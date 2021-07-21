Лето, едем в отпуск — нужен рюкзак! И вашей машине — тоже: вместительный, удобный и безопасный.

Материалы по теме Самый полезный гаджет на лето: выбираем багажник на крышу

О том, как выбрать багажник для автомобиля с гладкой крышей, а таковы большинство седанов, мы подробно рассказали тут, для кроссоверов и универсалов (и вообще всех машин, оборудованных рейлингами) — тут.

Закрытые боксы

Если есть потребность возить что-то крупное и «нецивильное» — допустим, мебель или стройматериалы — хватит обычных дуг,. Большинство же докупает к поперечинам закрытый бокс.

Материалы по теме Багажник на крышу для кроссовера: инструкция по выбору

Объем и форма

На объем в литрах не ориентируйтесь. Этот показатель, как паспортный расход топлива у машин, не абсолютный — он служит лишь для сравнения моделей между собой. Уж если мы при своих замерах багажников машин кубиками порой недосчитываемся четверти и более от заявленного объема, что говорить о боксах сложной формы. Она хороша с точки зрения аэродинамики, но не погрузки.

Для облегчения жизни выпускают комплекты фирменных сумок для боксов. Обычно — 3–4 штуки, из которых одна сшита под размещение в зауженной передней части. Внешне они все одинаковые, поэтому есть прозрачные кармашки снаружи, куда можно вложить бумажку с описанием, что лежит внутри.

Лучше всего загружать бокс фирменными сумками. Максимально заполните пространство и легко заберете с собой в гостиницу.

Длина и устойчивость

Самая популярная в мире длина бокса — 175 см. Его и штатного багажника хватит на скарб четырех человек. А вообще длины варьируются примерно от 140 до 230 см. При выборе учтите размеры крыши своей машины. На сколько «монстр» будет свисать спереди и сзади, например, на седане В‑класса? И что будет с устойчивостью? Ведь на маленькой крыше вы не сможете далеко развести дуги с опорами.

Материалы

Внешняя часть оформляется в двух вариантах. Попроще — шагрень. Она дешевле, на ней меньше видны царапины, поэтому она наиболее популярна. Как несложно догадаться, в универсальном черном цвете. Богаче выглядят глянцевые боксы. Качественные изготавливаются из двух слоев пластика и лака-пластика в качестве верхнего покрытия. Последний со временем стирается, и багажник теряет внешний лоск. Для его сохранности рекомендуется мыть бокс без химии, простой водой. Царапины бросаться в глаза не будут: пластик окрашен в массе.

Безопасность

Особое внимание — механизму запирания. На большинстве моделей все защелки (а их в среднем четыре) должны сработать одновременно. И только после этого автоматически провернется в закрытое положение личинка замка. Когда бокс под нагрузкой вещей «сыграет» и потеряет изначальную форму — намучаетесь. При открывании все усилие на механизм передается через ключ, есть риск его погнуть или сломать. Лучше взять бокс, где защелки можно сжимать по отдельности, а все вместе они связаны только с флажком-фиксатором . Его-то и запирает личинка замка, на которую не приходится никаких нагрузок. Так удобнее и надежнее. Подобные механизмы есть у брендов Lux и Thule.

Удобство использования

Посмотрите на материал, из которого сделаны направляющие механизма закрывания. Они прикреплены к пластику бокса изнутри. Если это металл, то на морозе он будет сжиматься с другим коэффициентом, нежели пластмасса. Возможны перекосы и проблемы с отпиранием. А вот пластик хотя и выглядит менее прочным (только выглядит!), сулит меньше нюансов в зимней эксплуатации.

Идеально, разумеется, когда бокс стоит строго горизонтально. Но на кросс-купе и других машинах с заниженной сзади крышей часто получается так, что задняя дуга стоит ниже передней. Бокс получается задранным спереди, что в движении создает подъемную силу. Это плохо, но по-другому поставить его невозможно.

Большие отбортовки и нахлест обеспечивают герметичность бокса и без уплотнителей. Ещё лучше, если на днище в передней части будет распорка-усилитель. С ней меньше вибраций на скорости. Проушины для ремней-стяжек внутри бокса — удобная вещь. Замок на стойках, защищающий от кражи их и дуги — штука бесполезная. Да и сами багажники крадут редко. А вот боксов без запора не бывает, ведь там ценное лежит всегда.

Крепиться к поперечинам бокс может разными способами. Самый простой — через просверленные на заводе круглые отверстия . Нюанс: по ширине штыри регулируются, передвигаясь по пазу в дугах, по длине — нет. Если предложенные производителем отверстия не совпали с расстоянием между дугами, придется самому сверлить новые. Так можно, это предусмотрено, но — лишняя возня.

бокс может разными способами. Самый простой — через . Нюанс: по ширине штыри регулируются, передвигаясь по пазу в дугах, по длине — нет. Если предложенные производителем отверстия не совпали с расстоянием между дугами, придется самому сверлить новые. Так можно, это предусмотрено, но — лишняя возня. Бывает, что в боксе предусмотрены свои пазы . С ними проще: они дают настройку по длине. Но все равно гарантия не стопроцентная. Чтобы не нарушить прочность бокса, диапазон регулировки делают небольшим, и остаются шансы несовпадения.

