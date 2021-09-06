Испытания: корейское масло ZIC в баке Mercedes

на правах рекламы

Моторное масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 проходит испытания в транспортной компанией «АлгаТранс».

Mercedes-Benz Atego с начала ресурсных испытаний масла прошел 32 500 километров. Общий пробег машины составил 594 295 км.

Масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 проходит испытания в обычном автотранспортном предприятии, грузовик Mercedes-Benz Atego работает на привычных маршрутах со штатным водителем компании. Как покажет себя масло в российских условиях? Посмотрим на результаты пробы масла из картера мотора Mercedes-Benz Atego, которое отработало 32 500 километров.

Проба масла из мотора грузовика Mercedes-Benz Atego, отобранная на пробеге 32 500 километров, не выявила никаких отклонений по техническому состоянию двигателя.

Первым делом отметим, что все индикаторы износа находятся в пределах нормы. Следовательно, мотор грузовика Mercedes-Benz Atego полностью исправен. Высокий показатель по молибдену говорит лишь о том, что данный химический элемент входит в пакет присадок конкретно взятого моторного масла (в нашем случае ZIC X7000 CK-4 10W-40), и ничего более. Напомним, что молибден (точнее будет сказать дисульфид молибдена) является частью противоизносного комплекса пакета присадок.

Переходим к оценке параметров, характеризующих загрязнение масла. Здесь все отлично — никаких поводов для беспокойства нет. Стоит отметить, что техническая служба транспортной компании ревностно следит за состоянием машин и использует при проведении их технического обслуживания качественные расходные материалы, в том числе фильтры. Так, невысокое значение кремния в пробе масла свидетельствует о том, что перевозчик закупает воздушные фильтры, которые полностью соответствуют по своим параметрам требованиям завода-изготовителя автомобиля/двигателя.

Что касается таких важных показателей, как содержание топлива и сажи в масле, по которым можно судить об исправности топливной аппаратуры, то в нашем случае система питания полностью исправна, никаких отклонений в ее работе нет. Это, кстати, подтверждается невысоким расходом топлива (находится в пределах установленных нормативов) и тягово-мощностными характеристиками ДВС.

Идем дальше. Показатель вязкости масла находится в норме, что говорит о высокой стабильности испытуемого масла ZIC X7000 CK-4 10W-40 и о том, что для его изготовления компанией SK Lubricants применен качественный модификатор вязкости.

Несмотря на то, что щелочное число снизилось до значения 4,26 мг КОН/г (TBN (ASTM D 4739)), это не вызывает опасений, так как, во-первых, есть еще довольно приличный запас, а во-вторых, динамика падения данного показателя не является линейной. Иными словами щелочное число может «просесть» за первые 10–20 тысяч километров пробега, но затем уменьшаться постепенно на небольшие величины. В нашем случае это выглядит именно таким образом.





СПРАВКА

Моторное масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 производится на корейском заводе компании SK Lubricants и относится к представителям «ТОП» сегмента. SK Lubricants — производитель смазочных материалов ZIC и синтетического базового масла YUBASE — часть южнокорейского холдинга SK, который отсчитывает свою историю с 60-х годов прошлого века и входит в число ведущих холдингов Кореи наряду с Samsung, LG и Hyundai. Зарекомендовал себя как энергетический и технологический эксперт благодаря активной деятельности в самых различных сферах — от нефтепереработки до коммуникаций.