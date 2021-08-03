У вас машина-то не новая!? Вам точно нужен один тюбик!

Пластиковые фары сегодня почти вытеснили стеклянные. Причин много: поликарбонат удобен в производстве, менее травмоопасен при ДТП… Однако у него есть большой минус!

Многие автовладельцы обращают внимание, что пластик стареет гораздо быстрее, чем стекло. Из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей фары приобретают характерную желтизну. Дорожная грязь, реагенты, песчинки и камешки, удары насекомых, льдинки — все это вызывает появление поверхностных царапин, стойкого заветривания и потускнения пластика как на головных и противотуманных фарах, так и на задних фонарях.

В последнее время к негативным факторам добавилось и воздействие аномально высокой температуры — не всякий пластик спокойно ее переносит.

Что делать-то?

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Замена помутневших фар на новые — это шаг, к которому практически никто не прибегает: слишком уж дорогое удовольствие. Да и обидно менять фару, которая как-то работает. Иногда покупают по дешевке неоригинал, но за его качество вообще никто ответственности не несет.

В результате фары светят откровенно плохо, ездить в темноте становится опасно. Да и внешний вид автомобиля с такими фарами — не сказать чтобы восхитительный. Какой есть вариант, если менять неохота, а менять на Китай — тем более неохота?

Работать с имеющимся и купить полироль для фар.

4–5 полировок

Никакая автомойка не вернет фаре исходные характеристики: она станет чистой, но останется мутной. Народные средства типа пищевой соды и уксуса на поверку также неэффективны.

А вот полировка оказывает светотехнике реальную помощь. Изначально поверхность фар покрыта заводским защитным напылением — обычно его толщины хватает, чтобы безболезненно отполировать фару до четырех-пяти раз. Однако при такой работе несложно и повредить фару: очень многое зависит от режима обработки и абразивности применяемого состава. Есть смысл не экспериментировать, а применить средство, разработанное для ухода за пластиком фар.

Такие препараты не могут навредить по определению.

Например, в состав полироля для фар Astrohim входит комплекс из мягких абразивов и очистителей, которые устраняют помутнение, желтизну и заветривание фар, возвращают им прозрачность и восстанавливают световой поток. Он же устраняет и поверхностные царапины. А главное, привести фары в порядок можно собственноручно, не обращаясь к детейлерам.

Вымыть-вытереть-нанести

Применение полироля не требует профессиональных навыков. Достаточно вымыть фары шампунем, протереть обрабатываемую поверхность насухо и нанести состав тонким слоем. Через 1–2 минуты — отполировать поверхность фары мягкой тканью. При желании полировку поверхности можно проводить шлифовальной машинкой.

После обработки помутневших фар ночная езда заметно облегчится, поскольку их световой поток приблизится к изначальным значениям. Заодно улучшится и внешность автомобиля.

Фото: depositphotos, unsplash и «За рулем»