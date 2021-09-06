Новая габаритная модель гусеничного экскаватора Cat 320GC от CATERPILLAR®

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Новая модель гусеничного габаритного экскаватора 320 GC компании Caterpillar ® построена на базе 20-тонной модели 320 GC и получила преимущества поколения экскаваторов Cat® серии GC — сниженный расход топлива, большие интервалы обслуживания и уникальные для рынка РФ технические решения.

Ширина 2,5 м позволяет перевозить ее на трале без специальных разрешений, что идеально для работы в городских условиях. Помимо этого, это экономия времени и уменьшение издержек заказчика на транспортировку. Инвестиции в такую модель окупятся быстрее за счет простоты перемещения между объектами.

Габаритная модель 320 GC имеет расширенные интервалы обслуживания: интервал замены топливных фильтров — 1000 мото часов, интервал замены гидравлического масла — 6 000 мото часов. Это позволяет уменьшить затраты на обслуживание и снизить время простоя машины. Все точки для ежедневного обслуживания доступны с уровня земли.

Данная машина оснащена ковшом вместимостью 1,0 куб.м, рукоятью длиной 2,9 м и стрелой 5,7 м и имеет глубину копания 6 700 мм. Эксплуатационная масса машины — 21,5 тонны. На машине установлен проверенный временем двигателем Cat C4.4, мощностью 143 л.с., обеспечивающий высокую топливную экономичность.

Особенности экскаваторов нового поколения Caterpillar:

адаптивный режим работы — автоматически подстраивает мощность в зависимости от нагрузки;

электрический привод вентиляторов с функцией автореверса — автоматическая очистка радиаторов. Например, в зимнее время года машина быстрее прогревается, снижая нагрузку на двигатель и уменьшая расход топлива;

функция автопрогрева — поддержание температуры гидравлического масла в рабочем диапазоне.

По желанию заказчика машину можно укомплектовать необходимым навесным оборудованием — дополнительными гидравлическими контурами или быстросъемным механизмом, позволяющим уменьшить время простоя при смене различных видов рабочего оборудования.

Система Cat Product Link® предоставляет заказчику широкие возможности по удаленному отслеживанию состояния машины, диагностики и изменению параметров машины. Это позволяет в ряде случаев устранить необходимость выезда механиков.

И, конечно, для Caterpillar комфорт и безопасность оператора всегда в приоритете, поэтому модель оснащена кабиной нового поколения. Она создавалась операторами для операторов, и при ее разработке учитывались мнения операторов со всего мира. Результат — кабина с новым уровнем эргономики и комфорта: увеличенная степень остекленности улучшила обзорность оператора, органы управления вынесены на консоль с правой стороны, кресло оператора с большим количеством настроек стало удобнее, появился 8 дюймовый цветной сенсорный монитор. В стандартной комплектации модель 320 GC имеет систему защиты машиниста ROPS.

Габаритный экскаватор 320 GC — идеальное решение для заказчиков, которым необходима минимальная стоимость часа работы машины и удобство при транспортировке машины между объектами. Она прекрасно подходит для большинства работ на строительной площадке.

НОВЫЙ БУЛЬДОЗЕР CAT® D5 ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ МОЩНОСТЬ И ТОПЛИВНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Новый бульдозер Cat® D5 отличается исключительными эксплуатационными характеристиками и широким выбором технических решений, помогая добиться максимальной производительности. Полностью автоматическая коробка передач обеспечивает увеличение топливной эффективности на 16% и повышение тягового усилия на 13%. Маневренный и хорошо управляемый бульдозер развивает мощность, достаточную для выполнения различных работ, и обладает необходимой маневренностью для работы в стесненных условиях города.. Новый бульдозер D5 с мощностью 170 л. с. (127 кВт) и рабочим весом от 17 180 до 19 170 кг приходит на смену D5R2.





Эффективность нового поколения

D5 превышает производительность своего предшественника D5R2 за счет большего веса и мощности, повышенной точности управления и целого ряда новых технологий, которые помогают операторам выполнять больший объем работ за меньшее время.

Полностью автоматическая 3-скоростная коробка передач с муфтой блокировки гидротрансформатора позволяет снизить продолжительность цикла, а также увеличить тяговое усилие и топливную эффективность. Автоматическая коробка передач, усовершенствованные алгоритмы управления силовой передачей и рулевое управление выводят показатели производительности на новый уровень.

