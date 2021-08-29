Звезда «Скорости»: автомобиль с двигателем от МиГ‑19

В советском фильме «Скорость» («Ленфильм», 1983 г. - не путать с одноименным заокеанским!) был показан автомобиль Игла‑09‑SR.
Материалы по темеАвтомобили с авиационными двигателями — советские и не только
В его роли тогда снялся рекордный ХАДИ‑9 с турбореактивным двигателем РД‑9 БФ.
Изначальная цель разработчиков — достичь 1200 км/ч, превысив скорость звука. Но постепенно планка опускалась — сначала до 1000 км/ч, потом до 700–800…
К сожалению, официально никакие показатели так и не были подтверждены — ходили лишь слухи, что во время съемок упомянутого фильма машина разогналась до 500 км/ч. В итоге к ней утратили интерес даже создатели.
ХАДИ-9, созданный в знаменитой в советские времена лаборатории Харьковского автодорожного института мог бы стать абсолютным рекордсменом СССР. Правда, официального рекорда на этой машине так и не поставили: в стране не нашлось подходящей трассы. Но даже и 500 км/ч (ну хорошо, 400...), которые машина развивала в ходе съемок, — рекорд СССР. Пусть и неофициальный.
Материалы по темеСамый первый кроссовер и седан с самолетной тягой — их придумали в СССР
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у нас был свой Терминатор — свертяжелый трактор Т-800?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Самые необычные автомобили советских фильмов — тут.
- Вопрос перевозки велосипедов все еще актуален? Наши менеджеры подберут оптимальный способ перевозки: на крыше, фаркопе или задней двери.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Тур Михаил/Фотохроника ТАСС