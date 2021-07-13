Как получить электронный ПТС: пара вопросов к системе

Переход с бумажного на цифровой паспорт транспортного средства не предвещал особых неприятностей. Но засады все-таки есть.

МВД разъяснило

В конце прошлого года МВД РФ разъяснило порядок применения электронных ПТС при совершении регистрационных действий.

Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории Российской Федерации, произведенные на ее территории либо ввозимые из государств‑членов ЕЭК (Евразийской экономической комиссии), со 2 ноября 2020 года регистрируются в Госавтоинспекции исключительно на основании электронных ПТС.

Обязательной замены бумажных ПТС, оформленных ранее в РФ, цифровыми не требуется. Такая замена может быть осуществлена только добровольно. В случае утраты ПТС на бумажном носителе граждане вправе получить его бумажный дубликат.

Нам пообещали полный автоматизм и отсутствие беспокойств. Естественно, за деньги: 600 рублей за ПТС, 250 рублей за выписку из ПТС и 120 рублей за внесение дополнительных сведений. В реальности получилось по-другому.

Засада первая: чья машина?

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После заключения договора купли-продажи автосалоны в ряде случаев не вносят в ПТС данные о новом собственнике — покупателе. По разным причинам: нет аккаунта на сайтах госуслуг (к ним привязана авторизация в «Системах электронных паспортов»), неверная интерпретация положения о том, что «данные о собственнике вносят в документ добровольно». Или просто не хотят тратить время: мол, новый собственник сам потом всё сделает — например, в многофункциональном центре госуслуг.

Кому-то даже удалось поставить машины на учет в ГИБДД, хотя в ПТС собственником продолжал числиться дилер.

В свидетельстве о регистрации и базе данных ГИБДД собственник прописан актуальный — можно ездить без опасений, да и юридически право собственности переходит в момент подписания договора купли-продажи вне связи с ПТС. Однако проблему все равно придется решать при перепродаже автомобиля.

Для тех, кто частным образом ввозит подержанные автомобили из-за рубежа, тормозом стали испытательные лаборатории, выдающие свидетельства о безопасности ТС. Они уполномочены вписать в ПТС собственника, но делают это не всегда. Да еще и ввели дополнительную плату за некоторые услуги — например, за исправление ошибок. Хотя это копейки по сравнению с тарифами фирм, предлагающих «дистанционное оформление электронного ПТС» за 8500 рублей.

Засада вторая: при продаже машин с пробегом

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Если машину б/у продает частное лицо другому такому же частному лицу, обязанность внесения изменений в ПТС — данных о новом собственнике — в этом случае лежит на продавце!

При бумажном ПТС оформление происходит в ГИБДД: сдаешь в окошко и получаешь в окошке. При цифровом необходима усиленная квалифицированная электронная подпись продавца или наличие личных кабинетов на госуслугах и у продавца, и у покупателя .

Оба варианта наверняка создают напряги всем, кто недостаточно подготовлен к общению с цифровым миром. И, похоже, многих вынудят делать это платно.

Куда жаловаться?

Можно писать жалобы вышестоящему начальству любой из организаций, вовремя не внесшей необходимые данные в ПТС. Результат можно проверить самостоятельно на официальном сайте «Системы электронных паспортов». А на стадии покупки и подготовки к регистрации настоятельно требуйте, чтобы ПТС был оформлен по всем правилам.

Между тем в России выдано уже три миллиона ЭПТС.

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