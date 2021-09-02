Продажи автомобилей онлайн: как это делают в Renault. 9 основных фактов

Факт главный — к сведению. В области информационных технологий и цифровых сервисов Россия опережает многие страны (большинство). Приложения банков, Мои документы, маркетплейсы, поисковая система, мобильные операторы… — все это работает так круто, что стоит гордиться страной.

Российское представительство Renault пять лет назад начало онлайн-продажи автомобилей. И много чего добилось.

Факт №1. В 2016 году российское представительство Renault создало и запустило проект по онлайн-продаже автомобилей — первый от автопроизводителей, работающих в нашей стране. Начали с Renault Kaptur. В следующем году в онлайн-шоуруме был представлен весь модельный ряд Renault в России.

Факт №2. В 2019 году впервые на рынке продажи новой модели — Renault Arkana — начались именно в онлайне. Первая партия Renault Arkana Edition One была распродана за три часа с открытия продаж.

Факт №3. Доля онлайн-продаж за прошедшую пятилетку выросла с 0,3% в 2016 году до 9,5% в 2021 году. События прошлого года, конечно, помогли, но и без них развитие шло стремительно.

Факт №4. C 2016 года автомобили Renault через онлайн-шоурум приобрели больше 68 000 человек — население города типа Биробиджан. Представьте город, где каждый житель, включая долгожителей и младенцев, купил Рено, причем в онлайне.

Факт №5. Топ-3 моделей, которые приобретают в онлайн-шоуруме, — Arkana, Kaptur, Sandero Stepway, преимущественно в комплектациях Prime, Style и Pulse.

Факт №6. Клиент онлайн-шоурума, в среднем, на 13% моложе, чем покупатель в дилерской сети. Велика доля женщин — она на 18% больше, чем в офлайн. Также клиенты готовы потратить на 19% больше при заказе онлайн.

Факт №7. Сегодня в онлайн-шоурум интегрированы 150 дилерских центров Renault во всех городах присутствия компании Renault. Наиболее активные из них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская и Пензенская области, Пермский край и республика Башкортостан.

Факт №8. Сейчас помимо дистанционной покупки автомобилей Renault предлагает широкий перечень цифровых услуг по их выбору и обслуживанию. За первые шесть месяцев года ими воспользовались более 20 000 человек.

За несколько лет Renault Россия создала собственную полноценную digital-экосистему с функционалом 360°, который позволяет нам полностью дистанционно выбрать, приобрести и поставить на обслуживание автомобиль.

Факт №9. Сегодня среди таких услуг есть «Домашний тест-драйв», который позволяет клиентам познакомиться с новой моделью без посещения дилерского центра, покупка сервисных продуктов в онлайн-магазине и онлайн-оформление ОСАГО, онлайн-каталог аксессуаров, а также онлайн-запись на сервис и онлайн-оценка автомобиля в trade-in.

Мнение эксперта

Ян Птачек, генеральный директор Renault в России и странах СНГ

«Мы гордимся тем, что стали пионерами на этом digital-пути и внесли вклад не только в развитие автомобильного сектора, но и российского рынка E-commerce в целом, доказав своим примером, что онлайн-покупка автомобиля может быть такой же легкой и простой, как и приобретение любых других видов товаров.

В прошлом году, когда большинство наших клиентов были вынуждены оставаться в самоизоляции, наша стратегия оказалась как никогда актуальной, позволив совершать покупки в современном, удобном, а главное, безопасном формате».

Традиционные автосалоны потихоньку становятся наследием прошлого, а пандемия только ускорила процесс. Рано или поздно продажи автомобилей чуть ли не полностью уйдут в онлайн. Эксперты считают, что для этого хватит следующего десятилетия. Это пока не факт, но может стать им.

Фото: Renault