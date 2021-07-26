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А зачем он нужен-то, если тормоза сами очищаются при каждом торможении? — спросит каждый второй водитель.

К сожалению, не все так просто. Из-за трения между колодками и диском постоянно образуются микрочастицы пыли и стружки, снижающие эффективность торможения. Считается, что их выдувает при движении. Однако это не так: на практике микрочастицы лишь сильнее липнут к рабочим поверхностям тормозных механизмов, оставляя на дисках бороздки и канавки, сокращающие срок их службы. Поэтому при обслуживании машины всю эту грязь нужно удалять самостоятельно.

Другой тип загрязнения — это следы тормозной жидкости, которая по разным причинам иногда попадает на диски и колодки.

Кроме того, в очистке нуждаются не только старые тормозные диски, но и новые, которые поставляются в консервационной смазке. Перед установкой на автомобиль ее, конечно же, необходимо удалить.

Старый метод против нового

Очистку тормозов придумали не сегодня: толковые автомеханики делали это во все времена. При этом, как правило, они использовали для этого подручные средства — чаще всего применяли ацетон и ветошь. Но сегодня подобные методы, конечно же, одобрить нельзя: ацетон не только токсичен, но и вреден для лакокрасочного покрытия. Да и ветошь чаще всего размазывает, а не удаляет грязь. При этом труднодоступные места остаются, как показывает практика, неочищенными.

Гораздо удобнее пользоваться при очистке тормозов аэрозолем. Струя очистителя спокойно проникает на любой желаемый участок, оказывая не только химическое, но и механическое воздействие на загрязнение. Чем выше скорость удаления грязи, чем лучше обезжиривается обрабатываемая поверхность, чем быстрее состав испаряется и чем слабее его запах, тем предпочтительнее средство.

Примером такого очистителя тормозов может служить препарат ASTROhim, в составе которого нет ни ацетона, ни хлорсодержащих компонентов. Его можно применять в помещении, поскольку это средство обладает слабым и легкопереносимым запахом. Распылительная головка со встроенной трубочкой, которая никогда не потеряется, обеспечивает точное распыление и формирует мощную струю, что улучшает эффективность очистки и повышает удобство применения.

Альтернативное применение

Часто говорят, что реальное применение подобной автохимии — раз в год. Однако хороший очиститель тормозов — это универсальное средство с высокими растворяющими способностями: сфера его применения не ограничена одними тормозами.

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В частности, он поможет удалить масляные наслоения на двигателе и коробке, сумеет очистить маховик и корзину сцепления перед установкой. Кроме того, с его помощью легко обезжирить поверхность перед нанесением герметика или холодной сварки. Поэтому подобный очиститель всегда окажется востребованным как в профессиональной автомастерской, так и в багажнике или гараже обычного владельца, который заботится о своей машине.

Фото: depositphotos и «За рулем»