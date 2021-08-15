Т‑800 — это не только самый знаменитый киногерой Шварценеггера, но и невиданный трактор, освоенный Челябинским тракторным заводом в конце 70‑х. Мощность двигателя — 820 л.с., максимальная сила тяги — 140 тонн, полная масса — 103 тонны, запас топлива — 2100 литров.
Терминатор должен был трудиться в горнорудной промышленности, сражаясь со скальными грунтами там, где использовать взрывчатку нецелесообразно.
На момент создания машины аналогов у нее не было. Сверхтяжелый трактор таранил скалы так, что создатели киношных спецэффектов позавидуют.
Всего «терминаторов» изготовили по спецзаказам 10 штук.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем Уралу реактивные двигатели от МиГов?
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Фото: http://snabstroyteh.ru/