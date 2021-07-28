Смирись - это же Нива! 4 «фирменные» неполадки в трансмиссии

Удары, вой, вибрации, течи масла… Что-то из этого можно исправить, а что-то - нет.

1. Удары при троганье с места и переключении передач

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Корень проблемы. На пути крутящего момента от маховика двигателя до переднего колеса свыше 20 соединений — и не без зазоров, понятное дело. Но общее число зазоров в трансмиссии в несколько раз больше: колес-то четыре, и к каждому идет привод. Величина зазоров зависит от качества исполнения (которое часто «хромает» — вот главная беда!). Машина не тронется с места, пока все зазоры не будут выбраны — такова идеология постоянного полного привода с межосевым дифференциалом. И когда это происходит, раздается удар. Особенно он чувствуется, если после торможения двигателем начать разгоняться. Или резко бросить сцепление при троганье с места.

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

Что делать?

Используйте современные трансмиссионные масла с высокой вязкостью. Одно «но»: зимой потери в трансмиссии увеличатся, а значит вырастет и расход топлива.

Обратите внимание на регулировку датчика положения педали сцепления. Большой свободный ход (около 20 мм) провоцирует сильные удары. Если его уменьшить до 2–4 мм, удары станут менее заметны.

Половину днища Нивы закрывают различные агрегаты и детали трансмиссии.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Что делать?

Добавить третью опору раздаточной коробке. Создано множество конструкций — как самодельных, так и предлагаемых тюнинговыми фирмами. Но, увы, окончательно проблема с «неправильно» висящей раздаткой уйдет только вместе с самой Нивой.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук. Пример того, как нужно объединять коробку передач и раздаточную коробку в единый жесткий узел.

3. Вибрация элементов трансмиссии

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Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Что делать?

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.

Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.

Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.

Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Что делать?

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Сапун на редукторе Нивы расположен очень низко, из-за чего узел часто «зачерпывает» воду.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

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Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Выпал сапун из редуктора переднего моста и потерялся.

После форсирования горных рек вернулся в столицу с редуктором, полным воды.

Дважды ослабевало крепление кардана.

Постоянно «сопливились» сальники раздаточной коробки.

Потек сальник ведущей шестерни заднего моста.

И, конечно, всю дорогу зубодробительно вибрировала раздаточная коробка.

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

История модернизации Нивы — тут.

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