5 схем развода водителей через записку

Вымогательство с помощью записок остается популярным криминальным промыслом. Вот какие схемы придумали мошенники за последнее время.

1. Колесо на замок

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Неприятный сюрприз обычно поджидает автовладельцев поутру. Замок висит на ручке или установлен на колесе, иногда вместе с цепью и приваренными металлическими элементами. Теоретически, ехать можно, но ЛКП кузова или диск после такой поездки будут наверняка испорчены. Под дворником — записка с требованием перевести деньги, чтобы получить ключ (или код от замка) и освободить машину.

Что делать? Для начала поискать ключ под бампером или где-то поблизости. Если найти его не удается, придется спилить или сбить помеху самостоятельно или обратиться в автомастерскую. Чтобы доехать до сервиса, замок на ручке двери следует обмотать тканью и закрепить клейкой лентой. Закованное колесо можно просто поменять на запасное.

Такой шантаж подпадает под уголовную статью о вымогательстве. Не переводите деньги.

2. Посадили на цепь

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Иногда автомобиль приковывают цепью к столбу, забору или соседнему автомобилю — за дверную ручку или за колесо. Схема развода та же: в прикрепленной где-то рядом записке предлагается отправить деньги по номеру телефона.

Как бороться? Так же, как и в предыдущем случае: срезать или перекусить цепь, а потом удалить ее остатки в гараже или автосервисе. На такой случай полезно иметь в багажнике болторез и малярный скотч. В некоторых моделях не составит труда открутить от двери ручку.

Часто к цепи прилагаются недвусмысленные угрозы: например, сжечь машину. Не стоит на это вестись. На сгоревшей машине мошенник не заработает денег, а вот реальный срок — легко.

3. Номера свинтили

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Один из самых старых способов вымогательства у автомобилистов. Езда без номеров грозит штрафом в 5000 руб. или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев (статья 12.2 КоАП РФ). Поэтому злоумышленники снимают регистрационные знаки и оставляют свои контакты на листе бумаги с обещанием вернуть номера за скромное (или не очень) вознаграждение.

Как противостоять? С 2014 года неправомерное завладение автомобильными номерами из корыстных побуждений регулируется отдельной статьей УК РФ (325.1) и предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное наказание перевело этот способ наживы в разряд рискованных: в 2020 году по статье осудили меньше 20 человек. Если вы столкнулись с кражей, смело пишите заявление в полицию. Новые номера можно получить в ГИБДД.

С тех пор как лавочку со скрученными номерами прикрыли, мошенникам ничего не осталось кроме обычных угроз повредить машину.

Еще две рабочие схемы вымогательства денег у водителей — на следующей странице.