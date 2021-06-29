Вот я растяпа! Но с аварийкой-то можно?!

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Водитель легкового автомобиля проскочил поворот. Можно ли ему в этой ситуации сдать назад и повернуть во двор?
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Водитель легкового автомобиля проскочил поворот. Можно ли ему в этой ситуации сдать назад и повернуть во двор?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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