Проверено «За рулем»: автобокс MaxBox PRO 520

Среди множества аналогов автомобильный бокс MaxBox PRO 520 с размерами 196×80×43 см и емкостью 520 л выделяется своей доступной ценой. В интернет-магазине «За рулем» его можно приобрести по цене от 18 090 рублей. На выбор есть боксы нескольких цветов с глянцевой или матовой поверхностью, а также в варианте «под карбон».
Бокс открывается в обе стороны и запирается центральным замком с тремя точками фиксации. Он может принять груз до 50 кг, а сам весит всего 13,5 кг. К поперечинам бокс крепится простыми и надежными П‑образными скобами с уплотнителями и прокладками, входящими в комплект.
- Во многих ситуациях выручит мягкий автобокс.
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Фото: фирма-производитель