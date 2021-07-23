Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Более современный кузов
При всем своем каноничном облике трехдверный кузов классической Нивы уже устарел. Маленький и угловатый — близкое к вертикали ветровое стекло негативно влияет на аэродинамику и исправно собирает летящие камушки. А выпускаемая малыми тиражами пятидверка к тому же и выглядит нескладно и несуразно.
Созданная изначально пятидверной Niva Travel смотрится куда современнее. К слову, для Трэвэла предлагается и оффроудная модификация — ее можно опознать по шноркелю и шинам со «злым» протектором. Главное же преимущество кузова этой машины — более высокая по сравнению с пращуром коррозионная устойчивость. Десятилетние машины без рыжиков — это норма. Niva Legend вдвое моложе может огорчить цветущими сварными швами панелей крыши, рамки ветрового стекла, дверных проемов и колесных арок.
Удобнее водительское место
Я не знаю ни одного человека, кому было бы удобно сидеть в классической Ниве — не помогла даже замена передних сидений, которые в прошлом году стали устанавливать на машины на конвейере.
Водителю в Ниве Travel живется лучше. Кресло сконфигурировано удачнее, у него больше диапазон продольного перемещения, есть лифт и регулировка поясничного упора. Плюс, руль можно регулировать (пусть и только по углу наклона). Кроме того, здесь есть центральный подлокотник и кармашки в дверях — «легендарная» Нива все это не предлагает даже в качестве опции.
Просторнее салон и багажник
Когда я был ребенком, несколько раз доводилось проехаться на втором ряду соседской трехдверной Нивы — никаких плохих воспоминаний. Сейчас же мне там попросту не поместиться. На удивление тесная машина. И ее формулу вместимости честнее будет назвать 2+2: двое взрослых и двое детей (максимум — среднего школьного возраста). Багажник тоже невелик — чуть больше корзинки для грибов моей бабушки.
В Ниве Travel такой вопиющей тесноты нет. Сзади взрослый мужик пусть и без особого запаса, но усядется спокойно. Хотя, конечно, трехместность второго ряда сидений тут условная — ширины салона хватает только для двоих. И багажник просторнее: 320 против 265 л. Хозяйственному человеку Travel подойдет больше.
Выше безопасность
Трехдверка спроектирована почти полвека назад — в те времена о безопасности экипажа особо не задумывались (чего только стоит расположенная в подкапотном пространстве запаска).
И за эти десятилетия серьезных изменений не произошло. Разве что при недавней модернизации в водительское сидение (и только!) зашили боковой эйрбэг. Подушка поставлена не для безопасности, а в качестве триггера для системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Niva Travel комплектуется двумя фронтальными эйрбэгами. А при разработке кузова закладывали и тщательно просчитывали зоны деформации, помогающие гасить удары при столкновениях.
Больше современных опций
Niva Legend заметно беднее. Кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев сидений, центральный замок да простенькая однодиновая магнитола — все, что может предложить трехдверка.
Меньше шумов и вибраций
Акустический комфорт Нивы Legend не выдерживает никакой критики. Во время движения в салоне стоит гул как в цехе промышленного предприятия. Уже через полчаса-час такая какофония начинает утомлять.
Внутри Нивы Travel заметно тише. Пару лет назад она получила дополнительную изоляцию моторного щита, капота, дверных и потолочных панелей, а также заглушки в технологических отверстиях. Это помогло. Но до идеала все равно далеко: слишком уж сильно воет раздатка (больное место всех Нив).
Удобнее управлять трансмиссией
Рабочее место водителя Нивы Legend удивляет тремя трансмиссионными рычагами. Большим переключаешь передачи пятиступенчатой механики. Двумя поменьше — задействуешь понижающую передачу и блокируешь межосевой дифференциал. В этом частоколе не каждый сразу разберется.
В Ниве Travel рычага два — для водителей такая схема привычнее и удобнее. Хотя, если честно, и она уже выглядит анахронизмом — сейчас уже даже УАЗ перешел на электромеханическое управление.
Преимущества старой Нивы (по сути — одно)
Напоследок отметим, что и у классической трехдверки есть свои козыри перед Нивой Travel. Начнем с запоминающегося и узнаваемого во всем мире дизайна. Он настолько удачный, что грядущую в 2024 году новую Ниву (в ее основе будет Renault Duster) решено выдержать в стиле классической трехдверки.
Второе преимущество Нивы Legend — на два центнера меньшая масса. Старенький бензиновый восьмиклапанник 1.7 наделяет ее более-менее сносной динамикой. А вот более тяжелой Ниве Travel возможностей мотора уже решительно не хватает. На скоростной магистрали ей из правого ряда лучше не высовываться.
Ну и главный козырь трехдверки — невысокая цена. Она стартует с 632 900 рублей — это самая доступная полноприводная машина на нашем рынке. За Ниву Travel придется выложить как минимум 796 900 рублей.