. С ними проще: они дают настройку по длине. Но все равно гарантия не стопроцентная. Чтобы не нарушить прочность бокса, диапазон регулировки делают небольшим, и остаются шансы несовпадения. Вариантов сопряжения с поперечиной тоже два. Первый: в паз дуги вставляется переходник с штырем. Он продевается в отверстие бокса и изнутри него притягивается барашком. Второй: крепеж-тиски, уже приделанные к днищу бокса. Они могут сжимать дуги на крыше только слева и справа, а могут еще и «обнимать» поперечину снизу. Последний вариант предпочтительнее, так как полностью исключает какие-либо перемещения бокса.

Материалы по теме 10 прикольных штук для автомобиля. Оно вам надо!

Обязательно посмотрите, сколько места занимает крепеж внутри бокса. Он бывает достаточно высоким, из-за чего жесткий пластмассовый чемодан не уляжется по высоте. Также обратите внимание на наличие ушек для тросов крепления груза. Фишка не обязательная, но если бокс упакован не под завязку — крайне полезная.

Уплотнители, по большому счету, боксу не нужны. Хорошие производители делают большой нахлест между половинками и вставляют поперечину в передней части днища для жесткости. Результат — на скорости под потоком ветра он не играет и не раскрывается. А дешевку уплотнитель не спасет, ибо на трассе она может дать такую щель, при которой резинка окажется бесполезной.

Тавр Ирбис Мажор

Не думайте, что дизайн бокса — это легко. Известные фирмы защищают свои изделия патентами. В линейке одного бренда присутствуют даже по несколько вариантов дизайна. Например, вот линейка отечественной фирмы Lux: боксы Тавр, Ирбис и Мажор. Компания объясняет отличия разным позиционированием. Тавр — классика, Ирбис — спорт, Мажор — «суперспорт». Последний заточен под любителей лыж и выпускается в одной длине — 220 см. В двух остальных линейках есть размеры 150, 175, 198 и 210 см.

ВЫВОДЫ И ЦЕНЫ

Материалы по теме Тянуть или дергать: какой трос мне нужен?

Дуги со стойками представлены примерно десятком марок. Боксы делают больше фирм: это проще. Если говорить о конкретных брендах, то из российских стоит присмотреться к Евродетали, Атланту и Lux. У последнего — самый широкий ассортимент. Породистые «иностранцы» — Thule и MontBlanc, но цена намного выше. Впрочем, и отечественные не стоят на месте: за год металл взлетел в цене вдвое! Кроме того, в России нет производства качественных пластиков. Под простые боксы с шагренью найти еще можно, с оценкой на три с плюсом. А вот под глянцевые модели выгоднее везти из Европы. Гигантский процент брака отечественной продукции съедает всю выгоду от низкой стоимости. Пресс-формы заказывают в Китае и Европе, что тоже способствует зависимости от курса валют. Основной посыл понятен: не нужно «кроить»!

Полсотни килограммов, внепланово сорвавшиеся с крыши, легко натворят бед. Отвечать водителю. Усугубляет ситуацию то, что в движении вам не видно, что происходит над головой.

Оптимум лежит где-то в среднем ценовом диапазоне, между ноунеймом и Thule. Для поперечин с опорами это около 4000–5000 рублей, для бокса — около 20 000 рублей.

ПЕРЕВОЗИМ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Одни из самых популярных грузов — лыжи, сноуборды и велосипеды. Для их перевозки есть специальные крепления.

Удобнее крепить велосипеды на фаркоп: сил требуется меньше, почти не шумят и не жрут топливо. Вдобавок платформа универсальна. На нее можно купить, например, закрытый бокс, держатели для лыж или бордов. Или притянуть ремнями шкаф или другую поклажу. Нагрузка допускается такая же, как на крышу: до 50 кг. Но есть большая проблема с российским законодательством. Ехать с нечитаемым номером на штатном месте — нельзя. Перевесить его на платформу — нельзя (должен быть в штатном месте машины). Повесить третий — нельзя (должно быть не больше двух на машине). Пока гаишники на это нарушение не возбуждаются, но формально поводы имеют.

Материалы по теме Полезные штуки для автопутешествий: найдено на Алиэкспрессе

Велосипедные крепления на крышу прихватывают байк за раму и оба колеса. И все равно осторожнее в крутых поворотах: могут не удержать. Совсем дешевые модели рекомендуют брать, если велики возите недалеко и небыстро — по городу. С дорогими нестрашно выезжать и на трассу. Только будьте готовы, что велосипед наверху увеличит расход топлива раза в полтора. И шуметь будет вовсю .

Открытый адаптер под лыжи вмещает до четырех пар. Он в 4–5 раз дешевле бокса. Но для крупных городов не подходит из-за адского количества реагентов на дорогах.

Самые удобные способы перевозки велосипедов рассмотрены тут.

Фото: «За рулем» и фирмы-производитеди