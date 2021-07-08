Перекупщики сбивают цену? А мы собьем ржавчину!

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Они прекрасно знают места, куда обычные автомобилисты заглядывают редко. И при осмотре машины обязательно укажут на «рыжики»: «Ну, надо уступить, хозяин!» Рассказываем, что надо сделать сегодня, чтобы через год-другой при продаже показать им было не на что.

Какой бы ни была заводская антикоррозийная обработка, попадание агрессивных зимних реагентов на поврежденные участки металла довольно быстро провоцирует появление характерных рыжих пятен. Они могут образовываться и летом после дождя, когда в зазорах, трещинах лакокрасочного покрытия или швах контактной сварки кузова начинает скапливаться влага, повреждая металл.

Ест насквозь

Если не бороться с коррозией, со временем она превращается в ржавчину, которая проедает металл насквозь. И заметить ее в рутине довольно сложно — добраться, например, до порогов и арок можно только на эстакаде или смотровой яме. Но как только мы собираемся продавать машину, перекупщики обязательно отыщут «рыжики», потому что это неплохой аргумент сбить цену.

Но ладно деньги — торговаться все равно придется. Гораздо важнее безопасность

Если ржавчина добралась до лонжеронов, чашек передних амортизаторов и других важных элементов конструкции, нарушается геометрия кузова. Это увеличивает нагрузку на узлы и агрегаты с одной из сторон автомобиля. Владелец машины становится постоянным клиентом СТО, исправляя уже последствия, а не решая саму проблему, да к тому же есть риск, что в случае ДТП машина просто рассыплется на части.

Сохранить и конструктив, и время (которое вы тратите на поездки в СТО), и стоимость авто поможет своевременная антикоррозийная обработка кузова.

Нейтрализуем коррозию

Наиболее простое решение — нанесение мовиля. Он блокирует процесс окисления металла. Средство подойдет в качестве защиты участков металла, которые лишились лакокрасочного покрытия.

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На рынке представлено множество вариаций мовиля. Есть в банках, есть в аэрозолях — например, мовиль с цинком от ASTROhim. Таким проще обработать поверхности, потому что не нужен пульверизатор. Восковые добавки в составе помогают создавать гелеобразное покрытие, в результате оно не стекает с поверхности, оставляя металл оголенным, а цинк дополнительно защищает от электрохимической коррозии.

Некоторые виды мовилей можно наносить на ржавую поверхность. При этом удалять старую антикоррозийную защиту не обязательно — пробьет и ее.

С аэрозолем не надо ехать к мастерам, можно все сделать и самому. Но химия есть химия, поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию. Нелишними будут и средства защиты — очки, перчатки и респиратор.

Метод применения

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Сначала чистим поверхность от грязи и рыхлой ржавчины; До-о-олго встряхиваем баллон; Наносим слой, ждем высыхания, наносим второй, ждем, наносим третий. Поздравляем, вы великолепны.

Мовиль полностью высыхает примерно за 1,5 часа, но если на улице жара, дождитесь хотя бы вечера, чтобы не испортить работоспособность состава.

Баллончик мовиля можно положить в бардачок или багажник и наносить его при повреждении ЛКП автомобиля. Это защитит металл до тех пор, пока не положите новый слой краски, а вас — от хитростей перекупщиков.

Фото: Depositphotos и «За рулем»