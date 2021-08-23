5 версий «козлика» (УАЗ-469), которых вы не видели — журнал За рулем

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5 версий «козлика» (УАЗ-469), которых вы не видели

Теперь он зовется Хантером, а когда-то был простым «козликом». Впрочем, не таким уж и простым.

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Сергей Канунников, эксперт «За рулем» по ретроавтомобилям и истории советского автопрома, рассказал о редких модификациях легендарного 469-го УАЗа. Показываем пятерку самых интересных.

1. Почтовый фургон

Среди прототипов внедорожника были два почтовых фургона УАЗ-469П с базой 2580 мм и удлиненным задним свесом, спроектированных по заказу Министерства связи.

Один из них — с правым рулем для удобства походов водителя-почтальона от автомобиля к почтовым ящикам. Однако модель почтового «козлика» в серию не пошла.

Продолжение — на следующей странице.

5 версий «козлика» (УАЗ-469), которых вы не видели

Теперь он зовется Хантером, а когда-то был простым «козликом». Впрочем, не таким уж и простым.

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