Ловушка для дачников! Попадутся больше 60% — журнал За рулем

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Ловушка для дачников! Попадутся больше 60%

Езда с прицепом требует от водителя не только определенного навыка, но и хороших знаний ПДД. Но вы наверняка помните все нюансы и легко справитесь с задачей.

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Водителю кроссовера с прицепом необходимо развернуться, но ширины перекрестка может не хватить. Как поступить?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

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Как развернуться, не нарушая ПДД?

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