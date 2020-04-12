Самые необычные автомобили советских фильмов: хоть один узнаете?

Автобус, которого не было, иномарка из МАЗа и «самодельный» Chevrolet Corvette — что только не снималось в нашем кино.

Автомобили в кино часто играют очень важные роли. Любители 21-й Волги назубок знают длиннющий список картин, где в более или менее значимых эпизодах засветились машины этой модели. Кто-то изучал довоенные немецкие автомобили по сериалам «Щит и меч» и «Семнадцать мгновений весны».

В историю кино и страны навсегда вошел, конечно, и рыжий КрАЗ из «Мимино» Георгия Данелии, и раллийные Москвичи из картины Игоря Масленникова «Гонщики».

Но некоторых экранных героев советских фильмов не так-то просто распознать с первого взгляда.

«Королева бензоколонки»

ЛАЗ-Украина-1

Например, в картине 1962 года «Королева бензоколонки» автомобилей, понятно, множество. Но есть среди них и очень необычные. Скажем, авангардный автобус ЛАЗ-Украина-1 1961 года. Интересен он тем, что был сделан в единственном экземпляре и в серию не пошел, да этого и не планировали. А в кино попал!

Опытный образец БелАЗ-540

Еще один нестандартный, а именно предсерийный, автомобиль из того же фильма — БелАЗ-540. В картине играл опытный образец огромного самосвала с четырьмя фарами, а в серию через несколько лет пошла более простая внешне машина.

«Скорость»

ХАДИ-9

В картине «Скорость» 1983 года автомобили играли особо важную роль. В ней и засветился рекордный ХАДИ-9. В картине его зовут ИГЛА-02SR. Автомобиль с реактивным двигателем от МИГ-19 построили в Харькове в 1978-м. По плану он должен был развить около 1200 км/ч. Но заезд так и не состоялся. Говорили, что на съемках в фильме ХАДИ набрал около 400 км/ч. Со временем машина вернулась в Харьков и в итоге была утилизирована.

«Мировой парень»

Olimpic, он же — FIAT

В фильме «Мировой парень» 1971 года советский МАЗ где-то в Азии соревновался (и, конечно, победил!) с иностранными грузовиками разных фирм. Снимали действительно иномарки, только закамуфлированные и под придуманными именами. Видимо, из этических соображений. В частности, итальянский FIAT 682 получил незаводскую накладку на решетку радиатора и назывался Olimpic.

«Кавказская пленница»

Adler Trumpf

Один из самых знаменитых автомобилей советского кино — герой комедии «Кавказская пленница». В картине снимали немецкий Adler Trumpf. Таких переднеприводных машин после войны завезли в Союз немало. Но в фильме, судя по колесам от Москвича, Adler уже не в оригинальном состоянии. Зато именно он навсегда сохранился в памятнике Юрию Никулину, установленному в Москве на Цветном бульваре.

«Новые приключения неуловимых»

Мосфильмовский Rolls-Royce

Знаменитый мосфильмовский Rolls-Royce Phantom засветился, в частности, в очень популярном некогда боевике 1968 года «Новые приключения неуловимых» и в массе других картин. Машина до сих пор играет в сериалах, например снималась в многосерийном фильме «Страсти по Чапаю». Конечно, от Роллс-Ройса давно осталась лишь внешность, но выглядит автомобиль по-прежнему солидно.

«Раба любви»

Renault NN

А вот в картине «Раба любви» 1975 года снимали вполне натуральные олдтаймеры. Главный герой, в частности, ездил на хорошо отреставрированном Renault NN. Правда, все машины в фильме второй половины 1920-х. а дело происходит во время Гражданской войны. Но это, все-таки, лучше, чем совсем уж неубедительные поделки и подделки.

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