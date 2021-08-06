Ловушка для дачников! Попадутся больше 60%

Езда с прицепом требует от водителя не только определенного навыка, но и хороших знаний ПДД. Но вы наверняка помните все нюансы и легко справитесь с задачей.

Материалы по теме Ох уж эти таксисты! Городская ловушка для водителей Водителю кроссовера с прицепом необходимо развернуться, но ширины перекрестка может не хватить. Как поступить? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.