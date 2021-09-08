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При покупке автомобиля от оформления каско часто отталкивает цена страховки, которая может доходить до 10% стоимости авто. Но что делать тем, кто не хочет отдавать десятки, а то и сотни тысяч рублей за поездки до работы/дачи и обратно? Расскажем про самые популярные способы сократить стоимость каско. Один из них точно понравится владельцам Hyundai.

Купить франшизу

Самый популярный способ экономии на страховке — оформление франшизы. Это значит, что изначально оговаривается сумма, которую, если наступит страховой случай, владелец заплатит сам.

Например, если вы купили франшизу на 20 тысяч рублей и урон, нанесенный автомобилю, составит 50 тысяч рублей, то 20 тысяч заплатите вы, а остальные 30 тысяч — страховая. Если автомобиль пойдет в утиль, то страховая выплатит рыночную стоимость авто за вычетом суммы франшизы. С одной стороны, оформление франшизы может сократить стоимость полиса процентов на 40. С другой — франшизу редко оформляют для кредитных автомобилей, да и при мелком ущербе водителю придется расплачиваться самому.

Страховая программа «КиберКАСКО» от Совкомбанка на автомобили Hyundai покрывает и ущерб от торнадо, и повреждения в результате ДТП, и гвозди хулигана. При этом полис может обойтись на 70% дешевле полного каско, потому что учитывает пробег авто.

Вписать в полис ограниченное количество водителей

Здесь все просто — чем меньше водителей допущено к праву управления автомобилем, тем дешевле итоговая стоимость полиса. Если автомобилем управляете вы один, можно серьезно сэкономить. Это особенно выгодно взрослым семейным водителям с большим стажем и отсутствием аварий за последние несколько лет.

Но и молодым водителям не стоит отчаиваться — они тоже могут изрядно сэкономить. Допустим (это пример! Конечно, тарифы рассчитываются отдельно под каждого клиента), Игорю 25 лет, он уже 3 года за рулем и давно хотел обновить старый отцовский авто на новую Hyundai Creta. Полное каско обойдется ему примерно в 110 000 рублей — почти 10% от стоимости всего авто и две зарплаты Игоря. С учетом того, что он за год накатывает всего 10 000 км, выходит дороговато. Но если Игорь оформит «КиберКАСКО» и поставит страховой лимит на 10 000 км, то стоимость полиса сократится почти вдвое — до 58 тысяч.

Ограничить страховку только по угону и полной утрате автомобиля

Если брать традиционный полис страхования, то в страховые случаи включены даже такие вещи, как стихийные бедствия и падение снега на автомобиль. Но некоторые страховщики позволяют ограничить наступление страховых случаев, для того чтобы снизить стоимость итогового полиса. Самыми популярными пунктами по страховке являются как раз угон и полная утрата автомобиля. Это значит, что страховая будет возмещать вам деньги только если автомобиль угонят или он будет списан в «тотал».

Однако чаще всего страховка нужна не в тех случаях, когда машину накрыло торнадо или случился вселенский потоп, а после ДТП.

Полис «КиберКАСКО» покрывает ущерб:

от повреждений в результате ДТП (включая наезд на предметы, людей и животных);

повреждений, нанесенные людьми и городскими службами;

последствия от пожара, взрыва, самовозгорания;

стихийных бедствий;

падения предметов, частей зданий, снега и льда.

Кроме того, можно оформить дополнительные риски (хищение, несчастный случай, повреждения допоборудования), а также защитить авто при угоне с ключами и выбрать территорию страхования.

Оформить КиберКАСКО

Чтобы снизить финансовую нагрузку при покупке нового автомобиля, Hyundai и страховая программа Совкомбанка предлагают страховку с ограничением на пробег. Иными словами, «КиберКАСКО» действует до того момента, пока вы не проедете выбранное количество километров.

Непонятно? Сейчас объясним. Например, вы решили купить Hyundai Solaris в салоне, вам 35 лет и у вас 10 лет стажа. Если при покупке вы выберете традиционное каско, то приготовьтесь отдать примерно 61 000 рублей. Но если эта сумма покажется слишком большой — поможет «КиберКАСКО». Если вы не очень активный автолюбитель и за год пробег на одометре не пробивает отметку в 5000 километров, то «умная» страховка позволит сэкономить аж в три раза — полис обойдется всего в 19 780 рублей (это примерный расчет — цену для вас рассчитают при покупке).

Для более активных водителей есть опции в 10 000 километров и 15 000 километров. Они, естественно, будут дороже — 31 520 и 46 190 рублей соответственно. Но это все еще дешевле традиционного каско! Гораздо приятнее потратить сэкономленные деньги на себя или семью, а не отдавать страховой.

Что будет, если за год я проеду больше километров, чем выбранный пакет? Если километраж оказался больше, чем выбранный пакет, страховку можно продлить.

Как страховая будет следить за показаниями одометра? Их же можно скрутить! При покупке «КиберКАСКО» у дилера в автомобиль будет установлена телематика, которая будет фиксировать пробег независимо от показаний одометра.

Можно оформить «КиберКАСКО» на мой текущий авто? Да, если у вас Солярис или Крета, купленные после 16 ноября 2020 года и оборудованные системой MISOS Light .

Оформляют «КиберКАСКО» с 1 августа, точные расчеты можно узнать у официальных дилеров Hyundai.