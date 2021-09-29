Первый в истории кит-кар (1905 г.) — журнал За рулем

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Первый в истории кит-кар (1905 г.)

Набор для превращения конной повозки в автомобиль продавали в Санкт-Петербурге.

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Своего рода кит-кар, согласно нынешней терминологии, предлагала еще в 1905 году питерская мастерская «П. В. Родзянко и Ф. С. Материкин». Идея заключалась в том, чтобы с помощью предлагаемого набора узлов покупатель мог самостоятельно переделать обычную повозку для конной тяги в самодвижущийся экипаж.

Точных сведений о продаваемых узлах не сохранилось — упоминаются разве что одноцилиндровый мотор и червячная передача на задние колеса. За достоверность информации ручаться трудно.

Первый в истории кит-кар (1905 г.)

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Фото: kinorium

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