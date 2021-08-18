«Да она не тянет!» Что говорят о Гранте с новым мотором

Версию Гранты с новым 90-сильным мотором начали продавать в мае. Отзывов уже накопилось много, но жалоб именно на неисправности двигателя нет. А вот негативные отклики встречаются.

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Новый мотор на Гранте — это радикально переработанный старый восьмиклапанник. В нем обновили 48 деталей. И деталей важных: модернизировали ГБЦ и распредвал, заменили шатуны и поршни — теперь они с проточками, так что «втыка» при обрыве ремня не будет.

По заверениям завода, выросли мощность на 3 л.с. и крутящий момент, но самое главное, что 112 из 143 Нм теперь доступны с 1000 об/мин. Заветная тяга на низах! Эту разницу вполне могут уловить те, кто поменял Гранту со старым восьмиклапанником на Гранту с новым. А вот время разгона до сотни, сократившееся на 0,4 с, вряд ли.

Сначала новый мотор ВАЗ-11182 появился на Ларгусе, затем пришел на Гранту.

Кошмарная машина!

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У Александра огромный опыт владения различной отечественной техникой. И вот он приобрел Гранту-седан. Одно из первых впечатлений — как раз о моторе.

«Двигатель совсем слабый! Тянет хуже, чем ВАЗ-2103 с „полторашкой“ в 1980 году. И намного хуже, чем новый ВАЗ-2108 с мотором 1.5 в 2000-м. На те же горки не могу заехать на четвертой передаче! А двигатель по паспорту 1,6 л и 90 кобыл! Я не гоняю, просто ездить неудобно — при троганье с места сначала приходится набирать обороты, как самолету на старте, и только потом трогаться!»

То есть не хватает именно крутящего момента на низких оборотах.

«Багажник — шедевр! Замка нет! Вышел с покупками из магазина — открой машину. А покупки — на грязную землю поставить?»

Ну и, наконец, при пробеге 870 км начала самопроизвольно закрываться крышка багажника.

Негатив пока явно перевешивает. Возможно, в недалеком будущем впечатление частично улучшится. Ведь вазовские моторы «притираются» к 10–15 тысячам км пробега, набирая идеальную форму постепенно.

«Конструкция руля Москвича-407 выпуска 1957 года была лучше! Там и бугорки были, и спицы горизонтальные — на них удобно руки класть при дальней поездке».

Подборка отчетов о первых впечатлениях здесь

Гарантийный случай

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Претензии к юным двигателям крайне редки, но Гранта собирает немало рекламаций в отношении других узлов и агрегатов. Один из типовых примеров приводит Максим из Екатеринбурга, пересевший на новую Гранту с Приоры.

Первый визит к дилеру — скрипы из правой района задней стойки при пробеге в 670 км. Взяли на ремонт и в итоге «протянули заднюю подвеску», отрицая замену каких-либо деталей.

К 1400 км всплыл «тук-тук» при качании руля влево.

«Посетили страшные мысли, так как подобный звук издавала рейка на рабочей машине, когда ей приходил конец. Также знал про „рулевой карданчик“, который передает вращательное движение с руля на рейку и теоретически мог быть виновником. Решил, раз есть гарантия, пусть этим занимаются официалы. Пришли аж два инженера по гарантии. Сев в машину, мы даже не тронулись с места, я начал вращать руль — и на весь салон „тук-тук“. Они: всё, всё, достаточно, мы никуда не поедем».

На этот раз протяжки потребовали соединения карданчика.

Так что вопросы к качеству сборки Гранты есть, и много.

«Едет хорошо, подвеска порадовала, ничего не скрипит, не бренчит» (из отчета сразу после покупки).

Остальные подробности об этом экземпляре здесь

А какой расход?

Этот вопрос изучали многие владельцы. Официально заявлены 9,4 л на сотню в городском цикле, 5,3 в загородном и 6,8 в смешанном. Само собой, реальный расход отличается от паспортных данных, но не всегда в худшую сторону.

Dimchik559 из Таганрога произвел замеры на первых 678 км пробега в условиях поселка — райцентра. Заливал АИ-95. Получил 9,2 л/100 км по показаниям борткомпьютера.

Екатерина из Костромы сначала получила 10,3 л/100 км в городе, затем выехала за город и снизила значение до 7,5 л. Заправляет 95-м согласно рекомендациям производителя.

Полный ее рассказ о впечатлениях здесь

«Пока очень довольна. За свою цену очень годный автомобиль. Невольно сравниваю с Матизом, Гранта во всем выигрывает, кроме радиуса разворота, требует больше места на парковке и бензина тоже ест больше. Зато двигается гораздо динамичнее, лучше управляется. И, конечно, радует ЭУР».

Раскатается

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У вазовских моторов после долгой обкатки не только мощностные параметры улучшаются, но и расход топлива падает и становится стабильным. Во всяком случае, загородные 5,3 литра на сотню выглядят вполне реалистичными. Можно ездить даже более экономно.

Добавим, что АИ-95 действительно рекомендован заводом как основной бензин, а АИ-92 обозначен как допустимый. И ждем первых впечатлений о ресурсе нового мотора, который, как считает завод, вырос до 200 тысяч км против 160 у предшественника.

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Фото: АВТОВАЗ