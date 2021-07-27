Законодатели буквально загнали автомобилистов и инспекторов ГИБДД в правовой тупик: брызговики должны быть обязательно, но доустанавливать их нельзя.

Правилами запрещено ездить на машине, если на ней «отсутствуют предусмотренные конструкцией… грязезащитные фартуки и брызговики», за что в статье 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф 500 рублей.

Брызговики должны быть у всех автомобилей?

Нет! Многие модели продаются без брызговиков, которые в этом случае иногда предлагаются как опция, и машины с ними без проблем ставят на учет в ГИБДД. Дело в том, что защита от грязи и камней у ряда машин обеспечивается конструкцией порогов, подкрылков и бамперов. Это предусматривается самим Техрегламентом. Но как узнать о том, должны брызговики быть установлены на вашем автомобиле или нет? Ведь, оснастив ими машину, можно столкнуться с запретом вносить в конструкцию какие-либо изменения без разрешения ГИБДД.

Лучше всего уточнить в руководстве по эксплуатации либо у самого автопроизводителя. Дилер, скорее всего, ответит, что надо, и укажет на конкретный комплект, который нужно срочно купить. Это бизнес.

А где сказано, что нельзя устанавливать брызговики самому?

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В пункте 7.18 «Перечня неисправностей» есть запрет на внесение в конструкцию изменений. Но вы не найдете там конкретно брызговики в списке запрещенного оборудования и переделок. Нет запрета на них и в ГОСТ 33670–2015, который гласит, что «в зоне наружной поверхности кузова» не должно быть инородных элементов, способных нанести травму. Дело в том, что днище нельзя отнести «к зоне наружной поверхности кузова».

Именно поэтому инспекторы ГИБДД закрывают глаза на брызговики. Здесь нет ни жесткого запрета, ни однозначного разрешения, ни принуждения. Поэтому стоит выяснить особенности конструкции своего автомобиля и ссылаться на них в случае возможного спора.

Это далеко не единственная «вилка», которую нам подбрасывают вместе с Техрегламентом. Есть еще парадоксы запрета разных шин на одной оси при разрешенной докатке и отключения подушки безопасности переднего пассажира при перевозке на этом месте младенца.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Можно и нельзя», опубликованной в №08/2021 журнала «За рулем».

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