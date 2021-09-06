Новая габаритная модель гусеничного экскаватора Cat 320GC от CATERPILLAR®

Ширина 2,5 м позволяет перевозить ее на трале без специальных разрешений, что идеально для работы в городских условиях. Помимо этого, это экономия времени и уменьшение издержек заказчика на транспортировку. Инвестиции в такую модель окупятся быстрее за счет простоты перемещения между объектами.
Габаритная модель 320 GC имеет расширенные интервалы обслуживания: интервал замены топливных фильтров — 1000 мото часов, интервал замены гидравлического масла — 6 000 мото часов. Это позволяет уменьшить затраты на обслуживание и снизить время простоя машины. Все точки для ежедневного обслуживания доступны с уровня земли.
Данная машина оснащена ковшом вместимостью 1,0 куб.м, рукоятью длиной 2,9 м и стрелой 5,7 м и имеет глубину копания 6 700 мм. Эксплуатационная масса машины — 21,5 тонны. На машине установлен проверенный временем двигателем Cat C4.4, мощностью 143 л.с., обеспечивающий высокую топливную экономичность.
Особенности экскаваторов нового поколения Caterpillar:
- адаптивный режим работы — автоматически подстраивает мощность в зависимости от нагрузки;
- электрический привод вентиляторов с функцией автореверса — автоматическая очистка радиаторов. Например, в зимнее время года машина быстрее прогревается, снижая нагрузку на двигатель и уменьшая расход топлива;
- функция автопрогрева — поддержание температуры гидравлического масла в рабочем диапазоне.
По желанию заказчика машину можно укомплектовать необходимым навесным оборудованием — дополнительными гидравлическими контурами или быстросъемным механизмом, позволяющим уменьшить время простоя при смене различных видов рабочего оборудования.
Система Cat Product Link® предоставляет заказчику широкие возможности по удаленному отслеживанию состояния машины, диагностики и изменению параметров машины. Это позволяет в ряде случаев устранить необходимость выезда механиков.
И, конечно, для Caterpillar комфорт и безопасность оператора всегда в приоритете, поэтому модель оснащена кабиной нового поколения. Она создавалась операторами для операторов, и при ее разработке учитывались мнения операторов со всего мира. Результат — кабина с новым уровнем эргономики и комфорта: увеличенная степень остекленности улучшила обзорность оператора, органы управления вынесены на консоль с правой стороны, кресло оператора с большим количеством настроек стало удобнее, появился 8 дюймовый цветной сенсорный монитор. В стандартной комплектации модель 320 GC имеет систему защиты машиниста ROPS.
Габаритный экскаватор 320 GC — идеальное решение для заказчиков, которым необходима минимальная стоимость часа работы машины и удобство при транспортировке машины между объектами. Она прекрасно подходит для большинства работ на строительной площадке.
НОВЫЙ БУЛЬДОЗЕР CAT® D5 ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ МОЩНОСТЬ И ТОПЛИВНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Новый бульдозер Cat® D5 отличается исключительными эксплуатационными характеристиками и широким выбором технических решений, помогая добиться максимальной производительности. Полностью автоматическая коробка передач обеспечивает увеличение топливной эффективности на 16% и повышение тягового усилия на 13%. Маневренный и хорошо управляемый бульдозер развивает мощность, достаточную для выполнения различных работ, и обладает необходимой маневренностью для работы в стесненных условиях города.. Новый бульдозер D5 с мощностью 170 л. с. (127 кВт) и рабочим весом от 17 180 до 19 170 кг приходит на смену D5R2.
Эффективность нового поколения
D5 превышает производительность своего предшественника D5R2 за счет большего веса и мощности, повышенной точности управления и целого ряда новых технологий, которые помогают операторам выполнять больший объем работ за меньшее время.
Полностью автоматическая 3-скоростная коробка передач с муфтой блокировки гидротрансформатора позволяет снизить продолжительность цикла, а также увеличить тяговое усилие и топливную эффективность. Автоматическая коробка передач, усовершенствованные алгоритмы управления силовой передачей и рулевое управление выводят показатели производительности на новый уровень.
Широкое стекло в просторной кабине со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) улучшает круговой обзор. Капот с большим углом конусности способствует отличному обзору зоны перед машиной. Кабина премиум-класса, которая устанавливается по заказу, оснащена регулируемым сиденьем и различными настраиваемыми органами управления, а также новым удобным интерфейсом оператора с сенсорным экраном 254 мм (10 дюймов). Данные с дополнительной камеры заднего вида с высоким разрешением отображаются в видимой зоне на основном дисплее.
