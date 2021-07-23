Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Обе Нивы - классическую и Chevrolet - недавно модернизировали и переименовали. Но они по-прежнему заметно отличаются друг от друга, несмотря на схожие узлы и агрегаты.

Более современный кузов

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При всем своем каноничном облике трехдверный кузов классической Нивы уже устарел. Маленький и угловатый — близкое к вертикали ветровое стекло негативно влияет на аэродинамику и исправно собирает летящие камушки. А выпускаемая малыми тиражами пятидверка к тому же и выглядит нескладно и несуразно.

Созданная изначально пятидверной Niva Travel смотрится куда современнее. К слову, для Трэвэла предлагается и оффроудная модификация — ее можно опознать по шноркелю и шинам со «злым» протектором. Главное же преимущество кузова этой машины — более высокая по сравнению с пращуром коррозионная устойчивость. Десятилетние машины без рыжиков — это норма. Niva Legend вдвое моложе может огорчить цветущими сварными швами панелей крыши, рамки ветрового стекла, дверных проемов и колесных арок.

Светодиодная начинка в задних фонарях появилась в ходе последнего рестайлинга. А вот головная оптика светодиодов не получила.

Удобнее водительское место

Я не знаю ни одного человека, кому было бы удобно сидеть в классической Ниве — не помогла даже замена передних сидений, которые в прошлом году стали устанавливать на машины на конвейере.

Водителю в Ниве Travel живется лучше. Кресло сконфигурировано удачнее, у него больше диапазон продольного перемещения, есть лифт и регулировка поясничного упора. Плюс, руль можно регулировать (пусть и только по углу наклона). Кроме того, здесь есть центральный подлокотник и кармашки в дверях — «легендарная» Нива все это не предлагает даже в качестве опции.

Салон Нивы Travel эргономичнее и лучше оснащен. Однако назвать его современным язык не поворачивается.

Просторнее салон и багажник

Когда я был ребенком, несколько раз доводилось проехаться на втором ряду соседской трехдверной Нивы — никаких плохих воспоминаний. Сейчас же мне там попросту не поместиться. На удивление тесная машина. И ее формулу вместимости честнее будет назвать 2+2: двое взрослых и двое детей (максимум — среднего школьного возраста). Багажник тоже невелик — чуть больше корзинки для грибов моей бабушки.

В Ниве Travel такой вопиющей тесноты нет. Сзади взрослый мужик пусть и без особого запаса, но усядется спокойно. Хотя, конечно, трехместность второго ряда сидений тут условная — ширины салона хватает только для двоих. И багажник просторнее: 320 против 265 л. Хозяйственному человеку Travel подойдет больше.

Выше безопасность

Трехдверка спроектирована почти полвека назад — в те времена о безопасности экипажа особо не задумывались (чего только стоит расположенная в подкапотном пространстве запаска).

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И за эти десятилетия серьезных изменений не произошло. Разве что при недавней модернизации в водительское сидение (и только!) зашили боковой эйрбэг. Подушка поставлена не для безопасности, а в качестве триггера для системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Niva Travel комплектуется двумя фронтальными эйрбэгами. А при разработке кузова закладывали и тщательно просчитывали зоны деформации, помогающие гасить удары при столкновениях.

Больше современных опций

Niva Travel — автомобиль отнюдь не роскошный. Однако самое необходимое в нем есть: камера заднего вида с омывателем, датчики парковки, медиасистема с сенсорным экраном и навигацией, обогрев ветрового стекла, охлаждаемый перчаточный ящик, USB-разъем. Плюс уже упомянутые две подушки безопасности и центральный подлокотник.

Niva Legend заметно беднее. Кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев сидений, центральный замок да простенькая однодиновая магнитола — все, что может предложить трехдверка.

Меньше шумов и вибраций

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Акустический комфорт Нивы Legend не выдерживает никакой критики. Во время движения в салоне стоит гул как в цехе промышленного предприятия. Уже через полчаса-час такая какофония начинает утомлять.

Внутри Нивы Travel заметно тише. Пару лет назад она получила дополнительную изоляцию моторного щита, капота, дверных и потолочных панелей, а также заглушки в технологических отверстиях. Это помогло. Но до идеала все равно далеко: слишком уж сильно воет раздатка (больное место всех Нив).

Удобнее управлять трансмиссией

Рабочее место водителя Нивы Legend удивляет тремя трансмиссионными рычагами. Большим переключаешь передачи пятиступенчатой механики. Двумя поменьше — задействуешь понижающую передачу и блокируешь межосевой дифференциал. В этом частоколе не каждый сразу разберется.

В Ниве Travel рычага два — для водителей такая схема привычнее и удобнее. Хотя, если честно, и она уже выглядит анахронизмом — сейчас уже даже УАЗ перешел на электромеханическое управление.

Управление раздаткой возложено на один рычаг. Правда, четкостью включения он похвастать не может.

Преимущества старой Нивы (по сути — одно)

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Напоследок отметим, что и у классической трехдверки есть свои козыри перед Нивой Travel. Начнем с запоминающегося и узнаваемого во всем мире дизайна. Он настолько удачный, что грядущую в 2024 году новую Ниву (в ее основе будет Renault Duster) решено выдержать в стиле классической трехдверки.

Второе преимущество Нивы Legend — на два центнера меньшая масса. Старенький бензиновый восьмиклапанник 1.7 наделяет ее более-менее сносной динамикой. А вот более тяжелой Ниве Travel возможностей мотора уже решительно не хватает. На скоростной магистрали ей из правого ряда лучше не высовываться.

Ну и главный козырь трехдверки — невысокая цена. Она стартует с 632 900 рублей — это самая доступная полноприводная машина на нашем рынке. За Ниву Travel придется выложить как минимум 796 900 рублей.