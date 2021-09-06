Уже не баржа: 3 модификации Волги, за которые не стыдно

Итальянский дизайн, сдвоенные фары, а под капотом — мощный V6!

В 1968 году «двадцать четвертая» Волга стала достойной заменой легендарному ГАЗ-21. Настолько, что наследие ГАЗ-24 автозавод использовал вплоть до середины 2000-х.

Конечно, сам по себе этот факт в истории ГАЗа едва ли можно счесть позитивным, однако он говорит о том, какой потенциал был заложен в модели.

На заводе это отлично понимали — и многие годы старались этот потенциал не только использовать, но и приумножать, модернизируя модель так, чтобы она реально поспевала за стремительно меняющимся миром. Что получилось в сухом остатке, мы с вами знаем. А что могло бы получиться? Сергей Канунников, эксперт «За рулем» по ретроавтомобилям и истории советского автопрома, рассказал о самых редких версиях Волги — вы точно о них не слышали.

1. ГАЗ-24 с мотором V6 и автоматом (1965 г.)

ГАЗ-24-14/15

Материалы по теме 9 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали

Одна из ранних попыток сделать Волгу динамичным автомобилем относится к 1965 году, когда базовая модель еще находилась на стадии доводки конструкции. Среди планирующихся модификаций были и такие: с новым бензиновым 3-литровым V6, развивающим 150 л.с. Предполагалось две версии: ГАЗ-24-14 должна была оснащаться механической коробкой, а ГАЗ-24-15 — автоматом. Модификации мыслились как люксовые и должны были оснащаться «четырехглазой» головной оптикой.

2. Экспортная Волга с двигателем Ford

ГАЗ-24 с двигателем Ford

Те версии в серию не пошли, но 3-литровый V6 на «двадцатьчетверке» все же появился! Правда, это был не собственный газовский двигатель, а Ford, выдававший 144 л.с. И устанавливались такие движки только на экспортные Волги.

Ставили на машины «для заграницы» и дизельные моторы Peugeot, развивавшие 68 л.с. А внешне зарубежные седаны отличались от чисто советских несильно — в глаза бросаются разве что иные шильдики на крыльях.

3. ГАЗ-24 Волга по версии итальянцев

Рестайлинговый ГАЗ-24 — версия FIAT

Материалы по теме Промахи советского автопрома: как из наших машин пытались сделать иномарки

А вот тут отличия, как говорится, налицо: еще один вариант сдвоенных фар! И да, появись такая Волга в серии, ее имидж мог бы поменяться кардинально. Этот автомобиль газовцы создали совместно с FIAT: итальянцы предложили такой вариант рестайлинга на основе стилистики флагманского седана Fiat-130. У него даже позаимствовали элементы интерьера. К сожалению, развития эта идея не получила.

А какие еще интересные варианты были у «двадцать четверки»?

Еще больше редких модификаций ГАЗ-24 Волга — по этой ссылке.

Вопрос перевозки велосипедов для большинства автолюбителей все еще не раскрыт до конца! Обращайтесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки: на крыше, фаркопе или задней двери.

При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: из архива «За рулем»