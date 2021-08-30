Самые опасные пешеходы: телефонные зомби, фанаты Assassin’s Creed, пенсионеры и дети

Если бы все люди знали ПДД и были максимально сконцентрированы на дорожной обстановке, в мире бы не было автоаварий. Но, к сожалению, часто внимание участников дорожного движения бывает рассеяно. И речь не только о водителях, но и о пешеходах, которые иногда не замечают опасности. Предупреждаем в тексте ниже, что видят пешеходы разных групп, а что — нет.

Дети

Самая непредсказуемая категория, которую водители опасаются сильнее остальных. Как бы часто родители или педагоги ни рассказывали о том, что всегда нужно смотреть по сторонам, переходить дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора — всегда есть вероятность того, что ребенок внезапно решит перебежать дорогу и, как нередко случается, в неустановленном для этого месте. Причин этому может быть масса: от мячей, выкатившихся на проезжую часть, до игры «на слабо».

Еще одна причина, почему дети могут не заметить опасность, — туннельное зрение. Из-за особенностей детского развития периферическое зрение не работает в полную силу вплоть до десяти лет. Иными словами, угол обзора ребенка более узкий, чем у взрослого, и дети просто не заметят приближающийся транспорт.

Проверить развитие периферического зрения поможет простой тест. Попросите ребенка закрыть глаза и дайте ему в руки фломастеры разных цветов, после чего попросите его развести руки в разные стороны, чтобы между ними получится тупой угол примерно в 150 градусов. После этого пусть ребенок откроет глаза и смотрит прямо. Если он без труда назовет цвета фломастеров, то с периферическим зрением все хорошо. Если нет, то стоит обратиться к окулисту.

Если вы находитесь за рулем и видите ребенка, который двигается вблизи дороги, то лучше сбросьте скорость до минимально возможной. Особенно это важно во дворах, где дети часто играют и в пылу интереса могут не обратить внимания на приближающееся авто.

Пожилые пешеходы

Еще одна категория пешеходов из потенциальной группы риска. Снова из-за возраста, но в этот раз из-за преклонного. Предугадать поведение пожилых пешеходов сложно — причиной могут быть как неверный расчет расстояния до приближающегося транспорта, так и понятное снижение когнитивных функций. Но это может быть связано с несколькими возрастными особенностями.

Проблемы со зрением. С годами острота зрения у человека неизменно падает, и изменить это в почтенном возрасте бывает сложно. Иногда доходит до того, что пенсионеры не могут разобрать номер маршрутного транспортного средства на остановке. А разглядеть приближающуюся машину с посаженным зрением еще сложнее.

Замедление реакции. Возраст притупляет не только зрение, но и остальные органы чувств, которые призваны помогать человеку в экстренных ситуациях. Например, из-за проблем со слухом и рассеянного внимания пожилые люди реагируют медленнее молодых людей.

Фраза «переведи бабушку через дорогу» — не просто слова из какого-то пионерского прошлого, но иногда полезное руководство к действию: не все пожилые люди могут быстро пересечь проезжую часть, и им может потребоваться помощь.

Меломаны и гаджетоманы

Отдельная категория пешеходов, которая может включать в себя все возрастные группы населения. Многие пешеходы в нашей стране считают, что они на 100% защищены и на пешеходном переходе опасности им не грозят. Из-за таких ложных суждений пострадала не одна тысяча человек.

Основная проблема в том, что, когда человек погружен во что-то более интересное, чем передвижение по дороге, его внимание рассеивается. Это может быть музыка, просмотр роликов на YouTube, переписка в мессенджере... В такие моменты пешеходы двигаются на автомате, и органы чувств сосредоточены на чем угодно, только не на дорожной обстановке. И из-за этого происходят ДТП, порой со смертельным исходом.

Власти японского города Ямато и вовсе выпустили постановление, запрещающее арукисумахо (пешеходам-зомби со смартфоном) утыкаться в экран перед дорогой. А в Гонолулу подобный запрет действует и вовсе с 2017 года, причем штрафы достигают 99 долларов.

Любители капюшонов

Капюшон — замечательное изобретение человечества, которое может спасать и от дождя, и от жары. Но в последнее время его слишком романтизировали в художественных образах, и многие люди передвигаются по городу исключительно в капюшоне, подобно герою компьютерной игры Assassin's Creed. Такая форма одежды также небезопасна.

Дело снова в туннельном синдроме, но в этот раз люди добровольно ограничивают себя в широте взгляда и передвигаются по городу, как скаковая лошадь в шорах. Естественно, за краями капюшона не будет видно приближающегося автомобиля или поезда. Часто образ дополнен наушниками — и тогда до такого пешехода даже «досигналиться» не получится.

Пешеходы, которые не знают правил

Еще один тип людей, который вносит сумятицу в ситуацию на дорогах, — пешеходы, не знающие даже основных правил дорожного движения. Это могут быть как жители глухих деревень, которые приезжают в крупные города и удивляются потоку автомобилей и людей, так и городские жители, которые игнорируют ПДД по своей воле. Перебежать многополосную дорогу — запросто, начать движение на красный сигнал светофора — легко, задержаться на пешеходном переходе, чтобы полюбоваться видами города, — любо-дорого. Такие люди рискуют не только своей жизнью, но и жизнью окружающих. К тому же многие пешеходы не могут предсказать поведение водителей: как долго этот автомобиль будет тормозить, с какой стороны поедет другой, откуда ждать потока на большом перекрестке.

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Один из ключевых принципов снижения числа аварий — повышение уровня образования в области обеспечения безопасности дорожного движения. Если ПДД будут знать и соблюдать все, количество опасных ситуаций на дороге очевидно сократится.