Lada Vesta: ресурсная ловушка, о которой стоит знать

Если пробег вашей Весты перевалил за сотню тысяч, обратите внимание на состояние помпы и комплекта ГРМ.

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С 2015 года редакционная Веста пробежала 114 700 км. Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев нас накрыл девятый вал неисправностей. И самой неприятной из них стал перегрев (дело был еще зимой, в хороший «минус»). Машина начала ругаться противным звуковым сигналом, из дефлекторов подуло холодом, а стрелка температуры завалилась вправо.

Добравшись на эвакуаторе до сервиса, поменяли термостат: грешили-то поначалу на него. Не угадали! Оказалось — помпа, у которой развалилась крыльчатка. Это, пожалуй, и было наиболее обидным, ведь вазовцы гордо заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ (ремень и ролик) в 180 тысяч километров. Обычно помпу меняют вместе с этим комплектом, причем на пробегах куда скромнее.

Поломка насоса на 108 тысячах километров наводит на мысли, что гарантированный ресурс у него — около 90 тысяч, то есть аккурат срок замены комплекта ГРМ у большинства других марок. Спасибо, конечно, что помпа не заклинила, а просто перестала качать, а то пришлось бы, как на наших Датсуне и Гранте, перебирать головку блока...

Наш совет: не верьте сервисной книжке! Ремень, быть может, 180 тысяч и выдержит. А вот помпа — едва ли.

О прочих приключениях нашей Весты рассказываем в июльском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Веста превращается...» Кирилла Милешкина.