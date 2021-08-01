Уникальный ЗИЛ‑135Ш: ему доверили лунную ракету

Тяжелый ценный груз — как по частям, так и в сборе — нужно было перевозить с берегов Волги на космодром Байконур.

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В 60‑е годы любой масштабный проект казался реальным — так был создан автомобиль для перевозки тяжеленной «лунной» ракеты с берегов Волги на Байконур. Циклопический автомобиль должен был быть рассчитан на груз не менее 25 тонн. Решить задачу взялся ЗИЛ, заявивший о готовности перевозить более 100 тонн! Это позволило бы доставлять все ступени ракеты на космодром как в сборе, так и по частям.

Первый транспортер был построен в 1967 году. Гигантская машина могла разворачиваться вокруг своей оси — этому способствовали колесные стойки по типу самолетных от Ил‑18. В ступицу каждого из четырех передних колес (по два на стойку) был встроен электромотор мощностью 15 кВт и одноступенчатый соосный планетарный редуктор с большим передаточным отношением. 32 колеса на восьми стойках.

Однако лунную программу вскоре закрыли, ориентиры поменялись, и уникальная разработка оказалась ненужной.

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Фото: из архива автора