосин растворит поверхностный слой шлангов, и они слетят с патрубков при повышении давления. А еще их будет раздувать. В итоге придется полностью заменить все резиновые детали системы охлаждения.

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Мало того, автор «идеи» настолько неграмотен, что предлагает использовать керосин пополам с водой. Так вот, керосин с водой не смешивается! Где-то будет чистый керосин, а где-то вода.

***

Эту рекомендацию из интернета признаем откровенно вредной. И советуем пользоваться специальными средствами для промывки системы охлаждения — из магазина.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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