Наш Терминатор — сверхтяжелый трактор-Т-800 — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Наш Терминатор — сверхтяжелый трактор-Т-800

Созданный на ЧТЗ бульдозер крушил скалы, как Терминатор Шварценеггера, и так же не имел аналогов — ни в Союзе, ни за рубежом.

Материалы по теме
«Белорусский Унимог»: круче, чем трактор!

Т‑800 — это не только самый знаменитый киногерой Шварценеггера, но и невиданный трактор, освоенный Челябинским тракторным заводом в конце 70‑х. Мощность двигателя — 820 л.с., максимальная сила тяги — 140 тонн, полная масса — 103 тонны, запас топлива — 2100 литров.

Терминатор должен был трудиться в горнорудной промышленности, сражаясь со скальными грунтами там, где использовать взрывчатку нецелесообразно.

На момент создания машины аналогов у нее не было. Сверхтяжелый трактор таранил скалы так, что создатели киношных спецэффектов позавидуют.

Всего «терминаторов» изготовили по спецзаказам 10 штук.

Материалы по теме
Советский трактор-монстр: он был такой один

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем Уралу реактивные двигатели от МиГов?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: http://snabstroyteh.ru/

Наше новое видео
Ретротест ЛуАЗ-969 — самого крутого внедорожника СССР
Новый (и особенный) китайский кроссовер на тестах «За рулем»
Тест редкого Москвича-412 из Ижевска

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров598
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...