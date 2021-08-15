Созданный на ЧТЗ бульдозер крушил скалы, как Терминатор Шварценеггера, и так же не имел аналогов — ни в Союзе, ни за рубежом.

Т‑800 — это не только самый знаменитый киногерой Шварценеггера, но и невиданный трактор, освоенный Челябинским тракторным заводом в конце 70‑х. Мощность двигателя — 820 л.с., максимальная сила тяги — 140 тонн, полная масса — 103 тонны, запас топлива — 2100 литров.

Терминатор должен был трудиться в горнорудной промышленности, сражаясь со скальными грунтами там, где использовать взрывчатку нецелесообразно.

На момент создания машины аналогов у нее не было. Сверхтяжелый трактор таранил скалы так, что создатели киношных спецэффектов позавидуют.

Всего «терминаторов» изготовили по спецзаказам 10 штук.

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