Путевка в рейс. Что нужно знать о медосмотрах и путевых листах

Путевой лист — основной документ для учета и контроля работы водителя коммерческого транспорта. С его помощью водитель подтверждает обоснованность поездки и свое право управления транспортным средством.

Путевой лист необходимо оформить на каждую поездку, когда:

Автомобиль принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Оказываются транспортные услуги.

В путевой лист вносятся сведения, которые позволяют проконтролировать состояние автомобиля, маршрут поездок, время погрузки и разгрузки, количество часов работы. Обязательный реквизит на путевом листе — отметка о предрейсовом медицинском осмотре.

Когда путевой лист не нужен?

Закон предполагает всего несколько ситуаций, когда водитель может управлять транспортным средством без путевого листа:

Перегон , когда предприятие направляет водителя, чтобы забрать автомобиль у продавца или после проведения длительного ремонта. Путевой лист в этом случае не только не нужен — его невозможно правильно заполнить.

Служебный легковой автомобиль . Директор предприятия или сотрудник, использующий служебный автомобиль, должен заключить с предприятием договор аренды автомобиля. Договор, конечно, должен быть у него на руках.

Перевозка сотрудников на личном автомобиле . Когда руководитель подвозит на своем автомобиле сотрудников, ставить отметку в своем путевом листе необязательно.

Рассмотрим ситуацию, когда индивидуальный предприниматель везет в свой магазин продукты с оптового склада на личном автомобиле. Обязательные условия для путевого листа имеются — это индивидуальное предпринимательство и услуга по перевозке. Нужен ли путевой лист? Обнаружив в вашем автомобиле товары в заводской упаковке, инспектор вправе попросить документы на груз, ведь полицейский должен удостовериться в их законном происхождении.

Если в накладной будет указано, что груз получило ИП, то налицо факт перевозки, и от крупного штрафа уже не уйти. А если в накладной получатель не указан, то есть возможность убедить инспектора, что груз предназначен для личных целей.

Впрочем, у госавтоинспектора будут все основания считать, что автомобиль используется не в личных целях, а это либо незаконное предпринимательство, либо нарушение прохождения предрейсовых медосмотров, что несет за собой тяжелые юридические, финансовые и другие последствия. Действия инспекторов разные, как и судебная практика, поэтому надежно защищает только правильно заполненный путевой лист и прохождение предрейсового медосмотра.

Что нужно знать о предрейсовом медосмотре?

Мострансавто — пассажирские перевозки

Перед каждым выездом на линию медосмотр обязательно нужно проходить водителям, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки. Если работа сотрудника связана с постоянными разъездами на служебном транспорте, он также обязан проходить предрейсовые медосмотры. Например, это курьеры, которые доставляют товары на служебном транспорте. Инспекторы исходят из того, что если организация, предприниматель или самозанятый использует автомобиль в своей работе, он обязан соблюдать все предусмотренные законом меры безопасности и быть более ответственным, чем обычные автолюбители, так как его работа связана с постоянным нахождением за рулем.

Водитель, который передвигается на автомобиле с нанесенной цветографической схемой, тоже всегда должен иметь с собой путевой лист с отметкой о прохождении медосмотра. Он не имеет права пользоваться транспортным средством в личных целях без путевого листа, вне зависимости от того, кому этот автомобиль принадлежит. Логика государства заключается в том, что в момент получения разрешения (лицензии) на такси и автобус транспортное средство становится спецтранспортом, не предназначенным для использования в личных целях.

Для некоторых водителей такси остается открытым вопрос о путевых листах для междугородних перевозок, и не все понимают, сколько нужно путевых листов — один или на каждый день. Но в этом вопросе нет юридических коллизий. По закону путевой лист оформляется на один день или на срок, не превышающий один месяц. Медицинский и технический осмотр относится к понятию «рейс», таким образом, предрейсовый медицинский осмотр нужно пройти один раз, перед выходом в рейс. Путевой лист нужно выписать на несколько дней, например, на семь, когда едете от Москвы до Ивановской области, и обратно.

Заблуждение! На некоторых сайтах юридических компаний встречается информация о том, что путевой лист с медосмотром не нужен, если предприятию не важен учет расхода ГСМ, или предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения. Такая позиция ошибочна. Существует определенный порядок заполнения путевых листов и прохождения предрейсовых медицинских осмотров. И на дороге инспектор сошлется на тот действующий закон, по которому путевой лист нужен обязательно. Например, на шестую статью Устава автомобильного транспорта, которым регламентировано, в каких случаях запрещена перевозка пассажиров, багажа и грузов автобусами, легковыми и грузовыми автомобилями.

Почему медосмотр включен в путевой лист?

Предрейсовый медицинский осмотр — это проверка здоровья и самочувствия водителя перед началом управления транспортным средством. Фельдшер или врач должен убедиться, что водитель себя нормально чувствует и его состояние не угрожает безопасности дорожного движения. С этой же целью организованы и путевые листы — контроль за режимом водителей и техническим состоянием их транспортных средств.

Существует два вида медосмотров — очный в медкабинете и дистанционный в телемедицинском кабинете. Третий, нелегальный, который сведен к проставлению отметок, не рассматриваем, так как он несет в себе единственный смысл в техническом исполнении требований закона и не направлен на реальную проверку здоровья водителя перед рейсом.

Как показывает телемедицинская практика, в 40% предрейсовых осмотров водителей выявляется артериальная гипертензия. Незначительные отклонения не являются основанием для отстранения от работы. Поэтому если у водителя гипертензия будет выявлена на ранней стадии, то для самого водителя будет снижен риск перехода в более тяжелую степень развития заболевания, так как, узнав о своей предрасположенности к повышенному давлению, он займется своим здоровьем и начнет выполнять рекомендации врача. Есть и категория водителей, для которых повышенное давление — норма, особенность организма, в этом случае каждодневный медосмотр с применением дистанционных технологий позволяет оценить давление ретроспективно, подтвердить гипертонию, которая у конкретного водителя не вызывает изменения самочувствия. А значит, этот водитель не создает аварийные ситуации чаще других. В этом заключается главное отличие телемедицинских осмотров от очных медосмотров — вторые не позволяют отслеживать медицинские показатели в динамике.

MedPoint 24 — предрейсовые медосмотры

Последний год в автосообществе наблюдается тенденция к увеличению спроса на разные дистанционные гаджеты. Под впечатлением от ковида некоторые водители в отдаленных местностях просят привезти к ним и подключить пульсоксиметры для определения кислорода в крови и портативные электрокардиографы для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца.

Телемедицина — это современный способ диагностики, технически точный, быстрый и дешевый. Невзирая на всю практичность, с точки зрения закона, телемедицина для водителей не урегулирована до конца, «едет» медленно, терминалов для дистанционных медосмотров недостаточно. Если бы телемедицинские кабины стояли во всех общественных точках, то аварии от сердечных приступов значительно бы сократились. И водители не знали бы сложностей с прохождением медосмотра, с которыми они вынуждены сталкиваться каждый день. Поэтому принятие закона о телемедицине для водителей упростило бы многим водителям трудовую деятельность.