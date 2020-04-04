Ракетомобиль Bloodhound LSR: на старте проиграл обычной машине

Но через 19 секунд машина на реактивной тяге всех оставила позади. В проекте — развить наземную скорость 1000 миль/ч

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Тренд нового времени — переход на иные способы развития и продвижения проектов за неимением возможностей физически осуществлять огромное количество прежде разрешенных действий. Вот и авторы проекта Bloodhound Land Speed Record отложили попытку установить новый наземный рекорд скорости, а вместо этого сравнили свой ракетомобиль Bloodhound LSR с тремя виртуальными противниками: обычным дорожным автомобилем, болидом Формулы-1 (в обоих случаях не уточняя названий) и гиперкаром Bugatti Chiron.

На кадрах видеосимуляции заезда в пустыне Южной Африки мы видим, что Bloodhound LSR проиграл старт даже дорожной машине, но лишь на пару мгновений, а спустя 18 секунд реактивная тяга взяла свое. Bugatti Chiron к этому времени почти уперся в «максималку» (она составляет 420 км/ч), в то время как ракетомобиль только начал по-настоящему разгоняться, обойдя гиперкар и преодолев предел в 450 км/ч, а в следующий миг буквально пролетел мимо машины Ф-1. Скорость Bloodhound LSR продолжала расти всю вторую половину заезда и под конец составила 628 миль/ч (1010 км/ч) — именно столько набрал ракетомобиль на реальных испытаниях в прошлом году.

В планах у авторов Bloodhound Land Speed Record два реальных заезда — сначала нужно разогнать автомобиль до 800 миль/ч (1287,48 км/ч), а затем до 1000 миль/ч (1609,34 км/ч), однако проект переживает сложные времена: в начале марта было объявлено о нехватке средств на доработку машины, а в связи с пандемией коронавируса проект и вовсе перевели в спящий режим.

Формулу-1 тоже затронул кризис: поначалу из календаря исчез первый этап, несколько последующих этапов перенесли и объявили о старте сезона в конце мая, но затем гонки в Монако и Азербайджане отменились, и теперь сезон должен начаться лишь 12–14 июня в Канаде.

Фото, видео: Bloodhound LSR/Twitter



