Вот я растяпа! Но с аварийкой-то можно?!

Вы, конечно, хорошо помните, когда нельзя двигаться задним ходом. И в ответе наверняка не ошибетесь.

Материалы по теме Куда прёшь?! Я же на главной (на самом деле, нет!) Водитель легкового автомобиля проскочил поворот. Можно ли ему в этой ситуации сдать назад и повернуть во двор? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.