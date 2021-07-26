Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — журнал За рулем

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Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве

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А зачем он нужен-то, если тормоза сами очищаются при каждом торможении? — спросит каждый второй водитель.

К сожалению, не все так просто. Из-за трения между колодками и диском постоянно образуются микрочастицы пыли и стружки, снижающие эффективность торможения. Считается, что их выдувает при движении. Однако это не так: на практике микрочастицы лишь сильнее липнут к рабочим поверхностям тормозных механизмов, оставляя на дисках бороздки и канавки, сокращающие срок их службы. Поэтому при обслуживании машины всю эту грязь нужно удалять самостоятельно.

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Другой тип загрязнения — это следы тормозной жидкости, которая по разным причинам иногда попадает на диски и колодки.

Кроме того, в очистке нуждаются не только старые тормозные диски, но и новые, которые поставляются в консервационной смазке. Перед установкой на автомобиль ее, конечно же, необходимо удалить.

Старый метод против нового

Очистку тормозов придумали не сегодня: толковые автомеханики делали это во все времена. При этом, как правило, они использовали для этого подручные средства — чаще всего применяли ацетон и ветошь. Но сегодня подобные методы, конечно же, одобрить нельзя: ацетон не только токсичен, но и вреден для лакокрасочного покрытия. Да и ветошь чаще всего размазывает, а не удаляет грязь. При этом труднодоступные места остаются, как показывает практика, неочищенными.

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Гораздо удобнее пользоваться при очистке тормозов аэрозолем. Струя очистителя спокойно проникает на любой желаемый участок, оказывая не только химическое, но и механическое воздействие на загрязнение. Чем выше скорость удаления грязи, чем лучше обезжиривается обрабатываемая поверхность, чем быстрее состав испаряется и чем слабее его запах, тем предпочтительнее средство.

Примером такого очистителя тормозов может служить препарат ASTROhim, в составе которого нет ни ацетона, ни хлорсодержащих компонентов. Его можно применять в помещении, поскольку это средство обладает слабым и легкопереносимым запахом. Распылительная головка со встроенной трубочкой, которая никогда не потеряется, обеспечивает точное распыление и формирует мощную струю, что улучшает эффективность очистки и повышает удобство применения.

Альтернативное применение

Часто говорят, что реальное применение подобной автохимии — раз в год. Однако хороший очиститель тормозов — это универсальное средство с высокими растворяющими способностями: сфера его применения не ограничена одними тормозами.

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В частности, он поможет удалить масляные наслоения на двигателе и коробке, сумеет очистить маховик и корзину сцепления перед установкой. Кроме того, с его помощью легко обезжирить поверхность перед нанесением герметика или холодной сварки. Поэтому подобный очиститель всегда окажется востребованным как в профессиональной автомастерской, так и в багажнике или гараже обычного владельца, который заботится о своей машине.

Фото: depositphotos и «За рулем»

Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве

А зачем он нужен-то, если тормоза сами очищаются при каждом торможении? — спросит каждый второй водитель.

Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263521Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263513Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263519Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве
Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве

А зачем он нужен-то, если тормоза сами очищаются при каждом торможении? — спросит каждый второй водитель.

Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263521Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263519Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве — фото 1263513Очиститель тормозов у вас есть? А зря — полезная штука в автохозяйстве
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