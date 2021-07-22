Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера

Российский рынок теряет одну модель за другой, а тут - новинка! Причем рестайлинговый Crossland к нам пришел почти одновременно с Европой (вообще, модель выпускается с 2017 года).

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Маленький кроссовер (на 5 см короче Креты) выпускается в Испании, а платформа у него и вовсе французская — PF1 концерна PSA. Тогда что в нем немецкого?

Профиль напоминает о некогда популярном компактвэне Opel Meriva — достаточно взглянуть на узкую заднюю дверь. Но Crossland преподносят как кроссовер, несмотря на передний привод (полного нет) и клиренс, как у Гранты, — около 18 см, по моим замерам. Впрочем, некрашеные пластиковые арки и нижний пояс кузова — в любом случае практичное решение.

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Если кто помнит Опели последних лет, то за рулем почувствует дежа вю. Французских инженерных корней не видно: приборы, кнопочный климат-контроль, задранные вверх подрулевые рычажки выглядят типично опелевскими. Немецкого качества, правда, не ощущается — пластик дешево отблескивает, кнопка Z‑образного ручника шатается и клинит уже на новом автомобиле, педаль тормоза лязгает при отпускании, а потолочные ручки без микролифта звучно бьют о «картонный» потолок.

Кресла у Опеля тоже свои, продвинутые. В «топе» аж семь регулировок, включая длину подушки и высоту поясничного подпора. Жестковаты, но удобны — только валики боковой поддержки на подушке мнут бедра нехудым людям.

Опелевские сиденья традиционно рассчитаны на худых. Кнопка электрорегулировки поясничного подпора прячется в ручке «домкрата».

Рослый человек за таким же водителем садится сильно уперев колени в спинку. Двухэтажный пол, откидная средняя секция спинки и сдвижные задние сиденья полагаются только топ-версии Ultimate.

Двигатели

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«Тррррык» — вздрогнув, запустился трехцилиндровый турбомоторчик 1.2. Для соплатформенного Peugeot 2008 эта 110‑сильная его версия является базовой, но у Опеля других вариантов не предлагается. Динамики хватает для спокойной езды, однако на обгонах запаса нет: заявлено 10,9 секунды до сотни.

Шестиступенчатый автомат Aisin на ходу адекватен и лишь в пробочной толчее начинает поддуривать, «играя» сцеплением, стоящим между маховиком и гидротрансформатором. От этого случаются рывочки и меняется вибрационный фон.

Шестиступенчатый гидроавтомат Aisin TF 70 выпускается уже 15 лет (с модернизациями) и слывет достаточно надежным. Алюминиевая турбонаддувная «тройка» относится к семейству PureTech и выпускается с 2014 года. Помимо этой 110‑сильной существуют модификации на 130 и 150 л.с. Впрыск — непосредственный, под давлением до 200 бар, а турбокомпрессор раскручивается до 240 000 об/мин. Есть балансирный вал. Из необычного — привод ГРМ смазываемым зубчатым ремнем, работающим в картере двигателя. К бензину АИ‑92 мотор не приучен.

Без нагрузки двигатель паинька, но чуть тронешься — по кузову идет «трехцилиндровый» зуд. В диапазоне 1500–1700 оборотов балансирный вал не справляется с задачей. Коробка старается всегда держать обороты выше, но на второй-третьей все же порой проваливается в зону вибраций.

И шумит «трешка» изрядно: даже если на газ «кладешь шнурки» — из-под капота доносится заметное «тр-тр-тр». Жаль, потому что в остальном Crossland на уши не давит: та же Creta существенно голосистее.

Вести Crossland не то чтобы приятно — но отрицательных эмоций точно не испытываешь. На парковке руль легок, на скоростном шоссе логично наливается возвращающим усилием. «Валить» в поворотах не хочется, потому что кузов валится без кавычек довольно рано. Казалось бы: при такой зажатой подвеске спортивных черт в управляемости должно быть больше. Но нет. За что тогда терпим тряску на разнокалиберных кочках? И дело, похоже, не только в 17‑дюймовых колесах, стоявших на «моей» машине.

Стальная защита — заводское оснащение. От нее до земли — 18 см.

