Задачка с трамваем: тут всегда ошибается больше 50% водителей

Volkswagen Taos российской сборки: тест и обзор

VW Taos и Skoda Karoq собирают на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Таос на 35 мм длиннее Карока, и на Таосе первом из Фольксвагенов в России стоит новая мультимедийная система. У нее дисплей диагональю 10 дюймов, операционная система Android, поддержка Android Auto и Apple CarPlay и магазин приложений. В нем уже есть важная для автомобилистов программа - Яндекс.Навигатор со всем своим функционалом, включая голосовую помощницу Алису.