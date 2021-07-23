Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — журнал За рулем

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Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Обе Нивы - классическую и Chevrolet - недавно модернизировали и переименовали. Но они по-прежнему заметно отличаются друг от друга, несмотря на схожие узлы и агрегаты.

Более современный кузов

При всем своем каноничном облике трехдверный кузов классической Нивы уже устарел. Маленький и угловатый — близкое к вертикали ветровое стекло негативно влияет на аэродинамику и исправно собирает летящие камушки. А выпускаемая малыми тиражами пятидверка к тому же и выглядит нескладно и несуразно.

Созданная изначально пятидверной Niva Travel смотрится куда современнее. К слову, для Трэвэла предлагается и оффроудная модификация — ее можно опознать по шноркелю и шинам со «злым» протектором. Главное же преимущество кузова этой машины — более высокая по сравнению с пращуром коррозионная устойчивость. Десятилетние машины без рыжиков — это норма. Niva Legend вдвое моложе может огорчить цветущими сварными швами панелей крыши, рамки ветрового стекла, дверных проемов и колесных арок.

Светодиодная начинка в задних фонарях появилась в ходе последнего рестайлинга. А вот головная оптика светодиодов не получила.
Светодиодная начинка в задних фонарях появилась в ходе последнего рестайлинга. А вот головная оптика светодиодов не получила.

Удобнее водительское место

Я не знаю ни одного человека, кому было бы удобно сидеть в классической Ниве — не помогла даже замена передних сидений, которые в прошлом году стали устанавливать на машины на конвейере.

Водителю в Ниве Travel живется лучше. Кресло сконфигурировано удачнее, у него больше диапазон продольного перемещения, есть лифт и регулировка поясничного упора. Плюс, руль можно регулировать (пусть и только по углу наклона). Кроме того, здесь есть центральный подлокотник и кармашки в дверях — «легендарная» Нива все это не предлагает даже в качестве опции.

Салон Нивы Travel эргономичнее и лучше оснащен. Однако назвать его современным язык не поворачивается.
Салон Нивы Travel эргономичнее и лучше оснащен. Однако назвать его современным язык не поворачивается.

Просторнее салон и багажник

Когда я был ребенком, несколько раз доводилось проехаться на втором ряду соседской трехдверной Нивы — никаких плохих воспоминаний. Сейчас же мне там попросту не поместиться. На удивление тесная машина. И ее формулу вместимости честнее будет назвать 2+2: двое взрослых и двое детей (максимум — среднего школьного возраста). Багажник тоже невелик — чуть больше корзинки для грибов моей бабушки.

В Ниве Travel такой вопиющей тесноты нет. Сзади взрослый мужик пусть и без особого запаса, но усядется спокойно. Хотя, конечно, трехместность второго ряда сидений тут условная — ширины салона хватает только для двоих. И багажник просторнее: 320 против 265 л. Хозяйственному человеку Travel подойдет больше.

Выше безопасность

Трехдверка спроектирована почти полвека назад — в те времена о безопасности экипажа особо не задумывались (чего только стоит расположенная в подкапотном пространстве запаска).

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И за эти десятилетия серьезных изменений не произошло. Разве что при недавней модернизации в водительское сидение (и только!) зашили боковой эйрбэг. Подушка поставлена не для безопасности, а в качестве триггера для системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Niva Travel комплектуется двумя фронтальными эйрбэгами. А при разработке кузова закладывали и тщательно просчитывали зоны деформации, помогающие гасить удары при столкновениях.

Больше современных опций

Niva Travel — автомобиль отнюдь не роскошный. Однако самое необходимое в нем есть: камера заднего вида с омывателем, датчики парковки, медиасистема с сенсорным экраном и навигацией, обогрев ветрового стекла, охлаждаемый перчаточный ящик, USB-разъем. Плюс уже упомянутые две подушки безопасности и центральный подлокотник.

Niva Legend заметно беднее. Кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев сидений, центральный замок да простенькая однодиновая магнитола — все, что может предложить трехдверка.

Меньше шумов и вибраций

Акустический комфорт Нивы Legend не выдерживает никакой критики. Во время движения в салоне стоит гул как в цехе промышленного предприятия. Уже через полчаса-час такая какофония начинает утомлять.

Внутри Нивы Travel заметно тише. Пару лет назад она получила дополнительную изоляцию моторного щита, капота, дверных и потолочных панелей, а также заглушки в технологических отверстиях. Это помогло. Но до идеала все равно далеко: слишком уж сильно воет раздатка (больное место всех Нив).

Удобнее управлять трансмиссией

Рабочее место водителя Нивы Legend удивляет тремя трансмиссионными рычагами. Большим переключаешь передачи пятиступенчатой механики. Двумя поменьше — задействуешь понижающую передачу и блокируешь межосевой дифференциал. В этом частоколе не каждый сразу разберется.

В Ниве Travel рычага два — для водителей такая схема привычнее и удобнее. Хотя, если честно, и она уже выглядит анахронизмом — сейчас уже даже УАЗ перешел на электромеханическое управление.

Управление раздаткой возложено на один рычаг. Правда, четкостью включения он похвастать не может.
Управление раздаткой возложено на один рычаг. Правда, четкостью включения он похвастать не может.

Преимущества старой Нивы (по сути — одно)

Напоследок отметим, что и у классической трехдверки есть свои козыри перед Нивой Travel. Начнем с запоминающегося и узнаваемого во всем мире дизайна. Он настолько удачный, что грядущую в 2024 году новую Ниву (в ее основе будет Renault Duster) решено выдержать в стиле классической трехдверки.

Второе преимущество Нивы Legend — на два центнера меньшая масса. Старенький бензиновый восьмиклапанник 1.7 наделяет ее более-менее сносной динамикой. А вот более тяжелой Ниве Travel возможностей мотора уже решительно не хватает. На скоростной магистрали ей из правого ряда лучше не высовываться.

Ну и главный козырь трехдверки — невысокая цена. Она стартует с 632 900 рублей — это самая доступная полноприводная машина на нашем рынке. За Ниву Travel придется выложить как минимум 796 900 рублей.

Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Обе Нивы — классическую и Chevrolet — недавно модернизировали и переименовали. Но они по-прежнему заметно отличаются друг от друга, несмотря на схожие узлы и агрегаты.

Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264355Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264358Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264356Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч
Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Обе Нивы — классическую и Chevrolet — недавно модернизировали и переименовали. Но они по-прежнему заметно отличаются друг от друга, несмотря на схожие узлы и агрегаты.

Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264358Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264356Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч — фото 1264355Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч
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