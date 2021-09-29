Первый в истории кит-кар (1905 г.)

Набор для превращения конной повозки в автомобиль продавали в Санкт-Петербурге.

Своего рода кит-кар, согласно нынешней терминологии, предлагала еще в 1905 году питерская мастерская «П. В. Родзянко и Ф. С. Материкин». Идея заключалась в том, чтобы с помощью предлагаемого набора узлов покупатель мог самостоятельно переделать обычную повозку для конной тяги в самодвижущийся экипаж.

Точных сведений о продаваемых узлах не сохранилось — упоминаются разве что одноцилиндровый мотор и червячная передача на задние колеса. За достоверность информации ручаться трудно.

Материалы по теме Самые необычные автомобили советских фильмов: хоть один узнаете?

Забавные, удивительные и порой незаслуженно забытые факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

Вот, например, вы знали, что в нашумевшей когда-то картине «Ленфильма» «Скорость» в роли суперкара Игла‑09‑SR снялся автомобиль-рекордсмен ХАДИ‑9 с турбореактивным двигателем РД‑9 БФ, спроектированный в Харьковском автодорожном институте?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Подлинная история танка Победы — тут.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: kinorium