Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — журнал За рулем

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Новый Audi Q5 - с гибкими фонарями?!

Мягкогибридность, новая медиасистема и крутая оптика - модернизированный Audi Q5 прибыл в Россию во всеоружии.

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Обновленный Audi Q5 — один из первых массовых автомобилей с задними фонарями, выполненными на органических светодиодах OLED (Organic Light Emitting Diode). По сути, это гибкие светящиеся дисплеи, которым можно придать любую форму и размещать на любой поверхности.

Органические диоды дают более равномерный и при этом контрастный свет — границы между сегментами четкие, не размытые. Интересная фишка: когда к корме Q5 на расстояние меньше двух метров приблизится, например, другой автомобиль, в целях безопасности OLED фонари засияют на всю катушку — не заметить невозможно.

Audi Q5 45 TFSI. Цена в России от 4 145 000 ₽
Audi Q5 45 TFSI. Цена в России от 4 145 000 ₽

OLED-фонари работают в трех режимах. В большинстве случаев они выглядят так.
OLED-фонари работают в трех режимах. В большинстве случаев они выглядят так.

Такой рисунок возникает, если в системе Audi Drive Select задействовать режим Dynamic.
Такой рисунок возникает, если в системе Audi Drive Select задействовать режим Dynamic.

Световая подпись при активации всех OLED-сегментов (при приближении к задней части Q5 пешехода или другой машины менее, чем на два метра).
Световая подпись при активации всех OLED-сегментов (при приближении к задней части Q5 пешехода или другой машины менее, чем на два метра).

В ходе поездки медиакомплекс заглючил: центральный экран погас, а на приборке загорелась такая надпись.
В ходе поездки медиакомплекс заглючил: центральный экран погас, а на приборке загорелась такая надпись.

Салон за малым тот же самый. Аналоговый, олдскульный, душевный. Хорошо, что не появилась сенсорная центральная консоль, как у многих других Audi. Она бы разрушила эту милую патриархально-бюргерскую атмосферу. Основным новшеством стало увеличение медиаэкрана до 10 дюймов и отказ от традиционной шайбы управления. Команды теперь задаешь голосом или через планшет.

А вот сервис myAudi, который собирает массив информации (например, ваши предпочтения в музыке или маршруты в навигации) и использует его в ходе эксплуатации машины, в России пока не появился. Дело в том, что эти данные хранятся в облаке на территории Европы, а согласно нашему законодательству, такая информация не должна уходить за границу. Но Volkswagen AG (в этот концерн входит и Audi) сейчас инвестирует в строительство дата-центра в РФ, так что подобные примочки вскоре появятся и у нас.

Это один из последних Audi с аналоговым интерьером. Наслаждайтесь, пока сюда не проникло бездушное сенсорное ­будущее.
Это один из последних Audi с аналоговым интерьером. Наслаждайтесь, пока сюда не проникло бездушное сенсорное ­будущее.

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Двигатели

Как и раньше, Q5 предлагается с двумя двигателями: дизельным V6 3.0 (249 л.с.) и бензиновым 2.0 (тоже 249 л.с.). И если дизель не изменился, то второй мотор обзавелся гибридной надстройкой. Я, конечно, взял ключи именно от него.

Чем интересна эта машина? У неё шестикиловаттный стартер-генератор (обеспечивает запуск двигателя, помогает машине на старте до 22 км/ч) с ременным приводом и литий-ионная батарея в багажнике. Всё это хозяйство помогает экономить до 0,4 л/100 км. По мне так овчинка выделки не стоит — тем более, что по динамике никаких изменений. Скорость Q5 набирает уверенно, но уж слишком отстраненно от водителя — добавить бы сюда щепотку живинки и искрометности!

Полноценной запаски нет. Вместо неё — сдутое колесо и компрессор. Ближе к сиденью второго ряда припрятана пара 12‑вольтовых аккумуляторов: основной и от гибридной установки.
Полноценной запаски нет. Вместо неё — сдутое колесо и компрессор. Ближе к сиденью второго ряда припрятана пара 12‑вольтовых аккумуляторов: основной и от гибридной установки.

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Акустический комфорт — на высоком уровне. Мотор приглушен, встречного ветра не слышно, только шины шуршат. Особенно 20‑дюймовые Michelin Latitude Sport 3. Такие стояли на машине с электронно-управляемыми амортизаторами, за которые берут доплату в размере 73 тысячи рублей. И они не впечатлили: неровности не остаются незамеченными, ощущается раскачка. Клиренс у такого Q5 — 206 мм.

