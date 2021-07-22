Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера

Маленький кроссовер (на 5 см короче Креты) выпускается в Испании, а платформа у него и вовсе французская — PF1 концерна PSA. Тогда что в нем немецкого?
Профиль напоминает о некогда популярном компактвэне Opel Meriva — достаточно взглянуть на узкую заднюю дверь. Но Crossland преподносят как кроссовер, несмотря на передний привод (полного нет) и клиренс, как у Гранты, — около 18 см, по моим замерам. Впрочем, некрашеные пластиковые арки и нижний пояс кузова — в любом случае практичное решение.
Если кто помнит Опели последних лет, то за рулем почувствует дежа вю. Французских инженерных корней не видно: приборы, кнопочный климат-контроль, задранные вверх подрулевые рычажки выглядят типично опелевскими. Немецкого качества, правда, не ощущается — пластик дешево отблескивает, кнопка Z‑образного ручника шатается и клинит уже на новом автомобиле, педаль тормоза лязгает при отпускании, а потолочные ручки без микролифта звучно бьют о «картонный» потолок.
Кресла у Опеля тоже свои, продвинутые. В «топе» аж семь регулировок, включая длину подушки и высоту поясничного подпора. Жестковаты, но удобны — только валики боковой поддержки на подушке мнут бедра нехудым людям.
Двигатели
«Тррррык» — вздрогнув, запустился трехцилиндровый турбомоторчик 1.2. Для соплатформенного Peugeot 2008 эта 110‑сильная его версия является базовой, но у Опеля других вариантов не предлагается. Динамики хватает для спокойной езды, однако на обгонах запаса нет: заявлено 10,9 секунды до сотни.
Шестиступенчатый автомат Aisin на ходу адекватен и лишь в пробочной толчее начинает поддуривать, «играя» сцеплением, стоящим между маховиком и гидротрансформатором. От этого случаются рывочки и меняется вибрационный фон.
Без нагрузки двигатель паинька, но чуть тронешься — по кузову идет «трехцилиндровый» зуд. В диапазоне 1500–1700 оборотов балансирный вал не справляется с задачей. Коробка старается всегда держать обороты выше, но на второй-третьей все же порой проваливается в зону вибраций.
И шумит «трешка» изрядно: даже если на газ «кладешь шнурки» — из-под капота доносится заметное «тр-тр-тр». Жаль, потому что в остальном Crossland на уши не давит: та же Creta существенно голосистее.
Вести Crossland не то чтобы приятно — но отрицательных эмоций точно не испытываешь. На парковке руль легок, на скоростном шоссе логично наливается возвращающим усилием. «Валить» в поворотах не хочется, потому что кузов валится без кавычек довольно рано. Казалось бы: при такой зажатой подвеске спортивных черт в управляемости должно быть больше. Но нет. За что тогда терпим тряску на разнокалиберных кочках? И дело, похоже, не только в 17‑дюймовых колесах, стоявших на «моей» машине.
Вместительность и оснащение
Наследственность Меривы заметна в организации внутреннего пространства. В «топе» задние сиденья регулируются по продольному положению и углу наклона спинки. Потолок высок, если только не заказывать опционную неоткрывающуюся «панораму». Однако в области коленей тесно — удобно усесться получается только если спереди едут люди ростом не выше среднего. Кругом гулкий жесткий пластик, зато имеется автоматика стеклоподъемников.
Багажник достоин автомобиля на класс-два выше. Исходная емкость — 410 литров. Ее можно уменьшить, переставив в верхнее положение пол (тогда при складывании спинок будет горизонтальная поверхность), или увеличить до 520 литров, сдвинув сиденья вперед. Правда, на полноразмерное запасное колесо места не хватило — есть только докатка.
Огрехи сборки
В моих руках оказался совсем новый Crossland с пробегом 200 км. Однако пара «сверчков» в салоне уже напоминали, что собирают эти Опели не в Германии, а в Испании. Подгонка кузовных панелей тоже «оставляет желать»: на пару миллиметров топорщится стык переднего бампера и крыла, дверь багажника имеет заметно разные зазоры справа и слева, не все молдинги пригнаны аккуратно…
Цены
Надо бы радоваться: на скучнеющем рынке появилась новая модель. Мы за разнообразие! Crossland может и не блещет европейским лоском, но как минимум не тривиален. Хорош набор опций: проектор приборных данных в этом сегменте еще поискать надо, а со следующего года появится даже сканер дорожных знаков. Но прайс-лист отрезвляет: за начальный Crossland просят 1,7 млн рублей, а «максимум» уходит за 2,3 млн. Увы, импорт дорог. Едва появившись в автомобильной фауне, этот вид уже рискует стать исчезающим.
Сегодня у марки 13 дилеров, фактически как год назад. К концу 2021‑го обещают увеличить их число до 20‑ти. Пока Opel концентрируется на городах-миллионниках. Ясно, что продажи сдерживают не только высокие цены из-за импорта, но и нехватка «торговых точек». Поэтому и среднеразмерных кроссоверов Grandland X (2,1–2,6 млн рублей) за год продано менее трех сотен — а ведь это более интересный и гармоничный автомобиль, нежели Crossland.
Opel Crossland
- Длина / ширина / высота / база 4217 / 1765 / 1605 / 2604 мм
- Снаряженная / полная масса 1263 / 1820 кг
- Объем багажника 410 л
- Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5500 об/мин; 205 Н·м при 1750 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 10,9 с
- Максимальная скорость 187 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 45 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,3 / 4,9 / 6,2 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; А6
|Просторный багажник, неплохие комплектации, такая машина будет только у вас
|Тесный второй ряд, жестковатая подвеска, шумно зудящий моторчик, неразумная цена
Фото автора и фирмы Opel