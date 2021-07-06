3 малоизвестных факта о последней Волге

Кузов ГАЗ-3111 впервые в истории завода был посчитан компьютерным методом, в том числе на пассивную безопасность. А компоновочно он остался традиционным для ГАЗа.

В 1998 году на мотор-шоу MIMS в Москве показали прототип ГАЗ-3111, а два года спустя в салонах официальных дилеров ГАЗа появились первые товарные машины.

Тогда еще никто не знал, что они и будут последними. А споры вокруг этого автомобиля не утихают до сих пор. Кому-то он очень нравился, и они ностальгируют по несбывшимся надеждам. У иных автомобиль вызывал отторжение — лагерь скептиков по-прежнему велик.

Совсем другая, но все же Волга

Истина, как всегда, где-то между, а значит — рядом. Попробуем нащупать ее, взглянув на общую компоновку последней Волги.

Компоновка осталась традиционной для завода. ГАЗ-3111 Волга был заднеприводным седаном бизнес-класса, которые делают по сей день. Однако в плане пропорций есть вопросы: габаритная длина машины на 100 мм превышала длину предтечи, ГАЗ-3110, а колесная база при этом «раздвинулась» лишь на 20 мм, до 2820 мм. Спорно? Еще бы!

Несмотря на это, новая (последняя) Волга выглядела явно солиднее и интереснее потомков «двадцатьчетверки», была просторнее и удобнее внутри, так что компоновку из списка компромиссов можно даже исключить. Но компромиссы были — равно как и безоговорочно замечательные прогрессивные технические решения.

Вот три малоизвестных факта об этом загадочном и редком автомобиле

Передняя подвеска ГАЗ-3111 разрабатывалась с чистого листа и была универсальной: кроме применения на заднеприводном автомобиле, она подходила также запланированным передне- и полноприводной моделям.

Эту Волгу хотели продавать за рубежом — автосалон ГАЗ был открыт даже в США.

До 2002 года было выпущено всего 417 машин. Теперь каждая из них — коллекционный экземпляр.

Каким был ГАЗ-3111 Волга и что поставило точку в его судьбе? Рассказываем об этом в июльском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Против течения» Сергея Канунникова.

Фото: из архива «За рулем»