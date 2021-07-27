Задачка с трамваем: тут всегда ошибается больше 50% водителей — журнал За рулем

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Задачка с трамваем: тут всегда ошибается больше 50% водителей

При встрече с трамваем многие предпочитают не связываться: лучше пропущу. Однако в ПДД прописаны ситуации, где и трамвай должен уступить дорогу. Помните о них?

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Светофор мигает желтым сигналом. Должен ли водитель легковушки пропустить трамваи?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

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Кому должен уступить водитель автомобиля?

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