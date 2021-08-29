Звезда «Скорости»: автомобиль с двигателем от МиГ‑19 — журнал За рулем

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Звезда «Скорости»: автомобиль с двигателем от МиГ‑19

В роли суперкара Игла‑09‑SR в нашумевшей когда-то картине «Ленфильма» снялся харьковский ХАДИ‑9, проектная максималка которого составляла головокружительные 1200 км/ч.

В советском фильме «Скорость» («Ленфильм», 1983 г. - не путать с одноименным заокеанским!) был показан автомобиль Игла‑09‑SR.

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В его роли тогда снялся рекордный ХАДИ‑9 с турбореактивным двигателем РД‑9 БФ. 

Изначальная цель разработчиков — достичь 1200 км/ч, превысив скорость звука. Но постепенно планка опускалась — сначала до 1000 км/ч, потом до 700–800…

К сожалению, официально никакие показатели так и не были подтверждены — ходили лишь слухи, что во время съемок упомянутого фильма машина разогналась до 500 км/ч. В итоге к ней утратили интерес даже создатели.

ХАДИ-9, созданный в знаменитой в советские времена лаборатории Харьковского автодорожного института мог бы стать абсолютным рекордсменом СССР. Правда, официального рекорда на этой машине так и не поставили: в стране не нашлось подходящей трассы. Но даже и 500 км/ч (ну хорошо, 400...), которые машина развивала в ходе съемок, — рекорд СССР. Пусть и неофициальный.
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Фото: Тур Михаил/Фотохроника ТАСС

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