Мы нашли самый дешевый б/у паркетник: рассказываем, стоит ли его брать

Хороший клиренс, кроссоверная внешность и лишь передний привод - а значит, дешевле покупка, эксплуатация, ремонт и обслуживание.

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Если вы горожанин, по выходным ездящий на дачу, недорогой паркетник представляется почти идеальным выбором. Мы просмотрели все предложения о продаже моноприводных кроссоверов 2015–2017 годов с пробегом до сотни тысяч километров и ценой менее миллиона рублей. И нашли самый доступный вариант! Перед нами — Lifan X50. Давайте посмотрим, чего он стоит.

Цены на такие машины на вторичке составляют от 400 до 550 тысяч рублей, и ближайший конкурент минимум на полтинник дороже. Правда, и некоторые характеристики не так впечатляют, как у более дорогих собратьев по сегменту: объем багажника Lifan X50 — как у компакт-хэтча, 280 литров. Собственно, это он и есть: при габаритной длине 4100 мм X50 чем-то напоминает Renault Sandero.

Полуторалитровый 103-сильный мотор тянет только после 3000 об/мин, но по надежности неплох. Многие экземпляры без проблем ходят до 300 тыс. км. Чего не скажешь об обоих вариантах трансмиссии, МКП и вариаторе. Базовое оснащение — богатое. А вот с запчастями на X50 в России плохо, да и список недостатков великоват: быстро гниющий кузов, множество мелких поломок, шум, неважная эргономика, тесный салон...

Наш вердикт: лучше прицениться к Sandero. С другой стороны, это ведь далеко не единственный вариант подержанного паркетника дешевле миллиона рублей.

Самые дешевые кроссоверы на вторичке рассматриваем в июльском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Недорогой паркет» Сергея Зиновьева.

Фото: Lifan

Видео: Youtube / «За рулем»