9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю

Не только судьба Ульяновского завода, но и вся наша автомобильная история сложилась бы иначе, если хоть один из этих автомобилей стал бы серийным.

Один из самых консервативных советских автозаводов выпускал свои модели десятилетиями. Прародитель современной «буханки» появился 60 лет (!) назад. А нынешний УАЗ-Хантер — потомок легендарного внедорожника УАЗ-469 1972 года.

Но это вовсе не значит, что завод не пытался делать ничего нового. Среди разработок были даже революционные модели.

Первый дизель на деревне

В 1944 году Ульяновский завод, возникший как филиал эвакуированного из Москвы ЗИСа, делал упрощенные трехтонки ЗИС-5. Тогда ему задумали доверить производство прогрессивного для СССР грузовика.

УльЗИС-253 с унифицированной с ЗИС-150 кабиной разрабатывали в НАМИ. Автомобиль грузоподъемностью 3,5–4 тонны получил первый в СССР в этом классе дизельный двигатель.

УльЗИС-253 с американским дизелем.

Трехцилиндровый американский мотор GMC-3-71 планировали собирать в Ярославле, на одной линии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями этого семейства. А сами грузовики «сватали» Ульяновску, потому и появилось имя УльЗИС-253. Однако вскоре приняли решение наладить там выпуск более простых горьковских полуторок ГАЗ-ММ, а выпуск УльЗИС-253 организовать на новом заводе в Новосибирске. Но и там производство не наладили. Как и выпуск трехцилиндровых дизелей.

Дедушка ГАЗели

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Второй шанс стать пионером в освоении новых моделей у Ульяновского завода появился в 1949-м, когда безнадежно устаревшую полуторку снимали с производства. В Ульяновске построили тогда опытный УАЗ-300 — компактный грузовик на 1 тонну груза с мотором Победы ГАЗ-М20 в 50 л.с.

Следом в 1950-м создали УАЗ-302 с двигателем ГАЗ-ММ, двухскатными задними колесами и уже на полторы тонну груза (прямой предок ГАЗели!). Проектировали даже версию 4х4 — УАЗ-308.

Но в 1951-м завод перестал быть автомобильным. Его переориентировали на производство радиолокационных станций, а конструкторско-экспериментальный отдел расформировали. Однако в 1954-м всё отыграли назад — на заводе вновь появились конструкторы и художники.

Полуторка УАЗ-302.

Чем не Нива?

В конце 1950-х, запустив в производство горьковский ГАЗ-69 и «буханку», ульяновские конструкторы принялись фантазировать на тему внедорожника следующего поколения.

Двух- и четырехдверные модели семейства УАЗ-460/470 выглядели утилитарными и немного напоминали британский Rangе Rover. Зато под кузовами скрывалась необычная для тех лет «начинка».

УАЗ-460 с независимыми подвесками. Двухдверный вариант УАЗ-460.

Для начала создали проект УАЗа заднемоторной компоновки! Но до металла дело не дошло. Основные заказчики — военные — такую революцию не восприняли бы ни в коем случае.

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Зато опытные машины с полностью независимыми торсионными подвесками сделали и испытывали. Пробовали и экспериментальный мотор V4 рабочим объемом 2,5 л, и даже вариант внедорожника с несущим кузовом. В общем, вырисовывались черты будущей Нивы.

Но вскоре от всех разработок отказались в пользу того, что было нужно военным: рамная конструкция, жесткие рессорные подвески, двигатель — вариация ГАЗ-21.

И в 1972-м начали выпуск хорошо нам известного УАЗ-469.

Держись, Паджеро!

В 1980 году появился первый макетный образец автомобиля семейства УАЗ-3170. И вновь машина оказалась для завода революционной. Образец имел новый угловатый (по моде того времени) трехдверный кузов. Планировали как короткобазную, так и длиннобазную версии. Ведь такие модификации были тогда у большинства импортных аналогов.

Опытный короткобазный УАЗ-3171, 1981 г.

Основной должна была стать, конечно, четырехдверная машина, поскольку именно в ней нуждалась армия — главный заказчик завода. Тем более что в удлиненной версии новый УАЗ был девятиместным. Для армии планировали вариант УАЗ-3172 с тентом, в качестве гражданской модификации — цельнометаллический универсал. Короткие машины предполагали оснащать тентом или жесткой съемной крышей.

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Дорожный просвет первых опытных образцов с колесными редукторами составлял аж 325 мм. В стандартном исполнении, без редукторов — 220 мм. Важным отличием машин этого семейства, как и Нивы, стал постоянный полный привод. Подвески оставались зависимыми, но заметно переработанными. Двигатели — ульяновские рабочим объемом 2,45 л и 2,9 л.

УАЗ-3172 — первенец семейства — был совсем близок к серийному производству. Но у завода не хватало собственных средств на запуск в серию, а государству в начале 1990-х стало не до этого.

Свежая «буханка»

Параллельно с новым семейством внедорожников готовили и новую «буханку» УАЗ-3972. Она была унифицирована с УАЗ-3172, имела такие же подвески и ульяновские моторы. Однако из компоновочных соображений наследницу уже тогда древней «буханки» оснастили иной рамой.

УАЗ-3972.

Угловатый кузов соответствовал моде 1980-х. В 1990-м изготовили всего четыре опытных образца — три в варианте скорой помощи и одни микроавтобус. На этом все и закончилось.

ГАЗель на новый лад!

Полуторатонный фургон, хоть и назвали потом КиАЗ-3727, создавали в НАМИ совместно с УАЗом и сначала для производства именно в Ульяновске. Работы начали в 1985-м, когда о ГАЗели еще и речи не шла. Машина имела новый кузов и кабину, поскольку один из опытных образцов 1986 года сделали в варианте бортового грузовика.

КиАЗ-3727.

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На семейство фургонов с обычной и высокой крышей и бортовой грузовик планировали ставить ульяновские двигатели мощностью 80 и 94 л.с., а для экспорта — польские дизели Andoria.

Прототипы тщательно испытали в Ульяновске. Но в верхах возникла идея производить фургоны в городе Кировабаде в Азербайджане — поскольку это была единственная республика Советского Закавказья, где не было автомобильного производства. Но в 1989 году в Азербайджане начались политические события (Карабахский конфликт), которые совсем не способствовали пуску нового автозавода.

А вскоре настал, наконец, черед ГАЗели. А машину, созданную для УАЗа, в мизерных количествах делали потом в Брянске. Только она уже никому не была нужна.

«Буханка» версия 3.0

Еще одну новую «буханку» представили в конце 1990-х. Симпатичный вэн УАЗ-3165 Симба унифицировали по шасси и силовому агрегату с УАЗ-31622 с колеей 1600 мм, который тогда носил имя Симбир. На опытные образцы ставили заволжский двигатель 2,7 л мощностью 150 л.с. Планировали также дизели VM и ГАЗ-560 (он же Steyr).

УАЗ-2365 на базе нового нерожденного поколения «буханки». Минивэн УАЗ-3165.

Помимо пассажирской версии, сделали опытную санитарку и бортовые грузовики с одинарной и даже двойной кабинами. Уже начали испытания и доводку, но постепенно работы свернули. Как и в случае с другими моделями — навсегда…

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Фото: из архива «За рулем»