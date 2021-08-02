3 месяца простоя - что накроется в авто и сколько придется вложить?

Редакционный Lada Largus продолжает трудиться, но вынужденный простой из-за пандемии дал о себе знать. Вместе с плановой заменой масел и фильтров пришлось проделать еще несколько операций.

Во-первых, докачать в систему кондиционирования фреон, который за 9 лет частично улетучился. Для этого было приобретено специальное устройство, которое пригодится еще не раз, и все обошлось в 2000 рублей.

Во-вторых, из-за простоя умер аккумулятор, прослуживший четыре года. Его получилось заменить на тот, который был под рукой. Формально можно считать, что затраты составили бы около 5000 рублей.

Успели закиснуть и некоторые контакты. Например, стеклоочистителей и подрулевых переключателей. Элементарная очистка и смазка своими силами вернули их к жизни.

Исправный кондиционер должен уметь охлаждать воздух на 10 градусов. При меньшем показателе систему нужно дозаправить хладагентом. Имея специальное недорогое устройство для заправки и баллончик фреона ,дозаправку хладагентом можно выполнить самостоятельно и за меньшие деньги.

Кроме того, с помощью силиконовой смазки была восстановлена полная герметичность задних приоткрывающихся окошек, а из шланга подачи омывающей жидкости на заднее стекло был удален перекрывавший ток осадок. При этом в ходовой, коробке и двигателе никаких проблем обнаружено не было.

Итого, 7000 рублей затрат на запчасти и оборудование, плюс собственное время на проведение некоторых работ. Терпимо для бюджетного и весьма пожилого автомобиля.

О других особенностях обслуживания девятилетнего Ларгуса читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Ревина «Девять лет — не возраст», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2021.