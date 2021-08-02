3 месяца простоя — что накроется в авто и сколько придется вложить? — журнал За рулем

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3 месяца простоя - что накроется в авто и сколько придется вложить?

Редакционный Lada Largus продолжает трудиться, но вынужденный простой из-за пандемии дал о себе знать. Вместе с плановой заменой масел и фильтров пришлось проделать еще несколько операций.

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Во-первых, докачать в систему кондиционирования фреон, который за 9 лет частично улетучился. Для этого было приобретено специальное устройство, которое пригодится еще не раз, и все обошлось в 2000 рублей.

Во-вторых, из-за простоя умер аккумулятор, прослуживший четыре года. Его получилось заменить на тот, который был под рукой. Формально можно считать, что затраты составили бы около 5000 рублей.

Успели закиснуть и некоторые контакты. Например, стеклоочистителей и подрулевых переключателей. Элементарная очистка и смазка своими силами вернули их к жизни.

Исправный кондиционер должен уметь охлаждать воздух на 10 градусов. При меньшем показателе систему нужно дозаправить хладагентом.
Исправный кондиционер должен уметь охлаждать воздух на 10 градусов. При меньшем показателе систему нужно дозаправить хладагентом.

Имея специальное недорогое устройство для заправки и баллончик фреона ,дозаправку хладагентом можно выполнить самостоятельно и за меньшие деньги.
Имея специальное недорогое устройство для заправки и баллончик фреона ,дозаправку хладагентом можно выполнить самостоятельно и за меньшие деньги.

Кроме того, с помощью силиконовой смазки была восстановлена полная герметичность задних приоткрывающихся окошек, а из шланга подачи омывающей жидкости на заднее стекло был удален перекрывавший ток осадок. При этом в ходовой, коробке и двигателе никаких проблем обнаружено не было.

Итого, 7000 рублей затрат на запчасти и оборудование, плюс собственное время на проведение некоторых работ. Терпимо для бюджетного и весьма пожилого автомобиля.

О других особенностях обслуживания девятилетнего Ларгуса читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Ревина «Девять лет — не возраст», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2021.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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