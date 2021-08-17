Решения для комфорта авто от ТРОКОТ

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В 2012 году компания ТРОКОТ вышла на рынок с совершенно новым продуктом — солнцезащитными экранами-шторками каркасного типа. С каждым годом продукт совершенствовался, а компания только укрепляла лидерство на рынке, пополняя ассортимент новыми и новыми продуктами для комфорта и сохранения эстетического вида салона автомобиля.

На сегодня география ТРОКОТ расширилась далеко за пределы России и СНГ. У компании более 500 тысяч счастливых клиентов по всему миру: в Англии, Германии, Испании, Израиле и даже Австралии. Автошторки ТРОКОТ — флагманский продукт бренда, не имеющий аналогов в РФ. Именно они принесли компании всемирное признание и любовь. Однако стоит автовладельцам хоть раз попробовать другие продукты из линейки товаров, чтобы убедиться: все аксессуары, которые производит ТРОКОТ, отличаются качеством, инновационностью и безупречным дизайном, который подчеркивает и сохраняет красоту салона авто.

История лидерства длиною в 9 лет

Каждая успешная бизнес-идея начинается с запроса рынка и решения проблемы. Так, в 2012 году, когда в РФ запретили тонировку на передних стеклах машин, Денис Трояновский и Игорь Коток решили создать достойный аналог классической пленке. И таким решением стали каркасные солнцезащитные экраны. Вложений у парней особо не было, зато были огромное упорство, смелость и настойчивость. Весь процесс, от закупки до установки, начинающие предприниматели делали самостоятельно, производя не более 25 комплектов-пар в месяц. Увидев спрос на продукт, рост заказов и лояльность клиентов, Денис и Игорь постоянно думали, как улучшить разработку, оптимизировать бизнес-процессы и совершенствовать продукт. Уже спустя год они смогли позволить себе полноценных цех на 100, а затем и на 200 квадратных метров и нанять первых сотрудников в команду.

Всего за два года компания ТРОКОТ выросла в целых 10 раз!

Но это было только начало стремительного развития бренда. В 2016 году в штате компании уже работало 50 человек, было 300 дилеров по всему миру, а прибыль увеличилась на 100% по сравнению с предыдущим годом.

Темпы развития, ассортимент, представленность в странах и штат растут с каждым годом, и сегодня ТРОКОТ неспроста считается лидером на рынке аксессуаров.

Продукция ТРОКОТ

Ассортимент ТРОКОТ пополняется ежеквартально. В него входят:

Каркасные автошторки на магнитах. Поставить шторку на окно машины — дело нескольких секунд, зато сколько преимуществ появляется вместе с этим решением. Сотни тысяч пользователей по всему миру оценили высокую обзорность в боковые зеркала дальнего вида даже под углом до 30 градусов, при этом сохраняется приватность салона автомобиля. Более того, термостойкая сетка сохраняет форму и не выгорает на солнце, повторяет все углы и изгибы авто, а прорезиненный каркас радует глаз своим внешним видом, что тоже немаловажно. В ассортименте ТРОКОТ шторки уникальной формы для более 2000 моделей автомобилей, а размерная база пополняется ежедневно!

Накидки на сиденья Алькантара. Салон вашего автомобиля под надежной защитой вместе с накидками на сиденья от ТРОКОТ. В линейке товаров два типа накидок: широкие (охватывают площадь всего сиденья) и узкие (только на середину). Вне зависимости от того, какой вариант вам подходит больше, все накидки обладают «дышащей» подкладкой, которая не препятствует подогреву сидений зимой и вентиляции летом. Отдельно стоит отметить надежное, но в то же время аккуратное и стильное крепление накидок, которое ни в коем случае не портит вид салона, а гармонично его дополняет.

Органайзеры в багажник. Вы не фанат бардака в машине? Тогда органайзеры ТРОКОТ станут отличным решением. Перевозить вещи в авто еще никогда не было так удобно. При этом органайзеры продуманы таким образом, чтобы предметы не соприкасались друг с другом. В результате вы получаете не просто эстетический порядок, но и экономию пространства.

Защитные накидки на спинку переднего сиденья — лучшие друзья автомобилистов, у которых есть дети! Ведь благодаря защитным чехлам сохраняется чистота салона и спокойствие родителей. Компания ТРОКОТ предлагает накидки с застежками и резинками, которые крепятся без снятия подголовников. Дети могут свободно играться или кушать на заднем сиденье, а родители — не волноваться о том, что салон автомобиля будет безнадежно испорчен.

Коврики EVA. Просто надежной защитой от влаги и грязи уже не удивить. Потому ТРОКОТ пошел дальше и создал коврики с особенной структурой напоминающей пчелиные соты, а также с ячейками в форме ромба. Общая толщина изделия 10 мм, а каждая ячейка имеет глубину 8 мм. Что это значит? При попадании влаги, пыли или грязи на коврик они остаются внутри, а не разносятся по салону. К тому же ТРОКОТ — один из немногих производителей, который позаботился об экологичности изделия: никаких токсичных паров и неприятного запаха. Стоит также отметить великолепные эксплуатационные характеристики и универсальность использования: качества коврика сохраняются и при холоде до минус 50°С, и при жаре до плюс 50°С.

Меховые накидки. Если раньше это было скорее приятным и красивые дополнением к салону, то и тут компании удалось произвести революцию. Меховые накидки ТРОКОТ — это не только красиво, но и функционально! За счет использования гигроскопичных материалов летом они препятствуют повышенному потоотделению, а зимой, наоборот, утепляют сиденье.

Ознакомиться, лично оценить все преимущества автоаксессуаров ТРОКОТ и приобрести продукцию можно на международной выставке MIMS Automechanika Moscow 2021, которая состоится в Экспоцентре с 23 по 26 августа. Компания будет представлена в павильоне 2 зал 3 на стенде С403. Воспользуйтесь возможностью прокачать комфорт, стиль и эргономичность своего автомобиля!

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