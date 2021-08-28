Промахи советского автопрома: как из наших машин пытались сделать иномарки

Импортные моторы пытались пристроить на самые разные машины — от Волги до Оки. Ни кардинально улучшить автомобили, ни повысить спрос на них не удалось.

ГАЗ-21: В Европу с британским дизелем

В Западной Европе предлагали наши Волги ГАЗ-21 с британским дизелем.

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Импортные моторы на советские автомобили первой придумала ставить бельгийская фирма Scaldia Volga — крупнейший экспортер наших машин еще с 1950-х. На ГАЗ-21 устанавливали дизели Rover объемом 2,3 л, мощностью 65 л.с. при 4000 об/мин и слабенький 43-сильный 1,6-литровый Perkins.

Дизельные Волги покупали таксисты

Часть дизельных ГАЗ-24 любители подержанными вернули на родину.

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Позднее ГАЗ специально сделал для Scaldia машинокомплекты ГАЗ-24-76 и универсал ГАЗ-24-77 — под монтаж дизелей Indenor-Peugeot мощностью 70 л.с. Но спрос был невелик. Дизельными Волгами за рубежом интересовались, в основном, таксисты. Собрали менее двухсот машин.

Существовала и совсем уж редкая версия ГАЗ-24 — с бензиновым V6 Ford рабочим объемом 3 л и мощностью 144 л.с. Смелое решение! Ведь такая Волга развивала 170 км/ч.

Довольно много таких машин уже подержанными вернулись на родину.

В Кремле тоже не оценили

В СССР впервые импортные двигатели пытались устанавливать в Волги из ГОНа. Пробовали моторы BMW и Mercedes-Benz, но даже до мелкой серии дело не дошло. Хватало, видимо, машин с отечественным мотором V8.

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