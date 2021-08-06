Ловушка для дачников! Попадутся больше 60%

Материалы по темеОх уж эти таксисты! Городская ловушка для водителей
Водителю кроссовера с прицепом необходимо развернуться, но ширины перекрестка может не хватить. Как поступить?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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Водителю кроссовера с прицепом необходимо развернуться, но ширины перекрестка может не хватить. Как поступить?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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