Широкое стекло в просторной кабине со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) улучшает круговой обзор. Капот с большим углом конусности способствует отличному обзору зоны перед машиной. Кабина премиум-класса, которая устанавливается по заказу, оснащена регулируемым сиденьем и различными настраиваемыми органами управления, а также новым удобным интерфейсом оператора с сенсорным экраном 254 мм (10 дюймов). Данные с дополнительной камеры заднего вида с высоким разрешением отображаются в видимой зоне на основном дисплее.

Бульдозер D5поставляется в стандартной конфигурации или в конфигурации с низким давлением на грунт (LGP) с полусферическим отвалом или с регулируемым складным шестипозиционным поворотным отвалом (VPAT). Складной отвал VPAT позволяет обеспечить соответствие региональным требованиям по ширине машины, делая машину в габарите, а это в свою очередь сильно экономит время и деньги на транспортировке машины с объекта на объект.

Удобные технологические решения

D5 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование. Все технологические решения направлены на то, чтобы повысить производительность неопытных бульдозеристов. и помочь опытным операторам выполнять работу с большей скоростью и меньшими усилиями.

Индикация уклона является стандартной функцией для всех машин, которая отображает показатели продольного и поперечного уклона машины прямо на главном дисплее.

Cat Grade с функцией Slope Assist™ поддерживает заданное оператором положение отвала — продольный или поперечный наклон отвала. Таким образом даже неопытный оператор сможет сформировать ровную поверхность в рекордно короткое время.

Встроенная на заводе опция подготовки к установке Систем нивелирования (ARO) обеспечивает оптимальные места для установки, а также упрощает установку системы контроля уклона любого производителя.

Индикатор загрузки отвала отображает параметры тяги и оптимальной нагрузки на отвал в режиме реального времени, давая возможно бульдозеристу лучше контролировать машину.

Функция стабилизации отвала без проблем обрабатывает подаваемые оператором команды управления для обеспечения более ровных поверхностей.

Регулирование тяги автоматически уменьшает пробуксовку гусеничной ленты, сокращая время работы, расход топлива и износ гусениц. 1

Функция AutoCarry™ автоматизирует подъем отвала, помогая поддерживать постоянную нагрузку на отвал и уменьшая пробуксовку гусеничной ленты. 1

Клиенты также могут заказать устанавливаемую на заводе систему Cat Grade с 3D, что будет проще и дешевле чем устанавливать ее в последствии.

Улучшенное управление силовой передачей

Усовершенствованные органы управления, автоматически управляют коробкой передач и тормозной системой D5, помогают упростить рулевое управление и работу на склонах. Оператору не нужно думать о дополнительных действиях — встроенные функции просто работают в фоновом режиме.

Система контроля машины на спусках поддерживает заданную скорость машины без использования рабочих тормозов и обеспечивает дополнительный контроль при работе под уклоном.

Система удержания на склоне автоматически фиксирует машину (включает тормоза) при включенной на склоне нейтральной передаче.

Педаль тормоза и деселератора контролирует скорость машины до полной остановки или обеспечивает плавное ступенчатое управление.

В момент воздействия на рычаг поворота и педаль деселератора функция контроля радиуса поворота автоматически переключает машину на пониженную передачу с целью уменьшить радиус поворота и повысить маневренность.

Подключение машины для повышения эффективности

Телематическая технология Cat Link упрощает управление рабочими площадками: она собирает данные об оборудовании, материалах и персонале, после чего предоставляет их в удобных форматах.

Система Product Link™ автоматически собирает точные данные о состоянии оборудования, независимо от типа и марки. Эти данные можно просматривать онлайн через мобильные и веб-приложения.

С помощью системы VisionLink ® можно получать доступ к информации в любое время и из любого места. Дилеры компании Cat могут помочь оформить индивидуальную подписку с отчетами по сотовой или спутниковой связи (по отдельности или в комплексе).

Приложение Cat App помогает управлять оборудованием машины в любое время прямо со смартфона.

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки удаленно, таким образом давая ему возможность сэкономить время и деньги. Функция дистанционного программирования обновляет встроенное ПО без необходимости присутствия специалиста в удобное время, что может сократить время обновления на 50%.

Профиль приложения и идентификационный номер оператора позволяют сэкономить время, сохраняя предпочтительные настройки машины.

Противоугонная система машины с паролем обеспечивает дополнительный уровень безопасности: она требует от оператора ввести идентификационный код перед запуском двигателя машины.

Для получения более подробной информации или виртуального знакомства с продукцией посетите сайт www.cat.com или обратитесь к дилеру компании.

1 Примечание: все сравнения с бульдозером D5R2

Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.