Бульдозер D5поставляется в стандартной конфигурации или в конфигурации с низким давлением на грунт (LGP) с полусферическим отвалом или с регулируемым складным шестипозиционным поворотным отвалом (VPAT). Складной отвал VPAT позволяет обеспечить соответствие региональным требованиям по ширине машины, делая машину в габарите, а это в свою очередь сильно экономит время и деньги на транспортировке машины с объекта на объект.
Удобные технологические решения
D5 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование. Все технологические решения направлены на то, чтобы повысить производительность неопытных бульдозеристов. и помочь опытным операторам выполнять работу с большей скоростью и меньшими усилиями.
Индикация уклона является стандартной функцией для всех машин, которая отображает показатели продольного и поперечного уклона машины прямо на главном дисплее.
- Cat Grade с функцией Slope Assist™ поддерживает заданное оператором положение отвала — продольный или поперечный наклон отвала. Таким образом даже неопытный оператор сможет сформировать ровную поверхность в рекордно короткое время.
- Встроенная на заводе опция подготовки к установке Систем нивелирования (ARO) обеспечивает оптимальные места для установки, а также упрощает установку системы контроля уклона любого производителя.
- Индикатор загрузки отвала отображает параметры тяги и оптимальной нагрузки на отвал в режиме реального времени, давая возможно бульдозеристу лучше контролировать машину.
- Функция стабилизации отвала без проблем обрабатывает подаваемые оператором команды управления для обеспечения более ровных поверхностей.
- Регулирование тяги автоматически уменьшает пробуксовку гусеничной ленты, сокращая время работы, расход топлива и износ гусениц.1
- Функция AutoCarry™ автоматизирует подъем отвала, помогая поддерживать постоянную нагрузку на отвал и уменьшая пробуксовку гусеничной ленты.1
- Клиенты также могут заказать устанавливаемую на заводе систему Cat Grade с 3D, что будет проще и дешевле чем устанавливать ее в последствии.
Улучшенное управление силовой передачей
Усовершенствованные органы управления, автоматически управляют коробкой передач и тормозной системой D5, помогают упростить рулевое управление и работу на склонах. Оператору не нужно думать о дополнительных действиях — встроенные функции просто работают в фоновом режиме.
- Система контроля машины на спусках поддерживает заданную скорость машины без использования рабочих тормозов и обеспечивает дополнительный контроль при работе под уклоном.
- Система удержания на склоне автоматически фиксирует машину (включает тормоза) при включенной на склоне нейтральной передаче.
- Педаль тормоза и деселератора контролирует скорость машины до полной остановки или обеспечивает плавное ступенчатое управление.
- В момент воздействия на рычаг поворота и педаль деселератора функция контроля радиуса поворота автоматически переключает машину на пониженную передачу с целью уменьшить радиус поворота и повысить маневренность.
Подключение машины для повышения эффективности
Телематическая технология Cat Link упрощает управление рабочими площадками: она собирает данные об оборудовании, материалах и персонале, после чего предоставляет их в удобных форматах.
- Система Product Link™ автоматически собирает точные данные о состоянии оборудования, независимо от типа и марки. Эти данные можно просматривать онлайн через мобильные и веб-приложения.
- С помощью системы VisionLink® можно получать доступ к информации в любое время и из любого места. Дилеры компании Cat могут помочь оформить индивидуальную подписку с отчетами по сотовой или спутниковой связи (по отдельности или в комплексе).
- Приложение Cat App помогает управлять оборудованием машины в любое время прямо со смартфона.
- Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки удаленно, таким образом давая ему возможность сэкономить время и деньги. Функция дистанционного программирования обновляет встроенное ПО без необходимости присутствия специалиста в удобное время, что может сократить время обновления на 50%.
- Профиль приложения и идентификационный номер оператора позволяют сэкономить время, сохраняя предпочтительные настройки машины.
- Противоугонная система машины с паролем обеспечивает дополнительный уровень безопасности: она требует от оператора ввести идентификационный код перед запуском двигателя машины.
Для получения более подробной информации или виртуального знакомства с продукцией посетите сайт www.cat.com или обратитесь к дилеру компании.
1 Примечание: все сравнения с бульдозером D5R2