Вот я растяпа! Но с аварийкой-то можно?! — журнал За рулем

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Вот я растяпа! Но с аварийкой-то можно?!

Вы, конечно, хорошо помните, когда нельзя двигаться задним ходом. И в ответе наверняка не ошибетесь.

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Водитель легкового автомобиля проскочил поворот. Можно ли ему в этой ситуации сдать назад и повернуть во двор?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

А разрешен ли водителю такой маневр?

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