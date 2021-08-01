Сколько-сколько?! 25 версий нового Hyundai Tucson

Новый Tucson отличается тем, что имеет множество сочетаний моторов и коробок передач в разных комплектациях. «За рулем» разобрался, какие из них заслуживают внимания.

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Самый доступный Hyundai Tucson в комплектации Classic стоит от 1 869 000 рублей. Можно выбрать машину с механикой или автоматом (доплата за АКП — 60 тысяч рублей), но мотор будет неизменным — 2-литровый бензиновый, мощностью 150 л.с., как и привод — только передний. Нужен полный привод? Тогда это уже другая комплектация по цене от 2 059 000 рублей. Причем за эти деньги предлагается уникальное сочетание полного привода и механической коробки.

Hyundai Tucson

Но если покупателю нужен не полный привод, а более богатая комплектация с камерой заднего вида, то стоит рассмотреть версию Family, которая к тому же дешевле — 2 019 000 рублей. Это, на наш взгляд, оптимальный выбор.

В версии Lifestyle за 2 169 000 рублей появляются, среди прочего, светодиодные фары, датчик дождя и подогрев задних сидений. Такой Tucson уже оснащается только автоматом. Подойдет тем, кто ценит комфорт.

На отметке 2,5 млн рублей можно выбрать либо бензиновую версию с автоматом и полным приводом в максимальной комплектации Prestige, либо мощную турбодизельную в комплектации Lifestyle с полным приводом и уже не 6-, а 8-ступенчатым автоматом, которая придется по вкусу любителям динамичной езды и прогулок по легкому бездорожью. При этом топовая альтернатива с более скромным мотором будет оснащена электроприводом двери багажника, электронным селектором автомата, 10,25-дюймовой панелью приборов, кожаным салоном, премиальной аудиосистемой и многим другим, что понравится любителям премиальных автомобилей, желающим со стороны выглядеть скромнее.

Таким образом, можно подобрать версию кроссовера «под себя», а его стоимость при этом изменится незначительно.

О других особенностях нового Hyundai Tucson читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Вопрос на пол-литра», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2021.