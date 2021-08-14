9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — журнал За рулем

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9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю

Не только судьба Ульяновского завода, но и вся наша автомобильная история сложилась бы иначе, если хоть один из этих автомобилей стал бы серийным.

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Один из самых консервативных советских автозаводов выпускал свои модели десятилетиями. Прародитель современной «буханки» появился 60 лет (!) назад. А нынешний УАЗ-Хантер — потомок легендарного внедорожника УАЗ-469 1972 года.

Но это вовсе не значит, что завод не пытался делать ничего нового. Среди разработок были даже революционные модели.

Первый дизель на деревне

В 1944 году Ульяновский завод, возникший как филиал эвакуированного из Москвы ЗИСа, делал упрощенные трехтонки ЗИС-5. Тогда ему задумали доверить производство прогрессивного для СССР грузовика.

УльЗИС-253 с унифицированной с ЗИС-150 кабиной разрабатывали в НАМИ. Автомобиль грузоподъемностью 3,5–4 тонны получил первый в СССР в этом классе дизельный двигатель.

УльЗИС-253 с американским дизелем.
УльЗИС-253 с американским дизелем.

Трехцилиндровый американский мотор GMC-3-71 планировали собирать в Ярославле, на одной линии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями этого семейства. А сами грузовики «сватали» Ульяновску, потому и появилось имя УльЗИС-253. Однако вскоре приняли решение наладить там выпуск более простых горьковских полуторок ГАЗ-ММ, а выпуск УльЗИС-253 организовать на новом заводе в Новосибирске. Но и там производство не наладили. Как и выпуск трехцилиндровых дизелей.

Дедушка ГАЗели

Второй шанс стать пионером в освоении новых моделей у Ульяновского завода появился в 1949-м, когда безнадежно устаревшую полуторку снимали с производства. В Ульяновске построили тогда опытный УАЗ-300 — компактный грузовик на 1 тонну груза с мотором Победы ГАЗ-М20 в 50 л.с.

Следом в 1950-м создали УАЗ-302 с двигателем ГАЗ-ММ, двухскатными задними колесами и уже на полторы тонну груза (прямой предок ГАЗели!). Проектировали даже версию 4х4 — УАЗ-308.

Но в 1951-м завод перестал быть автомобильным. Его переориентировали на производство радиолокационных станций, а конструкторско-экспериментальный отдел расформировали. Однако в 1954-м всё отыграли назад — на заводе вновь появились конструкторы и художники.

Полуторка УАЗ-302.
Полуторка УАЗ-302.

Чем не Нива?

В конце 1950-х, запустив в производство горьковский ГАЗ-69 и «буханку», ульяновские конструкторы принялись фантазировать на тему внедорожника следующего поколения.

Двух- и четырехдверные модели семейства УАЗ-460/470 выглядели утилитарными и немного напоминали британский Rangе Rover. Зато под кузовами скрывалась необычная для тех лет «начинка».

УАЗ-460 с независимыми подвесками.
УАЗ-460 с независимыми подвесками.

Двухдверный вариант УАЗ-460.
Двухдверный вариант УАЗ-460.

Для начала создали проект УАЗа заднемоторной компоновки! Но до металла дело не дошло. Основные заказчики — военные — такую революцию не восприняли бы ни в коем случае.

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Зато опытные машины с полностью независимыми торсионными подвесками сделали и испытывали. Пробовали и экспериментальный мотор V4 рабочим объемом 2,5 л, и даже вариант внедорожника с несущим кузовом. В общем, вырисовывались черты будущей Нивы.

Но вскоре от всех разработок отказались в пользу того, что было нужно военным: рамная конструкция, жесткие рессорные подвески, двигатель — вариация ГАЗ-21.

И в 1972-м начали выпуск хорошо нам известного УАЗ-469.

Держись, Паджеро!

В 1980 году появился первый макетный образец автомобиля семейства УАЗ-3170. И вновь машина оказалась для завода революционной. Образец имел новый угловатый (по моде того времени) трехдверный кузов. Планировали как короткобазную, так и длиннобазную версии. Ведь такие модификации были тогда у большинства импортных аналогов.

