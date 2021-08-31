Никто не хотел уступать: что будет, если не пропустить пешехода

Взаимоотношения водителей и пешеходов на перекрестках всегда были напряженными. Пешеходы уверены, что со всех сторон защищены буквой закона, и поэтому выходят на пешеходный переход, когда им угодно. Водители, желая сэкономить время, пролетают на мигающий желтый сигнал светофора. Сегодня разберем, какую ответственность несут водители за непропуск пешехода, а пешеходы — водителя (спойлер — водитель не всегда неправ).

Не пропустил пешехода? Держи штраф

Всех водителей еще на автошкольной скамье учат: видишь на горизонте пешехода, который приближается к пешеходному переходу, — сбавь скорость и пропусти, даже если это бабушка, которая движется со скоростью улитки. Никто не знает, о чем думает пешеход в момент перехода дороги, поэтому лучше лишний раз подстраховать самого себя. Но что делать, если вы подъехали к переходу в момент, когда пешеход ступил ногой на дорогу?

«Уступить дорогу пешеходу» — значит остановиться и не двигаться, чтобы пешеходу не пришлось менять скорость или направление движения. Иными словами, если вы проезжаете переход в момент, когда пешеход уже начал по нему движение, и он вынужденно остановился или вернулся на тротуар, то у вас есть шанс получить штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

1,5 тысячи рублей заплатит тот, кто не является злостным нарушителем правил дорожного движения, а 2,5 тысячи — для тех, кто часто получал штрафы. При этом ответственности за повторность данного нарушения, к сожалению, нет (например, в отличие от пересечения сплошной линии разметки).

Такие ситуации обычно возникают в пяти сценариях: непропуск на пешеходном переходе, при повороте на перекрестке, при въезде или выезде на прилегающую территорию, непропуск слепых пешеходов или непропуск пешеходов, движущихся к остановке общественного транспорта.

В каких случаях можно избежать наказания за непропуск пешехода?

Однако наказания за такой, казалось бы, непростительный поступок избежать можно — если правила нарушил не водитель, а сам пешеход.

В судебной практике пешеход почти всегда прав. На пешеходном переходе пешеход неправ только в двух случаях — если он пошел на красный сигнал светофора или пошел все так же на запрещающий, но будучи в состоянии алкогольного опьянения, говорят юристы.

Также водитель не будет считаться нарушителем, если пешеход передвигался по переходу на велосипеде. ПДД обязывают велосипедистов спешиваться перед тем, как перейти дорогу.

Защитить водителя в таких случаях могут видеорегистраторы или камеры наружного наблюдения, записи с которых можно запросить в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, если такая возможность имеется.

Совершил наезд на пешехода? Готовься расстаться с правами минимум на год (это в лучшем случае)

Если произошел наезд на пешехода, то в соответствии с п.2.6. ПДД водитель, причастный к такому ДТП, обязан:

Принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; Освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; Записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Что важно сделать пешеходу. Став участником ДТП и получив травму, сложно понять, насколько она серьезная. Бывали случаи, когда спустя несколько дней при обращении в медучреждение у пострадавших обнаруживались травмы разной степени тяжести, поэтому никогда не пренебрегайте помощью врачей, чтобы исключить более серьезные повреждения. Мало того, без медицинских справок не получится получить компенсацию, предупреждают юристы.

Если пешеходу нанесен легкий вред (кратковременное расстройство здоровья до 21 дня восстановления), то штраф для водителя составит от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. За вред средней тяжести — штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на 2 года. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или гибели пешехода предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Возмещать ущерб пострадавшим должна страховая компания водителя (если у него есть активный полис ОСАГО). Если пострадали люди — сумма возмещения до 500 тысяч рублей, если только имущество — до 400 тысяч. Если у виновного нет полиса ОСАГО, взыскать деньги с нарушителя придется через суд.

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Есть универсальный совет и для водителей, и для пешеходов: соблюдать правила дорожного движения и быть сконцентрированным и внимательным к тому, что происходит на проезжей части, что в свою очередь поможет избежать проблем или свести риск попадания в ДТП к минимуму.

Фото: unsplash и depositphotos