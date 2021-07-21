Вы удивитесь, но среди знаменитых иностранцев есть преданные поклонники отечественных машин. Правда, и ядовитых критиков найдется немало.

Джереми Кларксон об УАЗ

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Знаменитый британский телеведущий шоу The Grand Tour, а в прошлом аналогичного шоу Top Gear, не раз тестировал продукцию нашего автопрома.

Как-то в одном из выпусков, который снимали во Вьетнами, он назвал УАЗ-469 худшей машиной в мире.

Если вы ищете в автомобиле качество или мощность, то лучше вместо УАЗа взять повозку, запряжённую буйволом… Машина оснащена потрясающе скудно: всё, что вы получаете с завода, — это кнопку клаксона. Штука во Вьетнаме, конечно, нужная, но на этом всё. Пристегнуться ремнем безопасности невозможно — его тут нет. Отодвинуть сиденье назад тоже нельзя — оно намертво зафиксировано. Хотите опустить боковое окно? Не в этой жизни.



Это — худший автомобиль в мире, вне конкуренции. Всё, что у него есть, — это запасное колесо, больше взгляду не за что зацепиться.

Варг Викернес о Ниве

Культовый норвежский блэк-металлист, отсидевший 16 лет за убийство гитариста конкурирующей группы и поджоги церквей, обычно путешествует на ВАЗ-2121.

Вместо того чтобы делать хорошие дороги, русские делают хорошие внедорожники.



Покупайте механические машины (как Lada Niva) вместо пластикового дерьма, напичканного новомодными технологиями (т.н. «современные автомобили»), которое выйдет из строя через пару лет эксплуатации в лучшем случае.



Я хотел машину с отличными качествами внедорожника, которую я бы мог обслуживать самостоятельно. Lada Niva механически очень надежна… Я ненавижу современные «западные» автомобили с тонной электроники и всякими бесполезными причиндалами. Мне не нужен электрический стеклоподъемник, я могу открыть окно сам.

Кими Райкконен о «копейке»

Первым автомобилем финского автогонщика была Lada-1210 (экспортная модификация ВАЗ-2101).

Не особенно выдающаяся [машина], но она работала хорошо, оставалась теплой внутри и никогда не ломалась.

Джей Лено о Волге

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Американский комик и телеведущий, наиболее известный как ведущий телепередачи The Tonight Show на канале NBC.

Это то самое шоу, с которого скопировали наш «Вечерний Ургант».

Очень хорошая защита от коррозии для машины из 1960-х… Она сделана как русский танк: крепкая, со сверхпримитивной подвеской.



Невероятный, лучший в мире обогреватель, если вы врубите его, то будете ехать как в Майами в разгар лета.

Джей Лено считает, что существование ГАЗ-21 отчасти отвечает на вопрос, почему коммунизм потерпел крах. Об этом говорит в своем видеообзоре:

Бу Андерссон о Lada Vesta

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Мнение шведского топ-менеджера трудно назвать независимым: все-таки два года он работал гендиректором АВТОВАЗа.

Эта машина для людей, которым нравится водить. Идеальная подвеска. Идеальные тормоза.

Тем, кому от машины нужна простота в конструкции и возможность починить ее самому, что называется, на коленке, в восторге от нашего автопрома, а вот те, кто ценит в автомобилях современные технологии и комфорт, напротив, ругают наследие советского автопрома. Похоже, с появлением Весты все изменилось. А вы что думаете?

Фото: Яков Князев/ТАСС, AP/TASS, Twitter, YouTube