Опытный короткобазный УАЗ-3171, 1981 г.
Опытный короткобазный УАЗ-3171, 1981 г.

Основной должна была стать, конечно, четырехдверная машина, поскольку именно в ней нуждалась армия — главный заказчик завода. Тем более что в удлиненной версии новый УАЗ был девятиместным. Для армии планировали вариант УАЗ-3172 с тентом, в качестве гражданской модификации — цельнометаллический универсал. Короткие машины предполагали оснащать тентом или жесткой съемной крышей.

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Дорожный просвет первых опытных образцов с колесными редукторами составлял аж 325 мм. В стандартном исполнении, без редукторов — 220 мм. Важным отличием машин этого семейства, как и Нивы, стал постоянный полный привод. Подвески оставались зависимыми, но заметно переработанными. Двигатели — ульяновские рабочим объемом 2,45 л и 2,9 л.

УАЗ-3172 — первенец семейства — был совсем близок к серийному производству. Но у завода не хватало собственных средств на запуск в серию, а государству в начале 1990-х стало не до этого.

Свежая «буханка»

Параллельно с новым семейством внедорожников готовили и новую «буханку» УАЗ-3972. Она была унифицирована с УАЗ-3172, имела такие же подвески и ульяновские моторы. Однако из компоновочных соображений наследницу уже тогда древней «буханки» оснастили иной рамой.

УАЗ-3972.
УАЗ-3972.

Угловатый кузов соответствовал моде 1980-х. В 1990-м изготовили всего четыре опытных образца — три в варианте скорой помощи и одни микроавтобус. На этом все и закончилось.

ГАЗель на новый лад!

Полуторатонный фургон, хоть и назвали потом КиАЗ-3727, создавали в НАМИ совместно с УАЗом и сначала для производства именно в Ульяновске. Работы начали в 1985-м, когда о ГАЗели еще и речи не шла. Машина имела новый кузов и кабину, поскольку один из опытных образцов 1986 года сделали в варианте бортового грузовика.

КиАЗ-3727.
КиАЗ-3727.

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На семейство фургонов с обычной и высокой крышей и бортовой грузовик планировали ставить ульяновские двигатели мощностью 80 и 94 л.с., а для экспорта — польские дизели Andoria.

Прототипы тщательно испытали в Ульяновске. Но в верхах возникла идея производить фургоны в городе Кировабаде в Азербайджане  — поскольку это была единственная республика Советского Закавказья, где не было автомобильного производства. Но в 1989 году в Азербайджане начались политические события (Карабахский конфликт), которые совсем не способствовали пуску нового автозавода.

А вскоре настал, наконец, черед ГАЗели. А машину, созданную для УАЗа, в мизерных количествах делали потом в Брянске. Только она уже никому не была нужна.

«Буханка» версия 3.0 

Еще одну новую «буханку» представили в конце 1990-х. Симпатичный вэн УАЗ-3165 Симба унифицировали по шасси и силовому агрегату с УАЗ-31622 с колеей 1600 мм, который тогда носил имя Симбир. На опытные образцы ставили заволжский двигатель 2,7 л мощностью 150 л.с. Планировали также дизели VM и ГАЗ-560 (он же Steyr).

УАЗ-2365 на базе нового нерожденного поколения «буханки».
УАЗ-2365 на базе нового нерожденного поколения «буханки».

Минивэн УАЗ-3165.
Минивэн УАЗ-3165.

Помимо пассажирской версии, сделали опытную санитарку и бортовые грузовики с одинарной и даже двойной кабинами. Уже начали испытания и доводку, но постепенно работы свернули. Как и в случае с другими моделями — навсегда…

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Фото: из архива «За рулем»

9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю

Не только судьба Ульяновского завода, но и вся наша автомобильная история сложилась бы иначе, если хоть один из этих автомобилей стал бы серийным.

9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698759 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698749 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698739 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698799 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698789 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698779 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698769 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698819 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698809 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю
9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю

Не только судьба Ульяновского завода, но и вся наша автомобильная история сложилась бы иначе, если хоть один из этих автомобилей стал бы серийным.

9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698739 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698759 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698749 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698769 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698779 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698789 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698799 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698809 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — фото 12698819 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю
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