Вместительность и оснащение

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Наследственность Меривы заметна в организации внутреннего пространства. В «топе» задние сиденья регулируются по продольному положению и углу наклона спинки. Потолок высок, если только не заказывать опционную неоткрывающуюся «панораму». Однако в области коленей тесно — удобно усесться получается только если спереди едут люди ростом не выше среднего. Кругом гулкий жесткий пластик, зато имеется автоматика стеклоподъемников.

Багажник достоин автомобиля на класс-два выше. Исходная емкость — 410 литров. Ее можно уменьшить, переставив в верхнее положение пол (тогда при складывании спинок будет горизонтальная поверхность), или увеличить до 520 литров, сдвинув сиденья вперед. Правда, на полноразмерное запасное колесо места не хватило — есть только докатка.

Медиасистема имеет пару нелогичностей в меню, но привыкнуть можно. Есть навигатор ТомТом и эмуляция кругового обзора, когда при движении назад картинка с камеры «подкладывается» под силуэт автомобиля: удобно для паркования у бордюра. Среди опций — полный обогрев ветрового стекла с малозаметными нитями и обогрев руля. Вне дорог могут помочь разве что система IntelliGrip, изменяющая настройки ездовой электроники под тип покрытия, да ассистент спуска с холма.

Из мягкого пластика — только «нахлобучка» передней панели.

Подлокотник не регулируется, только откидывается вверх. Площадка для индуктивной зарядки смартфона тесна.

Огрехи сборки

В моих руках оказался совсем новый Crossland с пробегом 200 км. Однако пара «сверчков» в салоне уже напоминали, что собирают эти Опели не в Германии, а в Испании. Подгонка кузовных панелей тоже «оставляет желать»: на пару миллиметров топорщится стык переднего бампера и крыла, дверь багажника имеет заметно разные зазоры справа и слева, не все молдинги пригнаны аккуратно…

Цены

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Надо бы радоваться: на скучнеющем рынке появилась новая модель. Мы за разнообразие! Crossland может и не блещет европейским лоском, но как минимум не тривиален. Хорош набор опций: проектор приборных данных в этом сегменте еще поискать надо, а со следующего года появится даже сканер дорожных знаков. Но прайс-лист отрезвляет: за начальный Crossland просят 1,7 млн рублей, а «максимум» уходит за 2,3 млн. Увы, импорт дорог. Едва появившись в автомобильной фауне, этот вид уже рискует стать исчезающим.

Сегодня у марки 13 дилеров, фактически как год назад. К концу 2021‑го обещают увеличить их число до 20‑ти. Пока Opel концентрируется на городах-миллионниках. Ясно, что продажи сдерживают не только высокие цены из-за импорта, но и нехватка «торговых точек». Поэтому и среднеразмерных кроссоверов Grandland X (2,1–2,6 млн рублей) за год продано менее трех сотен — а ведь это более интересный и гармоничный автомобиль, нежели Crossland.

Opel Crossland. Цена в России — от 1 699 000 ₽. За 300 км поездок по Калининградской области борткомпьютер насчитал средний расход 8,1 л/100 км: многовато для такого малыша! А бак всего лишь 45‑литровый… Фары есть трех видов: галогеновые, простые рефлекторные с пятью светодиодами и продвинутые с семью (добавляется функция подсветки поворотов и автоматика дальнего света). На фото — максимальная комплектация Ultimate на 17‑дюймовых колесах. У всех остальных диски на дюйм меньше, а у двух младших не будет рейлингов на крыше.

Opel Crossland

Длина / ширина / высота / база 4217 / 1765 / 1605 / 2604 мм

4217 / 1765 / 1605 / 2604 мм Снаряженная / полная масса 1263 / 1820 кг

1263 / 1820 кг Объем багажника 410 л

410 л Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5500 об/мин; 205 Н·м при 1750 об/мин

бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5500 об/мин; 205 Н·м при 1750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,9 с

10,9 с Максимальная скорость 187 км/ч

187 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 45 л

АИ‑95 / 45 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,3 / 4,9 / 6,2 л / 100 км

8,3 / 4,9 / 6,2 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6

Просторный багажник, неплохие комплектации, такая машина будет только у вас Тесный второй ряд, жестковатая подвеска, шумно зудящий моторчик, неразумная цена

Фото автора и фирмы Opel