Я бы советовал не малодушничать и доплатить 140 тысяч за пневматическую подвеску. Она куда лучше адсорбирует «ужасы нашего городка» и не допускает раскачки. Эта версия оказалась обута в шины Continental SportContact 5 размерности 235/55 R19, которые увереннее впитывают микрорельеф дороги, да и шумят меньше. Рекомендую.

А ещё пневмошасси позволяет увеличить дорожный просвет со стандартных 186 до 231 мм. С таким клиренсом не грех и на бездорожье съехать. Но не сегодня — дожди размыли окрестные поля, превратив их в непроходимую кашу. Тут даже Крузакам ловить нечего.

На капоте нет шумоизоляционного мата. Но это не мешает Q5 быть тихим!
На капоте нет шумоизоляционного мата. Но это не мешает Q5 быть тихим!

Сдвоенные боковые стекла спереди — опция за 10 тысяч рублей.
Сдвоенные боковые стекла спереди — опция за 10 тысяч рублей.

Цены

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Цена на «органический» Q5 стартует с 4 145 000 рублей. По нынешним временам это выгодное предложение. Начальный BMW X3 с более слабым 184‑сильным мотором обойдется, примерно, в те же деньги. Престарелый Mercedes-Benz GLC c базовым 194‑сильным двигателем дороже.

Другое дело, что в начальной версии Q5 нет плюшек, с которыми машина воспринимается по-настоящему премиальной. Хотите более эргономичные спортивные сиденья? Накиньте 23 тысячи рублей. За электроприводы и память попросят ещё 33 тысячи, за обогрев и вентиляцию — 22 и 81 тысячу соответственно. Массаж поясничного отдела — плюс 9 тысяч рублей. И это только за сиденья!

Проекционный дисплей за 70 тысяч, система кругового обзора за 32 тысячи, адаптивный круиз-контроль и функция удержания в полосе (80 тысяч), система автоторможения (28 тысяч) — всё это входит в список желаемых опций. С более-менее приличным набором оборудования цена подскочит до пяти миллионов.

Лишь с указанными опциями Q5 воспринимается по-настоящему породистым и солидным. В противном случае это будет сродни заказу в элитном ресторане картошки-фри и обычной отбивной.

Audi Q5 45 TFSI
Audi Q5 45 TFSI

Добротный интерьер и отменно настроенное шасси Очень дорогие опции

Audi Q5 45 TFSI

  • Длина / ширина / высота / база 4682 / 1893 / 1659 / 2819 мм
  • Снаряженная / полная масса 1795 / 2450 кг
  • Объем багажника 550–1550 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 183 кВт / 249 л. с. при 5000–6000 об/мин; 370 Н·м при 1600–4500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 6,3 с
  • Максимальная скорость 237 км/ч
  • Топливо / запас топлива Аи-95 / 70 л
  • Средний расход топлива 6,8 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; Р7

Модификация Sportback

Q5 Sportback
Q5 Sportback

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Синхронно с обновленным Q5 в России появилась и его купеобразная версия — Q5 Sportback (раньше такая не предлагалась). От исходной модели её отличает ниспадающая крыша и заваленные задние стойки. Ширина и высота у них одинакова, но длина купе чуть больше: 4689 мм против 4682. А багажник ожидаемо усох: ­510 л вместо 550.

Оформление интерьера одинаково. Оснащение тоже аналогично. Моторы те же: бензиновый 2.0 (249 л.с.) или дизель V6 3.0 (249 л.с.). Доплата за купеобразность — 370 тысяч рублей относительно обычного Q5.

Фото автора и фирмы Audi

Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?!

Мягкогибридность, новая медиасистема и крутая оптика — модернизированный Audi Q5 прибыл в Россию во всеоружии.

Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263715Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263714Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263713Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263712Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263719Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263718Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263717Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263716Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263722Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263721Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263720Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?!
Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?!

Мягкогибридность, новая медиасистема и крутая оптика — модернизированный Audi Q5 прибыл в Россию во всеоружии.

Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263713Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263718Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263719Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263720Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263716Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263712Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263717Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263722Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263715Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263714Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?! — фото 1263721Новый Audi Q5 — с гибкими фонарями?!
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