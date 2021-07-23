Новый Audi Q5 - с гибкими фонарями?!

Мягкогибридность, новая медиасистема и крутая оптика - модернизированный Audi Q5 прибыл в Россию во всеоружии.

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Обновленный Audi Q5 — один из первых массовых автомобилей с задними фонарями, выполненными на органических светодиодах OLED (Organic Light Emitting Diode). По сути, это гибкие светящиеся дисплеи, которым можно придать любую форму и размещать на любой поверхности.

Органические диоды дают более равномерный и при этом контрастный свет — границы между сегментами четкие, не размытые. Интересная фишка: когда к корме Q5 на расстояние меньше двух метров приблизится, например, другой автомобиль, в целях безопасности OLED фонари засияют на всю катушку — не заметить невозможно.

Audi Q5 45 TFSI. Цена в России от 4 145 000 ₽

OLED-фонари работают в трех режимах. В большинстве случаев они выглядят так. Такой рисунок возникает, если в системе Audi Drive Select задействовать режим Dynamic. Световая подпись при активации всех OLED-сегментов (при приближении к задней части Q5 пешехода или другой машины менее, чем на два метра).

В ходе поездки медиакомплекс заглючил: центральный экран погас, а на приборке загорелась такая надпись.

Салон за малым тот же самый. Аналоговый, олдскульный, душевный. Хорошо, что не появилась сенсорная центральная консоль, как у многих других Audi. Она бы разрушила эту милую патриархально-бюргерскую атмосферу. Основным новшеством стало увеличение медиаэкрана до 10 дюймов и отказ от традиционной шайбы управления. Команды теперь задаешь голосом или через планшет.

А вот сервис myAudi, который собирает массив информации (например, ваши предпочтения в музыке или маршруты в навигации) и использует его в ходе эксплуатации машины, в России пока не появился. Дело в том, что эти данные хранятся в облаке на территории Европы, а согласно нашему законодательству, такая информация не должна уходить за границу. Но Volkswagen AG (в этот концерн входит и Audi) сейчас инвестирует в строительство дата-центра в РФ, так что подобные примочки вскоре появятся и у нас.

Это один из последних Audi с аналоговым интерьером. Наслаждайтесь, пока сюда не проникло бездушное сенсорное ­будущее.

Двигатели

Как и раньше, Q5 предлагается с двумя двигателями: дизельным V6 3.0 (249 л.с.) и бензиновым 2.0 (тоже 249 л.с.). И если дизель не изменился, то второй мотор обзавелся гибридной надстройкой. Я, конечно, взял ключи именно от него.

Чем интересна эта машина? У неё шестикиловаттный стартер-генератор (обеспечивает запуск двигателя, помогает машине на старте до 22 км/ч) с ременным приводом и литий-ионная батарея в багажнике. Всё это хозяйство помогает экономить до 0,4 л/100 км. По мне так овчинка выделки не стоит — тем более, что по динамике никаких изменений. Скорость Q5 набирает уверенно, но уж слишком отстраненно от водителя — добавить бы сюда щепотку живинки и искрометности!

Полноценной запаски нет. Вместо неё — сдутое колесо и компрессор. Ближе к сиденью второго ряда припрятана пара 12‑вольтовых аккумуляторов: основной и от гибридной установки.

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Акустический комфорт — на высоком уровне. Мотор приглушен, встречного ветра не слышно, только шины шуршат. Особенно 20‑дюймовые Michelin Latitude Sport 3. Такие стояли на машине с электронно-управляемыми амортизаторами, за которые берут доплату в размере 73 тысячи рублей. И они не впечатлили: неровности не остаются незамеченными, ощущается раскачка. Клиренс у такого Q5 — 206 мм.

Я бы советовал не малодушничать и доплатить 140 тысяч за пневматическую подвеску. Она куда лучше адсорбирует «ужасы нашего городка» и не допускает раскачки. Эта версия оказалась обута в шины Continental SportContact 5 размерности 235/55 R19, которые увереннее впитывают микрорельеф дороги, да и шумят меньше. Рекомендую.

А ещё пневмошасси позволяет увеличить дорожный просвет со стандартных 186 до 231 мм. С таким клиренсом не грех и на бездорожье съехать. Но не сегодня — дожди размыли окрестные поля, превратив их в непроходимую кашу. Тут даже Крузакам ловить нечего.

На капоте нет шумоизоляционного мата. Но это не мешает Q5 быть тихим! Сдвоенные боковые стекла спереди — опция за 10 тысяч рублей.

Цены

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Цена на «органический» Q5 стартует с 4 145 000 рублей. По нынешним временам это выгодное предложение. Начальный BMW X3 с более слабым 184‑сильным мотором обойдется, примерно, в те же деньги. Престарелый Mercedes-Benz GLC c базовым 194‑сильным двигателем дороже.

Другое дело, что в начальной версии Q5 нет плюшек, с которыми машина воспринимается по-настоящему премиальной. Хотите более эргономичные спортивные сиденья? Накиньте 23 тысячи рублей. За электроприводы и память попросят ещё 33 тысячи, за обогрев и вентиляцию — 22 и 81 тысячу соответственно. Массаж поясничного отдела — плюс 9 тысяч рублей. И это только за сиденья!

Проекционный дисплей за 70 тысяч, система кругового обзора за 32 тысячи, адаптивный круиз-контроль и функция удержания в полосе (80 тысяч), система автоторможения (28 тысяч) — всё это входит в список желаемых опций. С более-менее приличным набором оборудования цена подскочит до пяти миллионов.

Лишь с указанными опциями Q5 воспринимается по-настоящему породистым и солидным. В противном случае это будет сродни заказу в элитном ресторане картошки-фри и обычной отбивной.

Audi Q5 45 TFSI

Добротный интерьер и отменно настроенное шасси Очень дорогие опции

Audi Q5 45 TFSI

Длина / ширина / высота / база 4682 / 1893 / 1659 / 2819 мм

4682 / 1893 / 1659 / 2819 мм Снаряженная / полная масса 1795 / 2450 кг

1795 / 2450 кг Объем багажника 550–1550 л

550–1550 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 183 кВт / 249 л. с. при 5000–6000 об/мин; 370 Н·м при 1600–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 183 кВт / 249 л. с. при 5000–6000 об/мин; 370 Н·м при 1600–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,3 с

6,3 с Максимальная скорость 237 км/ч

237 км/ч Топливо / запас топлива Аи-95 / 70 л

Аи-95 / 70 л Средний расход топлива 6,8 л / 100 км

6,8 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

Модификация Sportback Q5 Sportback Материалы по теме Audi RS Q8: известна цена в России Синхронно с обновленным Q5 в России появилась и его купеобразная версия — Q5 Sportback (раньше такая не предлагалась). От исходной модели её отличает ниспадающая крыша и заваленные задние стойки. Ширина и высота у них одинакова, но длина купе чуть больше: 4689 мм против 4682. А багажник ожидаемо усох: ­510 л вместо 550. Оформление интерьера одинаково. Оснащение тоже аналогично. Моторы те же: бензиновый 2.0 (249 л.с.) или дизель V6 3.0 (249 л.с.). Доплата за купеобразность — 370 тысяч рублей относительно обычного Q5.

Фото автора и фирмы Audi