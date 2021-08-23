5 версий «козлика» (УАЗ-469), которых вы не видели

Материалы по теме9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю
Сергей Канунников, эксперт «За рулем» по ретроавтомобилям и истории советского автопрома, рассказал о редких модификациях легендарного 469-го УАЗа. Показываем пятерку самых интересных.
1. Почтовый фургон
Среди прототипов внедорожника были два почтовых фургона УАЗ-469П с базой 2580 мм и удлиненным задним свесом, спроектированных по заказу Министерства связи.
Один из них — с правым рулем для удобства походов водителя-почтальона от автомобиля к почтовым ящикам. Однако модель почтового «козлика» в серию не пошла.