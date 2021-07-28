5 самых опасных пешеходов: от них жди фокуса на дороге!

Далеко не каждый пешеход является водителем, но абсолютно точно каждый водитель становится иногда пешеходом. Однако это не мешает одним недолюбливать других, при этом каждый считает себя правым. Но есть несколько типов пешеходов, при виде которых нужно насторожиться.

1. Дети — незаметные и непредсказуемые

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Это первый и главный вид пешеходов, представляющих потенциальную опасность. Почему именно дети? Потому что они самые непредсказуемые пешеходы, особенно если рядом нет родителей. Все из-за отсутствия инстинкта самосохранения — ребенок не осознает, что какие-то предметы могут причинять ему вред. А еще дети плохо прогнозируют события, которые могут произойти: часто ребенок не понимает, что автомобиль не в состоянии остановиться мгновенно.

Особенно сложно заметить детей, рост которых ниже капота автомобиля. Поэтому при движении по дворам будьте внимательны и не передвигайтесь со скоростью выше разрешенных 20 километров в час.

Всегда держите в голове правило: едешь по двору — ставь ногу на педаль тормоза, чтобы быть готовым к экстренному торможению.

2. Подростки — самозабвенные и опрометчивые

Не такие опасные, как дети дошкольного и младшего школьного возраста, но так же могут выкинуть что-нибудь неожиданное.

Например, подростки постоянно ходят в наушниках. Ничего плохого в этом нет, но когда он идет по тротуару, то может неожиданно для всех начать переходить дорогу, когда захочется. Музыка заглушит звуки автомобилей и окружающей среды. То же самое касается парней и девушек, идущих «по приборам» — тех, кто не смотрит по сторонам, а уткнулся в экран смартфона.

Не стоит забывать и тех, кто любит переходить на красный сигнал светофора и строить из себя «героя», красуясь перед друзьями. Такая попытка самоутверждения может стоить человеку жизни.

3. Самокатчики — внезапные и прыткие

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В 2021 году они стали одним из самых раздражающих типов людей, которые передвигаются по дорогам общего пользования. Особенно это распространяется на пользователей кикшерингов, которые берут электросамокат в аренду при помощи приложения и гоняют на них по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам.

Популярный вопрос этого лета: какой же это пешеход, он же управляет транспортным средством? Но в Правилах дорожного движения пока нет такого понятия, как электросамокат, поэтому они не считаются транспортными средствами. При этом их водители должны соблюдать правила для пешеходов, то есть передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (и велопешеходным дорожкам, как в ПДД). Даже в случае ДТП водитель такого самоката будет считаться пешеходом.

Чаще самокатчики влетают в автомобили при выезде из дворов. И при этом остаются правы — согласно Правилам, они являются пешеходами, которых не пропустил водитель. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, всегда будьте начеку, особенно когда выезжаете из мест, где обзор серьезно ограничен.

4. Пьяные — бесстрашные и мутные

С ними проблем несколько.

Первая — самоотверженность: ради того, чтобы «догнаться», они готовы не только нарушать правила дорожного движения, но и рисковать жизнью, перебегая дорогу в неположенном месте.

Вторая — бестолковый героизм вкупе с расшатанной координацией. Иногда они перебегают дорогу на красный или совершают другой «подвиг», просто потому что могут. По крайней мере, они так думают. Но если ноги уже не держат верхнюю часть туловища, падения, пошатывания и неожиданные пируэты создают опасную ситуацию.

При виде пьяного пешехода всегда лучше притормозить и пропустить его, потому что непонятно, как он отреагирует на сигнал гудка.

Другая история — люди под наркотическим опьянением. Они могут быть еще более опасными из-за стохастического характера движений.

5. Пожилые — «стремительные» и неосторожные

Пожилые люди не всегда могут корректно оценить ситуацию. Например, они могут пойти на красный свет светофора, так как просто его не заметили. Или начинают переходить дорогу в неположенном месте, потому что идти до ближайшего пешеходного перехода далеко. При этом в случае возникновения опасной ситуации на их прыткость и ловкость рассчитывать не приходится.

На дороге такие ситуации, как и многие другие, предупредить довольно сложно. Однако вы можете поговорить с родственниками и даже разобрать с ними сложные участки маршрута. Покажите их с точки зрения водителя.

Будучи водителем, всегда оставайтесь сосредоточенными. Следите не только за ситуацией на дороге, но и поглядывайте на тротуар, где в любой момент может появиться беспечный ангел на двух колесах, коварная баба Нюра, опаздывающая на автобус, или «банда» школьников.